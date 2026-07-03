'বক্তব্য শুনতে বাধ্য নই', লোকসভা-বিধানসভার স্পিকারদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে বিধায়কদের প্রশিক্ষণ-অনুষ্ঠান ছাড়লেন কুণাল

'বক্তব্য শুনতে বাধ্য নই', লোকসভা-বিধানসভার স্পিকারদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে বিধায়কদের প্রশিক্ষণ-অনুষ্ঠান ছাড়লেন কুণাল
অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন থেকে শুরু করে বন্দেমাতরম এবং জাতীয় সঙ্গীতের সময় পর্যন্ত প্রেক্ষাগৃহে ছিলেন কুণাল। তারপর বেরিয়ে যান ৷ কারণ ব্যাখ্যা করলেন তৃণমূল বিধায়ক ৷
Published : July 3, 2026 at 2:55 PM IST
নিউটাউন, 3 জুলাই: নবনির্বাচিত বিধায়কদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ শিবির কর্মসূচি থেকে মাঝপথেই বেরিয়ে গেলেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা এবং রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে তোপ দেগে অনুষ্ঠানস্থল ছাড়েন কুণাল ৷ অনুষ্ঠানে তিনি জনপ্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিলেও, বক্তাদের ভাষণ শোনা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখেন। লোকসভা এবং বিধানসভার অধ্যক্ষদের আচরণের বিরোধিতা করেই তিনি যে মাঝপথে অনুষ্ঠান ছাড়ছেন তা স্পষ্ট করেছেন এই তৃণমূল নেতা।
অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন থেকে শুরু করে বন্দেমাতরম এবং জাতীয় সঙ্গীতের সময় পর্যন্ত প্রেক্ষাগৃহে ছিলেন কুণাল। তবে আনুষ্ঠানিকতা শেষ হতেই তিনি অনুষ্ঠানকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। বেরিয়ে আসার কারণ হিসেবে তিনি সাফ জানিয়েছেন, তিনি বিধায়ক হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নিজের কর্তব্য পালন করেছেন ঠিকই, কিন্তু কারও বক্তব্য শুনতে তিনি বাধ্য নন। তাঁর এই প্রতিবাদের নিশানায় মূলত ছিলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা এবং রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ।
লোকসভার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, "এখানে লোকসভার স্পিকার আছেন, তাঁর প্রতি আমাদের যথেষ্ট সম্মান আছে। কিন্তু এখন বিজেপি তৃণমূলকে ভাঙতে চাইছে ৷ সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে ৷ খুব দুর্ভাগ্যজনকভাবে লোকসভার স্পিকার, ব্রেকওয়ে গ্রুপকে সমর্থন করেছেন।"
কুণালের মতে, স্পিকারের এই ভূমিকা সংসদীয় রীতিনীতির ঘোর পরিপন্থী। অন্যদিকে, রাজ্য বিধানসভার স্পিকারের প্রতিও তাঁর অসন্তোষ গোপন রাখেননি বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক। তিনি অভিযোগ করেন, বিধানসভায় অনৈতিকভাবে একটি বিরোধী দলকে স্বীকৃতি দেওয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। একজন বহিষ্কৃত ব্যক্তিকে যেভাবে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিরোধী দলনেতা করেছেন, তারও তীব্র সমালোচনা করেন তিনি।
শুধু তাই নয়, বিধানসভায় তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে বলতে না দেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন কুণাল। তিনি বলেন, "বিধানসভায় স্পিকারকে খুব ভাল লাগছে। স্পিকারকে শ্রদ্ধা করি ৷ তাঁর চেয়ারকে সম্মান করি। কিন্তু তিনি যেভাবে অনৈতিকভাবে বিরোধী দলকে, স্বীকৃত দেওয়ার একটা পদ্ধতি বের করলেন, যেভাবে বিধানসভায় আমাকে বলতে দিলেন না, সেটার বিরোধিতা করি।" কুণাল আরও অভিযোগ করেন যে, একটি নির্দিষ্ট বিলে তাঁকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বলতে দেওয়া হয়নি। তিনি জানান, দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাম প্রস্তাব করলেও তাঁকে সুযোগ দেওয়া হয়নি।
কুণালের কথায়, "আমাকে স্পিকার বলতে দেননি চক্রান্ত করে ৷ সেদিন দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বক্তা হিসেবে আমার নাম দিয়েছেন ৷ তবু তাঁকে বক্তব্য পেশ করতে বলা হল ৷ শোভনদেব নিজে বলেছেন, তিনি আমার নাম দিয়েছেন ! শুধু তাই নয়, বক্তার নাম পরিবর্তনের সুযোগ আছে ৷ তবু আমাকে বলতে দেওয়া হয়নি । কারণ গুন্ডা দমন বিলে যদি কুণাল ঘোষ বলে, সেটা সরকার পক্ষের পছন্দ হবে না।"
অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্তকে দলের নয়, বরং সম্পূর্ণভাবে নিজের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, তিনি অনুষ্ঠানটি বয়কট করেননি। তিনি বলেন, "আমি অনুষ্ঠানে এসেছি ৷ আমি বিধায়ক ৷ আমি অনুষ্ঠান বয়কট করিনি ৷ আমি রেজিস্ট্রেশন করিয়েছি ৷ আমি সই করেছি, কিন্তু ওঁদের কাছ থেকে পরিষদীয় জ্ঞান আমি নেব না।" তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, "যতক্ষণ বন্দেমাতরম হবে এবং জনগণমন হবে অথবা প্রদীপ প্রজ্জ্বলন হবে- আমি একশো বার থাকব। কিন্তু আমি কার বক্তব্য শুনব, আর কারটা শুনব না, সেটা আমার বিষয়।"
পরিষদীয় রীতিনীতি শেখার জন্য তাঁর দলে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং প্রাক্তন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বর্ষীয়ান নেতারা রয়েছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। কুণালের কথায়, "আমার নেতা হিসেবে, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন ৷ প্রাক্তন স্পিকার ৷ তাঁকে তো আমি বিধানসভায় সবসময় পাচ্ছি। আমি শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতো বর্ষীয়ান নেতাকে পাচ্ছি। ফলে আমার শেখার থাকলে… বা গাইড করার থাকলে, আমাকে বিমানদা সবসময় গাইড করছেন। ওঁদের কাছ থেকে গাইডেন্স নিতে হবে, সেটার কোনও মানে হয় না।" সার্বিকভাবে এই ঘটনাক্রম এবং স্পিকারদের ভূমিকার প্রতিবাদেই তাঁর এই ওয়াকআউট বলে জানিয়েছেন তিনি।