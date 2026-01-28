বারাসত থেকে এবার সরে যেতে হলে কষ্ট হবেই, বিধানসভায় প্রার্থী না-হওয়ার গুঞ্জনে আবেগপ্রবণ চিরঞ্জিত

বারাসত থেকে এবার সরে যেতে হলে কষ্ট হবেই, বিধানসভায় প্রার্থী না-হওয়ার গুঞ্জনে আবেগপ্রবণ চিরঞ্জিত
অভিষেকের সভায় বিধায়ক চিরঞ্জিতের গরহাজিরার পরই জল্পনা শুরু হয় । আর দলের একাংশের সমালোচনায় অভিমানের সুরও শোনা গেল বারাসতের তৃণমূল বিধায়কের গলায় ।
বারাসত, 28 জানুয়ারি: ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে বারাসত কেন্দ্র থেকে প্রার্থী না-হওয়ার গুঞ্জন কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে তৃণমূল বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তীকে ? ফের প্রার্থী হওয়ার বিষয় বরাবর দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ছেড়ে দিলেও এই প্রথম আবেগপ্রবণ হতে দেখা গেল শাসকদলের বিধায়ক তথা অভিনেতাকে ।
এই প্রসঙ্গে চিরঞ্জিত বলেন, "মানুষের জন্য এতদিন কাজ করে এসেছি । তাই, এবার সরে যেতে হলে কষ্ট তো হবেই ৷ আমি তো বলেই দিয়েছি বিধায়ক হিসেবে বেশিদিন থাকব না । প্রত্যেকবার বলি আমি আর ভোটে দাঁড়াব না । কিন্তু, উনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) আমাকে ছাড়েন না । এবার কী হবে জানি না ।"
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিজের বিধানসভা কেন্দ্র বারাসতে একটি কর্মসূচিতে যোগ দেন তৃণমূল বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী । সেখানে হাজির ছিলেন বারাসত পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশনি মুখোপাধ্যায়-সহ শাসকদলের কয়েকজন জনপ্রতিনিধিও । নিজের বিধায়ক তহবিলের অর্থে সেখানে একটি উচ্চ বাতিস্তম্ভের সূচনা করেন চিরঞ্জিত । এরপরই ছাব্বিশের ভোটে বারাসত কেন্দ্র থেকে পুনরায় তিনি প্রার্থী হচ্ছেন কি না, তার জবাব দেন তৃণমূল বিধায়ক । জবাব দিতে গিয়ে এদিন কার্যত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তারকা বিধায়ক ।
প্রসঙ্গত, কয়েকদিন ধরেই তৃণমূলের অন্দরে কানাঘুষো চলছে, এবার বারাসত কেন্দ্র থেকে শাসকদলের তরফে হয়তো আর টিকিট দেওয়া হবে না তিন বারের বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তীকে । তাঁর প্রার্থী না-হওয়ার বিষয়টিতে গুঞ্জন আরও বেড়েছে সম্প্রতি বারাসতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় বিধায়ক চিরঞ্জিতের গরহাজির নিয়ে । এরপর থেকেই দলের অন্দরে আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে ভোটে চিরঞ্জিতের পরিবর্তে অন্য কাউকে প্রার্থী করা হোক বারাসত কেন্দ্র থেকে ।
দলের সেই সমালোচকদের এদিন পাল্টা জবাব দিয়ে বারাসতের বিধায়ক চিরঞ্জিত বলেন, "কারও ইচ্ছে হতেই পারে, আমি যদি না-দাঁড়াই সেখানে তো অন্য কেউ প্রার্থী হবেই । কারও ইচ্ছার উপর আমি কিছু বলতে পারি না । অভিষেকের সভার দিন আমি ভীষণ অসুস্থ ছিলাম । সেই কারণে সভায় উপস্থিত থাকতে পারিনি । অভিষেক জানে, আর আমি জানি, আমাদের দু'জনের মধ্যে কী কথা হয়েছে । অন্যরা অনেক কিছুই ভাবতে পারে । সেটা তাঁদের নিজস্ব ব্যাপার ।"
এদিকে, চিরঞ্জিতের প্রার্থী হওয়া না-হওয়া নিয়ে দলের একাংশের বিরুদ্ধে যেভাবে সমালোচনার অভিযোগ উঠেছে, সেটাও ভালোভাবে নেননি তৃণমূল বিধায়ক । অভিমানের সুরে এদিন চিরঞ্জিত বলেন, "আমার নামে অনেকেই অনেক কথা বলছে । আমি নাকি অপদার্থ, বুড়ো হয়ে গিয়েছি । বয়সের ভারে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে ঠিক মতো সময় দিই না । নিন্দুকেরা বলছে বলুক । আমি কী, তা আমি নিজেই ভালো করে জানি ।"
ফের প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছে রয়েছে ? এর জবাবে চিরঞ্জিতের বক্তব্য, "সত্যি কথা বলতে দাঁড়ানোর ইচ্ছে নেই আমার । এটা আমি আগেও বলেছি । আমার কিছু কাজ এখনও বাকি রয়েছে । সেটা ছবি আঁকা অথবা সিনেমার কাজও হতে পারে । বারাসতবাসীর জন্য এখনও কিছু কাজ বাকি আছে । ঈশ্বর ও দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরই সবটা ছেড়ে দিয়েছি । বারাসতের মানুষ আমাকে যথেষ্ট ভালোবাসে । তাঁদের প্রার্থী হিসেবে চাওয়ার ভাবনাকে আমি সম্মান করি ।" তবে, দলের তরফে এখনও কোনও নির্দেশ তাঁর কাছে আসেনি বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন বারাসতের তৃণমূল বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী ।