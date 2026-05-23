কেশপুরে প্রাক্তন মন্ত্রী এলাকা ছাড়া, জিতেও রেহাই নেই শিউলি সাহার
বিধানসভা নির্বাচনে কেশপুরে প্রায় 52 হাজার ভোটে রেকর্ড মার্জিনে জিতেছেন তৃণমূলের শিউলি সাহা। ভোটে জিতেও এলাকায় ঢুকতে পারছেন বলে অভিযোগ বিধায়কের ৷
Published : May 23, 2026 at 11:59 AM IST
কেশপুর, 23 মে: এ যেন উলটপুরাণ ! দলের ভরাডুবির মাঝেও রেকর্ড মার্জিনে ভোটে জিতেও মিলছে না রেহাই ৷ অভিযোগ, এলাকায় ঢুকতেই পারছেন না তৃণমূলের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী শিউলি সাহা ৷ তিনি এলাকায় ঢুকতে চেয়ে চিঠি দিয়েছেন জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে ৷
পশ্চিম মেদিনীপুরের 15টি বিধানসভার মধ্যে অন্যতম হল কেশপুর ৷ এই বিধানসভা বেশির ভাগটাই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বলে জানা যায়। রাজ্যে পালাবদলেও অপরিবর্তিত থাকে কেশপুর, এমটাই দেখা গিয়েছে বাম আমল থেকেই ৷ 2011 সালে যখন রাজ্যে পালাবদল হয় তখনও কেশপুরে রেকর্ড মার্জিনে জিতেছে সিপিএম ৷ যদিও 2016 বিধানসভা নির্বাচনে কেশপুরের রঙ লাল বদলে হয়েছে সবুজ ৷
এবারও বিজেপি প্রায় সব জায়গায় তৃণমূলকে ধরাশায়ী করলেও অপরিবর্তিত কেশপুর ৷ এবারও তৃণমূলের শিউলি সাহাকে জিতিয়েছে কেশপুর ৷ তারপরও কাজ করতে পারছেন না বলে দাবি শিউলি সাহার ৷ প্রায় বেশিরভাগ তৃণমূল পার্টি অফিস রাতারাতি গেরুয়া হয়ে গিয়েছে ৷ মমতা-অভিষেকের কাট-আউট সরে গিয়ে মোদি-শুভেন্দুর ছবি বসেছে। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলীরা ঘরছাড়া হয়েছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি এলাকাছাড়া রয়েছে দাবি খোদ বিধায়ক শিউলি সাহার।
মেদিনীপুরে গ্রামোন্নয়ন দফতরের বৈঠকে এসেছিলেন শিউলি। সেই বৈঠকের পরই একগুচ্ছ অভিযোগ করেন তিনি। এলাকায় তৃণমূল কর্মীদের ঘরছাড়া প্রসঙ্গে শিউলি বলেন, "বহু মানুষ আতঙ্কে এলাকা ছেড়েছেন, অনেকের বাড়িঘর ভাঙচুর করা, জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ আমিও সেই অভিযোগ পুলিশ সুপার, জেলাশাসক, বিজেপি নেতৃত্ব এবং মুখ্যমন্ত্রীকেও জানিয়েছি ৷ কারণ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তিনি সুশাসন দেবেন বলে জানিয়েছেন ৷ তাই এখন স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে এনে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়ার আবেদন নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় জানিয়েছি ৷ আমি চাই, আর 13 জন বিধায়ক এলাকায় যেরকম কাজ করতে পারবেন আমি বিধায়ক হিসেবে ঠিক মতো যেন কাজ করতে পারি। সে ক্ষেত্রে যেন কোনও প্রতিবন্ধকতা বা বাধার সৃষ্টি না হয় তা দেখুক প্রশাসন, এই আবেদনই করব।"
তিনি আরও বলেন, "আমি কেশপুরের মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। কারণ মানুষ আমাকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছে। তাদেরও আমি কাজ করতে চাই। আমি এখনও এলাকায় ঢুকতে পারিনি। আমি যেখানে থাকি সেটাও ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। এই বিষয়ে আমি লিখিতভাবে ডিএম, এসপিকে দিয়েছি ৷" বিধায়ক শিউলি সাহাকে হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ ৷ তিনি বলেন, "আমাকে কেউ সরাসরি হুমকি দেয়নি। তবে আমি যেখানে থাকি সেখানে বাড়িওয়ালা বলেছেন, তাঁকে হুমকি দিয়েছে কিছু লোক। তারা ফ্লেক্স, ব্যানার ছিঁড়ে দিয়েছে ৷ বলেছে বাড়ির ছেড়ে দিতে ৷" এরপরই আক্ষেপ করে বিধায়ক বলেন, "যদি আমাকে থাকতে না-দেয় কেশপুরে, তাহলে আমি পরিষেবা দেব কীভাবে !"
প্রসঙ্গত, এই কেশপুরে এবারে প্রায় 52 হাজার ভোটে রেকর্ড মার্জিনে জিতেছে তৃণমূল বিধায়ক ৷ তিনি হারিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সামন্তকে। যদিও কেশপুর ঘাটাল লোকসভার অন্তর্গত। তাই বিগত দিনে এখানকার ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেবকে জেতানোর জন্য 1 লক্ষ ভোটের লিড দিয়েছিল কেশপুর ৷ যদিও সরকার পরিবর্তন হতেই মন্ত্রী থেকে প্রাক্তন হয়েছেন তিনি ৷ তবে এবারও ভোটে জিতে বিধায়ক হয়েছেন শিউলি ৷