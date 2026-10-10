মমতার বড় ভক্ত হয়েছিস ! তৃণমূল বিধায়ককে শ্মশানে পাঠানোর হুমকি দিয়ে বেধড়ক মার, গাড়ি ভাঙচুর

মমতার বড় ভক্ত হয়েছিস ! তৃণমূল বিধায়ককে শ্মশানে পাঠানোর হুমকি দিয়ে বেধড়ক মার, গাড়ি ভাঙচুর
TMC MLA Attacked: বিধায়কের অভিযোগ, হামলার নেপথ্যে আছে বিজেপি । এ নিয়ে এখনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি গেরুয়া শিবির ।
Published : October 10, 2026 at 11:16 PM IST
বারুইপুর, 10 অক্টোবর: দলীয় কর্মসূচি সেরে বাড়ি ফেরার পথে বিপত্তি। বারুইপুর পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক বিভাস সর্দারের গাড়িতে দফায় দফায় হামলা ! গাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি চলে বেধড়ক মারধর । এমনকী গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ারও অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাস্থল জয়নগর ।
বিধায়কের অভিযোগ, হামলার নেপথ্যে আছে বিজেপি । তিনি মমতা শিবিরের সঙ্গে আছেন বলেই আক্রান্ত হয়েছেন বলে দাবি বিভাসের । হামলার অভিযোগ নিয়ে এখনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি গেরুয়া শিবির ।
বিধায়কের দাবি, স্থানীয় মনসাতলা এলাকায় বেশ কয়েকজন যুবক তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে । তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চায় । অভিযোগ, এরপরই আচমকা তাঁদের মধ্যে একজন গাড়ির কাচে ইট দিয়ে আঘাত করে । শুধু তাই নয়, বিভাসের দাবি তাঁকে বলা হয়, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় ভক্ত হয়েছিস ? আজ তোকে শ্মশানে পাঠিয়ে ছাড়ব । । বিভাসের পাশাপাশি আহত হয়েছেন তাঁর নিরাপত্তারক্ষী এবং গাড়ির চালকও। গুরুতর আহত অবস্থায় বিভাস সর্দারকে ভর্তি করা হয়েছে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে।
ইতিমধ্যে সিটি স্ক্যান করা হয়েছে। পরিবারের সূত্রে খবর, শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেলে জয়নগরের ধোসা চন্দনেশ্বর অঞ্চলে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে গিয়েছিলেন তৃণমূল বিধায়ক । কর্মসূচি শেষে ফেরার পথে জয়নগর থানা এলাকার মনসাতলায় প্রথম হামলার ঘটনা ঘটে। দাবি, তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। হামলার অভিঘাতে কাচ ভেঙে যায়।
পরিস্থিতি বুঝে দ্রুত সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন বিভাস। কিন্তু মনসাতলা থেকে বেরিয়ে আসার পর গৌড়বেড়িয়া হাটের কাছে ফের গাড়ি আটকে হামলা চালানো হয় । হামলাকারীরা ইট ও লাঠি দিয়ে গাড়িতে ভাঙচুর চালায় বলে দাবি বিভাসের।
গাড়ির কাচ ভেঙে তার টুকরোয় জখম হন বিভাস। এরপর তাঁকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয়েছিল বলেও দাবি করেছেন তিনি। যদিও অভিযোগ অনুযায়ী, সেই বোমাটি ফাটেনি। এই ঘটনায় বিধায়কের নিরাপত্তারক্ষী ও গাড়ির চালকও আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।
হামলার ঘটনায় স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বিভাস। তাঁর অভিযোগ, স্থানীয় মণ্ডল সভাপতি-সহ বিজেপির নেতা-কর্মীরা এই হামলার সঙ্গে যুক্ত। অভিযোগ প্রসঙ্গে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উৎপল নস্করের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি জবাব দেননি।
ঘটনা প্রসঙ্গে বিভাস সর্দার বলেন, “যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তারা সকলে শাসক দলের দুষ্কৃতী। আমাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছিল।” তাঁর এই বক্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। তবে হামলার নেপথ্যে কারা রয়েছে এবং ঠিক কী কারণে এই ঘটনা ঘটল তা এখনও তদন্তসাপেক্ষ। বোমা ছোড়ার অভিযোগও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।