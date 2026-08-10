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'শুভেন্দুর নতুন সরকারকে শক্তি দাও মা', কল্যাণেশ্বরীতে প্রার্থনা মদনের

'শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্যে নতুন সরকার গঠন হয়েছে ৷ নতুন সরকার যেন শক্তি পায় ৷' কল্যাণেশ্বরী মায়ের কাছে এমনই প্রার্থনা জানালেন তৃণমূল বিধায়ক ৷

MADAN VISITS KALYANESHWARI TEMPLE
কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে মদন মিত্র (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2026 at 8:39 PM IST

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আসানসোল, 10 অগস্ট: হঠাৎই ঝটিকা সফরে প্রাচীন কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে হাজির কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। সোমবার তিনি মা কল্যাণেশ্বরীর কাছে পুজো দেন ৷ শুধু তাই নয়, মনোস্কামনার পাথরও বেঁধে যান নির্দিষ্ট জায়গায়। গলায় জবার মালা ও কপালে তিলক কেটে পুজো করতে দেখা যায় তাঁকে। তবে মদন মিত্রের আগমন নিয়ে স্থানীয় মানুষ যতটা না অবাক হয়েছেন তার চেয়ে বেশি অবাক তাঁর মনস্কামনা শুনে।

পুজো শেষে মদন মিত্র বলেন, "শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্যে নতুন সরকার তৈরি হয়েছে। সেই সরকার যেন শক্তি পায়, তেমনি বিরোধীরাও যেন বেঁচে থাকে। মায়ের কাছে এমনই প্রার্থনা করে গেলাম।"

কল্যাণেশ্বরীতে প্রার্থনা মদন মিত্রের (ইটিভি ভারত)

বিকেলে হঠাৎই কামারহাটি তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র এসে উপস্থিত হন আসানসোলে প্রাচীন কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে। দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি মন্দিরের ভিতরে গিয়ে মায়ের কাছে পুজো করেন। কড়জোড়ে প্রার্থনাও করেন। শুধু তাই নয়, মন্দির চত্বরে যে মনস্কামনা ফলের গাছ রয়েছে সেখানেও তিনি মনস্কামনা ক'রে পাথর বেঁধে দিয়ে যান। কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের গর্ভগৃহে দেবীর কাছেই জোড়হাত করে বলেন, "রাজ্যে যেন শান্তি আসে এবং শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে যে সরকার গঠন হয়েছে সেই সরকার যেন শক্তি পায়। তার পাশাপাশি বিরোধিরাও যেন সরকারের কাছে গুরুত্ব পায়।"

MADAN VISITS KALYANESHWARI TEMPLE
কল্যাণেশ্বরীতে প্রার্থনা মদন মিত্রের (ইটিভি ভারত)

মদন মন্দিরের পুরোহিতদের জানিয়ে যান, দুর্গাপুজোর সময় তিনি আবারও আসতে ইচ্ছুক। তিনি জানিয়েছেন, এর আগেও তিনি কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে এসেছেন বহুবার। উল্লেখ্য, কল্যাণেশ্বরী মন্দির শুধু সাধারণ একটি মন্দির নয়। এখানে এসে মানুষ যা মনোস্কামনা করে তাই ফল লাভ হয় বলে অনেকেই বিশ্বাস করে। মন্দির থেকে পুজো দিয়ে বেরনোর সময় মদন মিত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি মায়ের কাছে কী চাইলেন ? উত্তরে বিধায়ক মিত্র বলেন, "সারা রাজ্যজুড়ে যে গণ্ডগোল চলছে মানুষ এটাকে ভালোভাবে নিচ্ছে না। তাই রাজ্যে শান্তি আসুক, এটাই চেয়েছি মায়ের কাছে।"

MADAN VISITS KALYANESHWARI TEMPLE
মনোস্কামনার পাথরও বেঁধে যান, মনের বাসনা চাওয়া ফলের গাছে (ইটিভি ভারত)

পাশাপাশি মদন বলেন, "আমাদের তরুণ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠন হয়েছে। মায়ের কাছে মনোস্কামনা করেছি যেন নতুন সরকার শক্তি পায়। তারই সঙ্গে আরও চেয়েছি যাতে বিরোধীরাও বেঁচে থাকে। মায়ের মন্দিরে যেমন ভক্ত ছাড়া মায়ের পুজো সার্থক হয় না। তেমনি গণতন্ত্রের পুজো সার্থক করতে বিরোধীদের সমালোচনা ও পরামর্শ শুনতে হবে। প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার করতে হবে। আবার একই সঙ্গে রাজদায়িত্ব পালন করতে হবে।" ঝটিকা সফরে মদন মিত্র হঠাৎ কল্যাণেশ্বরীতে আশায় বেশ চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মন্দির চত্বরে। বহু মানুষ তাঁকে দেখতে হাজির হন মন্দিরে।

TAGGED:

মদন মিত্র
কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে মদন
TMC MLA MADAN MITRA
SUVENDU ADHIKARI GOVT
MADAN VISITS KALYANESHWARI TEMPLE

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