'এক দেশে গরু নিয়ে আলাদা আইন কেন ?', গোহত্যা নিয়ন্ত্রণে নতুন বিল ঘিরে প্রশ্ন হুমায়ুন-কুণালের
হুমায়ুনের বক্তব্য, এই খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত কয়েক কোটি মানুষের জীবিকা ও বৃহৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিষয়টিও বিবেচনা করা জরুরি ।
Published : November 24, 2026 at 8:35 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: গবাদি পশুর অবৈধ জবাই রুখতে নতুন বিল আনার পথে রাজ্য সরকার । গোশালাগুলিকে বছরে 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তার সিদ্ধান্তও মন্ত্রিসভার । কিন্তু এই উদ্যোগের অর্থনৈতিক ও সাংবিধানিক প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল বিধায়ক তথা প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীর । তাঁর বক্তব্য, এই খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত কয়েক কোটি মানুষের জীবিকা ও বৃহৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিষয়টিও বিবেচনা করা জরুরি ।
একই সুরে সরব হয়েছেন তৃণমূলের আর এক বিধায়ক কুণাল ঘোষও। তাঁর কথায়, "সারা দেশে একটি অভিন্ন আইন থাকা উচিত । কেন্দ্র যখন মাংস রফতানির অনুমতি দেয় এবং তার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে, তখন কোনও রাজ্য কীভাবে বলতে পারে যে তারা এর অনুমতি দেবে না ? গরু হোক বা মহিষ,এ বিষয়ে একটিই আইন ও অভিন্ন নিয়ম থাকা উচিত। ।"
তবে রাজ্য়ের প্রাক্তন শাসকদলের সঙ্গে একমত নয় বর্তমান শাসক । বিজেপির মুখপাত্র সপ্তর্ষি চৌধুরী বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার করে বলেছেন, গো হত্যা বন্ধ করতে হবে। সরকার নিশ্চয়ই যখন উদ্যোগ নিয়েছে তখন সবদিকটা দেখবে । যেটা সমাজের পক্ষে ভালো সেটাই মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এবং আমরা অপেক্ষায় আছি, যেন দ্রুত কার্যকর হয় ।"
গবাদি পশু জবাই নিয়ন্ত্রণে আরও কঠোর আইন আনার পরিকল্পনা করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার । নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তের কথা সামনে আসতেই রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে বিতর্ক । প্রস্তাবিত বিলের উদ্দেশ্য অবৈধভাবে গবাদি পশু জবাই বন্ধ করা । পাশাপাশি, বয়স্ক ও অসুস্থ গবাদি পশুর দেখভালের জন্য গোশালাগুলিকে বছরে 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা । সরকারের এই উদ্যোগ নিয়ে এবার প্রশ্ন তুললেন প্রাক্তন আইপিএস আধিকারিক তথা ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর । তাঁর প্রশ্ন, একই দেশের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে গবাদি পশু সংক্রান্ত আইন আলাদা হবে কেন ?
হুমায়ুনের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 11 কোটি জনসংখ্যার মধ্যে 3 থেকে 4 কোটি মানুষ গবাদি পশুর মাংস খাওয়ার সঙ্গে যুক্ত । এই খাদ্যাভ্যাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একটি বড় অর্থনৈতিক পরিকাঠামো । শুধু ক্রেতা বা ভোক্তা নন, এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন পশুপালক, ব্যবসায়ী, পরিবহণকর্মী, মাংস বিক্রেতা এবং বিভিন্ন স্তরের শ্রমিকরা । ফলে গবাদি পশু জবাই সংক্রান্ত আইন আরও কঠোর হলে তার প্রভাব শুধু খাদ্যাভ্যাসের উপর পড়বে না, বহু মানুষের জীবিকা এবং রাজ্যের অর্থনীতিতেও তার প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা তাঁর ।
হুমায়ুনের প্রশ্নের কেন্দ্রে রয়েছে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোও । একই দেশের মধ্যে গবাদি পশু নিয়ে এক রাজ্যে এক ধরনের আইন, অন্য রাজ্যে অন্য ধরনের আইন কীভাবে কার্যকর হতে পারে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক রীতি এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এক নয় । সেই বাস্তবতা বিবেচনা না করে কোনও সিদ্ধান্ত নিলে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে পারে ।
তবে গবাদি পশু সংক্রান্ত আইন রাজ্যভেদে আলাদা হওয়ার পিছনে রয়েছে সাংবিধানিক কাঠামো । ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম তফসিলের রাজ্য তালিকায় পশুপালন ও পশুর সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । ফলে এই বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে । সংবিধানের 48 নম্বর অনুচ্ছেদেও কৃষি ও পশুপালনের আধুনিকীকরণ এবং গবাদি পশুর সংরক্ষণের বিষয়ে রাষ্ট্রকে উদ্যোগী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সেই সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই বিভিন্ন রাজ্য নিজেদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী আইন তৈরি করেছে ।
এই কারণেই উত্তরপ্রদেশ, গুজরাতের মতো রাজ্যে গবাদি পশু জবাইয়ের উপর কঠোর বিধিনিষেধ রয়েছে । অন্যদিকে কেরলম এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যে তুলনামূলক ভাবে ভিন্ন আইনি ব্যবস্থা চালু রয়েছে । অর্থাৎ, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এই বিষয়ে রাজ্যগুলির আইন তৈরির সুযোগ রয়েছে । ফলে একই দেশের মধ্যে আলাদা আইন থাকা সাংবিধানিক ভাবে অস্বাভাবিক নয় ।
পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে কার্যকর রয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ পশু হত্যা নিয়ন্ত্রণ আইন, 1950 । এই আইনে নির্দিষ্ট শর্ত ও শংসাপত্রের ভিত্তিতে পশু জবাইয়ের অনুমতি দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে । কোন পশু জবাই করা যাবে, কী ধরনের শংসাপত্র প্রয়োজন এবং কোথায় জবাই করা যাবে- তার জন্য নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ রয়েছে । রাজ্য সরকার এবার সেই আইনি কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে নতুন বিল আনার কথা ভাবছে । তবে প্রস্তাবিত বিলের চূড়ান্ত রূপ এবং তাতে কী কী নতুন বিধিনিষেধ থাকবে, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।
সরকারের যুক্তি, অবৈধ জবাই বন্ধ করা এবং গবাদি পশু সংরক্ষণের ব্যবস্থা জোরদার করতেই এই উদ্যোগ । বিশেষ করে বয়স্ক ও অসুস্থ পশুর দেখভালের জন্য গোশালাগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্তকে এই পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে । বছরে সর্বোচ্চ 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহায়তা দেওয়ার প্রস্তাবের মাধ্যমে গোশালাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং পশুদের পরিচর্যায় জোর দিতে চাইছে রাজ্য । কিন্তু নতুন আইন কার্যকর হলে তার প্রভাব কী হবে, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে ।