তৃণমূল বিধায়ককে না-পেয়ে, ছেলেকে গ্রেফতার করল পুলিশ

হুমকি কাণ্ডে এখনও অধরা বিষ্ণুপুরের তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল। এরই মাঝে তাঁর ছেলে অর্ঘ্য মণ্ডল-সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে ৷

তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের ছেলে অর্ঘ্য মণ্ডল (ইটিভি ভারত)
Published : May 18, 2026 at 2:48 PM IST

বকখালি, 18 মে: রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়ল দক্ষিণ 24 পরগনার বিষ্ণুপুরে । বিজেপিকে প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর থেকেই তাঁকে খুঁজছে পুলিশ। তবে পুলিশের তৎপরতার মধ্যেই নাটকীয়ভাবে গা-ঢাকা দেন বিধায়ক, এমনটাই জানা গিয়েছে। এরই মাঝে বড়সড় অভিযানে গ্রেফতার হলেন বিধায়কের পুত্র অর্ঘ্য মণ্ডল। অস্ত্র-সহ মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ও বিশেষ বাহিনী।

পুলিশ সূত্রে খবর, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার বিশেষ দল এবং রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের যৌথ অভিযানে বিষ্ণুপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় অর্ঘ্য মণ্ডলকে। তাঁর কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি করেছে তদন্তকারী সংস্থা। একই অভিযানে আরও চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে অস্ত্রের উৎস, উদ্দেশ্য এবং রাজনৈতিক যোগসূত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক নির্বাচনে তৃণমূলের খারাপ ফলাফলের পর বিজেপির উদ্দেশে প্রকাশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বিষ্ণুপুরের তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল। সেই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে। বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হলে বিধায়কের বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করে পুলিশ। অভিযোগ, উস্কানিমূলক বক্তব্য ও রাজনৈতিক হুমকির জেরে এলাকায় অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার সকালে বিধায়কের বাড়িতে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং র‍্যাফ। পুলিশি সূত্রে দাবি, তল্লাশি চালিয়ে বিধায়ককে আটক করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু পুলিশের উপস্থিতির খবর পেয়েই বাড়ি থেকে পালিয়ে যান দিলীপ। অভিযোগ, খালি পায়ে জানালা টপকে তিনি এলাকা ছেড়ে চলে যান। এরপর থেকেই তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত তিনি অধরা বলেই জানা গিয়েছে।
বিধায়কের এই 'পলায়ন' ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও চর্চা শুরু হয়েছে।

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

বিজেপির অভিযোগ, সাধারণ মানুষকে হুমকি দেওয়া নেতা এখন আইনের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছেন। তাদের দাবি, আইন থেকে বাঁচতেই আত্মগোপন করেছেন তৃণমূল বিধায়ক। তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, পুরো ঘটনাই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফল। তাঁদের অভিযোগ, ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিরোধী দলকে চাপে ফেলতেই বেছে বেছে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যদিও বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল বা তাঁর পরিবারের তরফে এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত অর্ঘ্য মণ্ডল এবং অন্য চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া অস্ত্র কোনও অপরাধমূলক কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল কি না, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি পলাতক বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের সন্ধানে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে দক্ষিণ 24 পরগনার এই ঘটনা নতুন করে রাজনৈতিক সংঘাতকে উস্কে দিল। এখন নজর, পলাতক বিধায়ককে কবে নাগালে পায় পুলিশ এবং বিধায়কপুত্রের গ্রেফতারির তদন্ত কোন দিকে মোড় নেয়।

