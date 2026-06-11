‘অতীত আনইনস্টল, ভবিষ্যৎ আপডেট’ ! দলবদলের আবহে মদন মিত্রের ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট
বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে মদন মিত্রের এই পোস্টটিকে নিছক একটি সাধারণ সোশাল মিডিয়া আপডেট হিসেবে দেখতে নারাজ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ৷
Published : June 11, 2026 at 12:17 PM IST
কলকাতা, 11 জুন: রাজ্য রাজনীতিতে এখন আক্ষরিক অর্থেই ভাঙাগড়ার খেলা চলছে ৷ শাসক দলের অন্দরে প্রতিদিন তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন ফাটল ৷ আর দলবদলের এই প্রবল ডামাডোলের মধ্যেই আচমকা এক অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দিয়ে বঙ্গ রাজনীতির অলিন্দে জল্পনা আরও বাড়িয়ে দিলেন কামারহাটির দাপুটে তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র ৷
বুধবার গভীর রাতে সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে তিনি ইংরেজিতে একটি পোস্ট করেন ৷ সেখানে লেখা, ‘লার্নিং অফ দ্য ডে: আনইনস্টল ইয়োর পাস্ট, আপডেট ইয়োর ফিউচার’। যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়— ‘অতীতকে আনইনস্টল কর, ভবিষ্যৎকে আপডেট কর’। আর এই একটি মাত্র বাক্য ঘিরেই এখন রাজ্য রাজনীতিতে রীতিমতো তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একনিষ্ঠ ও দীর্ঘদিনের সৈনিক মদন মিত্রও কি এবার ‘বেসুরো’ গাইতে শুরু করলেন ? নাকি তাঁর এই বার্তার নেপথ্যে লুকিয়ে রয়েছে অন্য কোনও সুগভীর রাজনৈতিক সমীকরণ ?
বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে মদন মিত্রের এই পোস্টটিকে নিছক একটি সাধারণ সোশাল মিডিয়া আপডেট হিসেবে দেখতে নারাজ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ৷ এই মুহূর্তে রাজ্যের শাসক দল এক অভূতপূর্ব সংকটের মুখোমুখি ৷ দলের অন্দরে বিদ্রোহের আগুন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে এবং তা সামাল দেওয়া নেতৃত্বের পক্ষে কার্যত কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে ৷
বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবারই বিস্ফোরক দাবি করেছেন যে, বিক্ষুব্ধ শিবিরের বিধায়ক সংখ্যা 58 থেকে একলাফে বেড়ে 64-তে পৌঁছেছে। এখানেই জল্পনার শেষ নয়, বৃহস্পতিবার আরও এক বিধায়ক, অর্থাৎ 65তম সদস্য তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন বলে একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন তিনি ৷ বিরোধী দলনেতার এই দাবির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় মদন মিত্রের এমন ‘ভবিষ্যৎ আপডেট’ করার বার্তা স্বাভাবিকভাবেই জল্পনার পারদকে চরমে পৌঁছে দিয়েছে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন ছড়িয়েছে, তবে কি রাজনীতির পুরনো অধ্যায় মুছে ফেলে সেই 65তম বিধায়ক হিসেবে 'বিদ্রোহী' শিবিরেই নাম লেখাতে চলেছেন খোদ মদন ?
অথচ সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দিকে নজর রাখলে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি চিত্র উঠে আসে ৷ দলের এই চরম সংকটের দিনেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশেই ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন যে ক'জন হেভিওয়েট ও বিশ্বস্ত নেতা, তাঁদের মধ্যে মদন মিত্র অন্যতম ৷ কুণাল ঘোষ, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়দের মতো তিনিও নিয়মিত দলের প্রতিটি সাংগঠনিক বৈঠকে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছিলেন।
এমনকী, যাঁরা দলের টিকিটে জিতে এখন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের রাজনৈতিক নৈতিকতা নিয়েও প্রকাশ্যেই তীব্র সমালোচনা করতে শোনা গিয়েছিল কামারহাটির বিধায়ককে ৷ সম্প্রতি মমতার কালীঘাটের বাসভবন সংলগ্ন তৃণমূলের পার্টি অফিসে সিআইডি'র নজিরবিহীন তল্লাশি অভিযানের সময়ও সেখানে সশরীরে উপস্থিত হয়ে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তিনি ৷ বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি থেকে কলকাতায় ফেরার পরও সেই পার্টি অফিসেই মদন মিত্রের উপস্থিতি চোখে পড়েছিল। এত কিছুর পর হঠাৎ করে বুধবার রাতের ওই পোস্ট দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কপালেও যথেষ্ট চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে ৷
তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ আবার মদন মিত্রের পোস্টের অন্য একটি ব্যাখ্যাও তুলে ধরছেন। তাঁদের মতে, এই বার্তার অর্থ কেবলই দলবদল নাও হতে পারে। বরং, এই টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে পরিস্থিতি সামাল দিতে জাতীয় কংগ্রেসের হাত ধরতে পারেন বলে একটি জল্পনা ছড়িয়েছে, কামারহাটি বিধায়কের সোশাল পোস্টটি হয়তো সেই নতুন জোট-সমীকরণের দিকেই ইঙ্গিত করছে ৷ অর্থাৎ, কংগ্রেসের সঙ্গে অতীতে ঘটে যাওয়া সমস্ত তিক্ততা বা পুরনো রাজনৈতিক অবস্থানকে ‘আনইনস্টল’ করে জোটবদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতের রূপরেখা বা ‘আপডেট’ করার বার্তাই হয়তো দলের হয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি ৷
মদন মিত্র নিজে অবশ্য তাঁর এই সোশাল মিডিয়া পোস্ট বা তা থেকে তৈরি হওয়া জল্পনা নিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি। তাঁর এই সচেতন নীরবতা রহস্যকে আরও ঘনীভূত করছে ৷ রাজ্য রাজনীতির এই অভূতপূর্ব সাঁড়াশি চাপ এবং দলত্যাগের হিড়িকের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত মমতাপন্থী নেতাদের আগামী দিনের অবস্থান ঠিক কী হয়, সেদিকেই এখন তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে ওয়াকিবহাল মহলের। তবে মদন মিত্রের ‘ভবিষ্যৎ’-এর এই আপডেট শেষ পর্যন্ত বাংলার রাজনীতিকে কোন দিকে মোড় নেওয়ায়, এখন সেটাই দেখার।