উচ্ছেদ করতে এলে আরপিএফকে পাথর মারার নিদান, নয়া বিতর্কে অসিত

রেললাইনে পাশে থাকা বাসিন্দাদের উঠে যেতে নির্দেশ দিয়েছে রেল ৷ তাঁদের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে আরও একবার বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন শাসক শিবিরের এই বিধায়ক ৷

tmc MLA threatens RPF
আরপিএফকে রেলের পাথর মারার নিদান দিলেন বিধায়ক (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 12, 2025 at 10:37 AM IST

3 Min Read
চুঁচুড়া, 11নভেম্বর: উচ্ছেদের নোটিশ পেয়ে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে হুগলি স্টেশন লাগোয়া রেললাইনের ধারের বাসিন্দাদের। তাঁদের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে বিতর্ক বাড়ালেন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার ৷ বিধায়কের স্পষ্ট কথা, রাজ্য পুলিশকে ছাড়া আরপিএফের জওয়ানরা উচ্ছেদ অভিযানে এলে তাঁদের দিকে রেললাইনের পাশে থাকা পাথর ছুড়ে মারতে হবে ৷

কোদালিয়া 2 নম্বর পঞ্চায়েতের দেশবন্ধু পল্লির বাসিন্দাদের জীবন এখন সঙ্কটে । ঘর ছাড়ার নোটিশ হাতে পাওয়ার পর কী করবেন তা তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না। এসআইআর আবহের মধ্যে এবার ঘর ছাড়ার আতঙ্কে ঘুম উড়েছে সকলকের। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিধায়ক ৷ তবে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় আক্রমণ করতে গিয়ে আবারও বিতর্কে জড়িয়েছেন শাসক শিবিরের এই প্রবীণ নেতা ৷ এর আগে কখনও নিজের দলের মন্ত্রী বেচারাম মান্নার পোশাক নিয়ে মন্তব্য করে জল্পনা বাডিয়েছেন ৷ কখনও আবার বিরোধীদের আক্রমণ করতে গিয়ে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল ৷

মঙ্গলবার সকালে রেললাইনের পাশে থাকা পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করেন অসিত। তাঁদের পাশে থাকার বার্তাও দেন। আরপিএফ দাদাগিরি করছে বলে অভিযোগ করে তাঁর নিদান, "রেল লাইনের পাথর নিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে ৷" সাধারণ মানুষকে নিয়ে আন্দোলনে নামবেন বলেও জানিয়েছেন বিধায়ক ৷

হাওড়া ব্যান্ডেল লাইনের পশ্চিম দিকে প্রায় 30 বছর আগে বসতি গড়ে তোলেন পূর্ববঙ্গ থেকে বহু মানুষ । প্রায় 200টি পরিবার এই অঞ্চলে বাস করে । সম্প্রতি রেলের তরফ থেকে নোটিশ পান বাসিন্দারা ৷ বলা হয়, 14 দিনের মধ্যে জায়গা খালি করে দিতে হবে। এরপর থেকেই উদ্বেগের শুরু ৷ রেলের ঠিক করে দেওয়া মেয়াদ শেষ হবে 14 নভেম্বর ৷ আগে কোনওভাবে বাঁশও দরমা দিয়ে অস্থায়ী ঘর বানিয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন স্থানীয়রা । এখন অনেকে পাকা বাড়ি করে নিয়েছেন। মূলত দিন মজুরি করে পেট চলে অধিকাংশ পরিবারের। এত কম সময়ের মধ্যে ফের কোথায় গিয়ে উঠবেন তা নিয়েই দুশ্চিন্তায় স্থানীয়রা ৷ তৃণমূল বিধায়কের দাবি, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে রেলকেই।

বিধায়ক বলেন, "এই অঞ্চল রবীন্দ্রনগর ফাঁড়ি এবং চুঁচুড়া থানার অধীনে। কিন্তু থানা বা ফাঁড়ির কাউকে না জানিয়ে আরপিএফ ওই এলাকায় ঢুকছে। আরপিএফ দাদাগিরি করছে। পাল্টা দাদাগিরি এবার হবে। সবাই মনে রাখবেন রেললাইনে পাথর আছে। রাজ্য পুলিশ ছাড়া আরপিএফ দাদাগিরি করতে এলে রেললাইনের পাথর হাতে তুলে নেবেন এলাকার বাসিন্দারা ৷ বিজেপি ধান্দাবাজি করে গরিব মানুষকে মেরে পুঁজিপতিদের বাঁচাচ্ছে। গরিব মানুষের পাশে আমরা সবসময় আছি।" কিন্তু এভাবে আইন কি তুলে নেওয়া যায় ? বিধায়কের স্পষ্ট কথা, "রাজ্য পুলিশকে সঙ্গে না আনলে আরপিএফের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হবে। মানুষ দরকারে আইন হাতে তুলে নেবে ৷"

