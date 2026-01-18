সিঙ্গুরে সভার আগে মোদিকে প্রশ্নবাণ, বিজেপিকে দু-কান কাটা বললেন মন্ত্রী বেচারাম
মন্ত্রীর মতে, গণ আন্দোলনের পুণ্যভূমি হিসেবে পরিচিত সিঙ্গুর ৷ গুজরাতের সানন্দায় কেন ন্যানো কারখানা হল না, প্রধানমন্ত্রীকে এমনই একাধিক প্রশ্ন বেচারামের ৷
সিঙ্গুর, 18 জানুয়ারি: নরেন্দ্র মোদির জনসভার আগের দিন সিঙ্গুরে দলীয় সভা করলেন কৃষি বিপণন মন্ত্রী তথা তৃণমূল বিধায়ক বেচারাম মান্না ।শনিবার সেই সভামঞ্চ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, "বিজেপি দলটা দু-কান কাটা । ওরা আইন বোঝে না । যে ভাষায় বিজেপি বুঝতে চায় সেই ভাষায় জবাব দেব ৷"
এদিন SIR এর শুনানিতে সাধারণ মানুষের হয়রানির প্রতিবাদে সিঙ্গুরের তেলিয়ার মোড় এলাকায় একটি প্রতিবাদ সভা করে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস ৷ সেখান থেকেই কেন্দ্র সরকারের সমালোচনায় সরব হন তৃণমূল নেতারা ৷ সভার আগাগোড়া গেরুয়া শিবিরকে বিঁধতে দেখা গিয়েছে সিঙ্গুরের বিধায়ক বেচারাম মান্নাকে ৷ বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে মোদির সিঙ্গুরে জনসভা করার কারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "সিঙ্গুর গণ আন্দোলনের একটা পূণ্যভূমি । ভোটের মুখে সবাই তাই সিঙ্গুরকে ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে । কিন্তু বিরোধী দল বিজেপি সিঙ্গুরে দাঁড়িয়ে যে মিথ্যাচার করছে তাতে এখানকার মানুষ বিজেপিকে দূরে ছুড়ে ফেলে দেবে । সিঙ্গুরের মানুষ মিথ্যা পছন্দ করে না ।"
মন্ত্রী বেচারাম আরও বলেন, "নরেন্দ্র মোদি যখন সিঙ্গুরে আসছেন, তখন বেশ কিছু জবাব তাঁকে দিতে হবে । 2 কোটি মানুষের চাকরি কোথায় গেল ? 100 দিনের কাজের টাকা, বাড়ি তৈরির টাকা বন্ধ কেন ? কেন গুজরাতের সানন্দাতে ন্যানো বন্ধ হল ? কেন পিএইচএম প্রকল্পে টাকা বন্ধ হল ? নিশ্চয় সভামঞ্চ থেকে এই সব প্রশ্নের জবাব নরেন্দ্র মোদি দেবেন ।"
শনিবার তৃণমূলের এই প্রতিবাদ সভায় মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন জয়প্রকাশ মজুমদার, মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, হরিপালের বিধায়ক করবী মান্না ও দলের অন্যান্য নেতারা । এদিন বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ান রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী । তিনি বলেন, "বাংলার সংস্কৃতি একসময় ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়েছে । নেতাজি বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি আজও বাংলার বুকে বয়ে নিয়ে চলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বিজেপির কাছ থেকে আমাদের সংস্কৃতি শিখতে হবে না ।"
বেলডাঙায় নতুন করে যে অশান্তি ও অরাজকতা চলছে সে প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, বিষয়টা পুলিশ প্রশাসন দেখছে ৷ তবে রাজ্যে অরাজকতা তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি । তারা বাংলার শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে চায় । এর জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যবহার করছে । পুলিশ প্রশাসন আছে বিষয়টা ধরা পড়ে যাবে কারা করছে এটা ।