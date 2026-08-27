কেএমসি'র নিয়ন্ত্রণ তৃণমূলের হাতেই থাকবে, মানুষ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করবে: কুণাল

কেএমসি'র নিয়ন্ত্রণ তৃণমূলের হাতেই থাকবে, মানুষ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করবে: কুণাল
তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক কুণাল ঘোষ কড়া ভাষায় বিজেপি শিবিরের সমালোচনা করেছেন ৷ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।
Published : August 27, 2026 at 7:00 PM IST
কলকাতা, 27 অগস্ট: বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ভূড়ি ভূড়ি অভিযোগ আছে ৷ এমনটাই দাবি করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ ৷ তিনি জানান, বিজেপি শাসিত রাজ্য কিংবা পশ্চিমবঙ্গেও—সর্বত্রই বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের কোনও কমতি নেই।
তৃণমূল বিধায়ক বলেন, "বিজেপি যদি দুর্নীতির তালিকা প্রকাশ করতে চায়, তবে তাদের পুরো ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডটিই দলের জন্য ভাড়া নিতে হবে।" কুণাল ঘোষ দাবি করেছেন যে, "সাধারণ মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজের পাশে রয়েছে। আগামী দিনে কলকাতা কর্পোরেশন (KMC) বা অন্যান্য নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ব্যবধানে জয়ী হবে।" দুর্নীতির ইস্যুতে বিরোধী দলগুলি যখন রাজ্যের পূর্ববর্তী শাসকদল তৃণমূলকে আক্রমণ করে, তখন তৃণমূল নেতৃত্ব পাল্টা জবাবে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য—উভয় স্তরের বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলতে শুরু করেছে।
কুণাল ঘোষ কড়া ভাষায় বিজেপি শিবিরের সমালোচনা করেছেন ৷ জোর দিয়ে তিনি বলছেন যে, "রাজ্যের সাধারণ মানুষের আস্থা তৃণমূলের উপরেই রয়েছে।" তিনি এও জোরের সঙ্গে দাবি করেন যে, "কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজেপি নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে পারবে না ৷ তৃণমূল কংগ্রেস কেএমসি-র উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সফল হবে।"
অন্যদিকে, বিধানসভা নির্বাচনের সাফল্যকে পুর-নির্বাচনেও ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি । সেই সূত্রে কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগম নির্বাচনের জন্য় প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে । কলকাতার ভোটে দলের হয়ে দায়িত্ব সামলাবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার থেকে শুরু করে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়রা। হাওড়ার দায়িত্ব সামলাবেন সাংসদ রাহুল সিনহার মতো প্রবীণ নেতা । কেন্দ্র ও রাজ্য়ের মন্ত্রীদের পাশাপাশি প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিদের নির্বাচনের ভার দিয়ে বিজেপি বুঝিয়ে দিচ্ছে বিধানসভায় সাফল্যের পর আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই । পুরসভাতেও ভালো ফল করতে তারা মরিয়া ।
কলকাতার নির্বাচনের ইনচার্জ করা হয়েছে সুকান্তকে। কো-ইন-চার্জ হচ্ছেন অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় । রাজ্য সহ-সভাপতি অনিন্দ্যকে বিজেপির সংগঠন চেনে রাজু নামে । আহ্বায়ক হচ্ছেন মন্ত্রী তাপস রায় । সহ-আহ্বায়ক কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি। অন্যদিকে হাওড়া পুরনিগমের ইন-চার্জ হচ্ছেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি রাহুল সিনহা । আহ্বায়ক হচ্ছেন বালির বিধায়ক সঞ্জয় কুমার সিংহ।