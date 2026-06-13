পরচুলোর সঙ্গে ভ্রাম্যমান বিউটি পার্লার ফ্রি, সুদীপের 'বিদ্রোহী' হওয়া নিয়ে তোপ কুণালের

পরচুলোর সঙ্গে ভ্রাম্যমান বিউটি পার্লার ফ্রি, সুদীপের 'বিদ্রোহী' হওয়া নিয়ে তোপ কুণালের
শতাব্দীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়ি গিয়েছিলেন সুদীপ ৷ তাঁকে নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন কুণাল ৷ নাম না-করে তোপ দাগলেন স্ত্রী নয়নাকেও ৷
Published : June 13, 2026 at 10:09 PM IST
কলকাতা ও নয়াদিল্লি, 13 জুন: তৃণমূলের সংসদীয় দলর ফাটল ক্রমশ চওড়া হচ্ছে ৷ 28 জন সাংসদের মধ্যে 20 জন আগেই স্পিকারকে চিঠি লিখে বিজেপি পরিচালিত এনডিএ সরকারকে সমর্থন করবেন বলে জানিয়েছেন ৷ বিদ্রোহীদের সেই দলে এবার নাম লেখাতে পারেন অতীতে লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতার দায়িত্ব পালন করা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শনিবার দলের আরেক বিদ্রোহী সাংসদ শতাব্দীর সঙ্গে একই গাড়িতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়ি যান সুদীপ ৷
আর তাই লোকসভা উত্তর কেন্দ্রের সাংসদকে তীব্র আক্রমণ করলেন কুণাল ঘোষ ৷ নাম না করে তোপ দাগলেন সুদীপ-জায়া নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ৷ কুণালের আক্ষেপ, সুদীপের মতো নেতাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই মাথায় বসিয়েছিলেন ৷ আর তাই এখন যা হচ্ছে সেটা তাঁর প্রাপ্য ৷ শুধু তাই নয়, কুণালের দাবি, উত্তর কলকাতার যে ভোটাররা বিজেপির বিরোধিতা করে সুদীপকে ভোট দিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গেও বিরোধিতা করেছেন সাংসদ ৷ সরাসরি তাঁরে কটাক্ষ করে কুণাল জানান, পরচুলো পরা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কেই যে বিজেপি পেল, তা শুধু নয় ৷ তাঁর সঙ্গে একটি ভ্রাম্যমান বিউটি পার্লারও পেল !
কুণাল আরও বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস করেছেন ৷ আমাদের অনেকের আপত্তি না-শুনে তিনি পদ দিয়েছিলেন ৷ সুদীপের (বিজেপিতে) যাওয়া মানে তো বাই ওয়ান, গেট ওয়ান ফ্রি ! বিজেপির মার্কেটিংয়ে বিরাট সাফল্য এটা ৷ পরচুলো পরা অদ্ভুত টাইপের লোককে শুধু পাওয়া গেল, তাই নয়, তাঁর সঙ্গে একটি ভ্রাম্যমান বিউটি পার্লারও পেল ৷"
তিনি আরও বলেন, "উত্তর কলকাতার যে মানুষরা বিজেপির বিরুদ্ধে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন ৷ তিনি একাধিকবার দল পরিবর্তন করেছেন ৷ এই বয়সে এসেও একই কাজ করলেন ৷ এটা অবাঞ্ছিত ৷ আমরা বারবার বলেছি, আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে আছি ৷ কিন্তু এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাপ্য, পাওনা ৷ তিনি এই ধরনের জিনিসপত্রকে মাথায় তুলে রেখেছিলেন ৷"
তাপস রায়ে দল ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কুণাল বলেন, "তাপস রায়কে দল ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে ৷ কেন তাঁর মতো একজন দক্ষ নেতাকে চলে যেতে হল ? এই সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, আমাকে আবার উত্তর কলকাতার সভাপতি করে দাও ৷ সেই কারণেই তাপসকে দল ছাড়তে হয়েছে ৷ " অতীতে বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষের বাড়িতে হওয়া পুলিশি অভিযানের কথাও জানান কুণাল ৷
তিনি বলেন, "সেদিন আমি প্রতিবাদ করেছিলাম বলে আমায় লাথিঝ্যাঁটা খেতে হয়েছে ৷ আমায় সাসপেন্ড পর্যন্ত করা হয়েছিল, কারণ, আমি বলেছিলাম, তাপস রায় মানুষ ভালো ৷ আমাদের দলের প্রার্থী ছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আর মানুষ হিসাবে ভালো তাপস রায়- এটা বলায় আমায় সাসপেন্ড করা হয়েছিল ৷ আজ দেখুন ৷ কে ভালো আর কে খারাপ ৷"
কুণাল আরও স্পষ্ট করে বলেন, "যাঁরা দলের প্রতীক ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ব্যবহার করে ভোটে জয়ী হয়েছিলেন, তাঁরা এখন অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে দল পরিবর্তনের চেষ্টা করছেন— যা কর্মী ও সমর্থকদের আস্থার সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা ৷ (সুদীপ) দু'দিন আগে আমায় ফোন করেছিলেন ৷ মমতার বাড়িতে সিআইডি গিয়েছে, তুমি কোথায় ? বললেন নয়না যাচ্ছে ৷ কিন্তু নয়নাদি আর এখানে এসে পৌঁছাননি ৷ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়ি পৌঁছে গিয়েছেন ৷" এই প্রথম নয়, এর অগেও কুণাল ঘোষ এর আগেও বেশ কয়েকবার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন এবং তাঁকে ‘বিজেপির লোক’ বলে অভিহিত করেছেন ৷ এবার আক্রমণের সেই ঝাঁঝ আরও অনেকটা বাড়ালেন কুণাল ৷