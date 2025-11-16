'সুকান্ত'র কান কেটে নেওয়া হোক', ফের বেলাগাম তৃণমূল বিধায়ক

'সুকান্ত'র কান কেটে নেওয়া হোক', ফের বেলাগাম তৃণমূল বিধায়ক
ফের বিতর্কে তৃণমূল নেতা ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের কান কেটে নেওয়ার নিদান মালতিপুরের বিধায়ক ৷
Published : November 16, 2025 at 9:05 PM IST
মালদা, 16 নভেম্বর: ফের বেলাগাম জেলা তৃণমূল সভাপতি ৷ এবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের কান কেটে নেওয়ার নিদান দিলেন আবদুর রহিম বক্সি ৷ পাল্টা রহিম বক্সিকে চ্যালেঞ্জ করে কটাক্ষ করেছে গেরুয়া শিবির ৷
গতকাল বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ মালতিপুরে বিরসা মুন্ডার জন্ম জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে যোগদান করে সাংগঠনিক বৈঠক করেন ৷ পরে বেশ কিছু এলাকার মানুষের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পর আজ ওই এলাকায় শাসক দলের ডিজিটাল যোদ্ধাদের নিয়ে দলীয় কার্যক্রম ছিল ৷ সেখানেই সুকান্ত মজুমদারের কান কেটে নেওয়ার নিদান দেন মালতিপুরের বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি ৷
বক্তব্য রাখতে গিয়ে রহিম বলেন, "গতকাল একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (সুকান্ত মজুমদার) এখানে এসে নানা মন্তব্য করেছেন ৷ মানুষ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন ৷ আদিবাসী সমাজের মানুষ তাঁকে সমর্থন করেননি ৷ এই কান কাটা খলিলদের আরেক কান কেটে নিতে হবে ৷ যাতে গ্রামের মধ্যে এদের চিহ্নিত করা যায় ৷ তাতে মানুষ এদের বাঙালি বিদ্বেষী, সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টিকারী বলে চিনতে পারবে ৷"
এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, ওনারা বিহারের ভোট দেখে অতি উৎসাহিত হয়ে পড়েছেন ৷ ওনারা ভাবছেন, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষ তাঁদের সঙ্গে চলে যাবে ৷ ওনারা যে জাতি বিদ্বেষের, সাম্প্রদায়িক বিভেদ তৈরি করার রাজনীতি করছেন তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে ৷ প্রতিবাদ করতে হলে এদের আলাদা করে চিহ্নিত করতে হবে ৷ যদি এদের কান কেটে নেওয়া যায়, তবে মানুষ সহজেই বুঝতে পারবে, এরাই বাংলার সম্প্রীতিকে নষ্ট করছে ৷ সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে আমি একথা বলেছি ৷"
পাল্টা রহিম বক্সিকেই কান কাটা খলিল বলে কটাক্ষ করেছেন বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অভিষেক সিংহানিয়া ৷ তিনি বলেন, "রহিম বক্সি নিজেই কান কাটা খলিল ৷ একবার আরএসপি করছেন একবার তৃণমূল করছেন ৷ সুকান্ত মজুমদার বাঘের বাচ্চা ৷ আপনার বিধানসভায় গিয়ে সভা করে এসেছেন ৷ আপনার ক্ষমতা থাকলে কিছু করে দেখাতেন ৷ বিজেপিকে এভাবে ধমকে চমকে লাভ নেই ৷ 2026-এ আমরা তৃণমূলকে উখড়ে ফেলব ৷"
এর আগে, নাম না-করে শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের গলায় অ্যাসিড ঢেলে কণ্ঠরোধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তৃণমূলের এই জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসি ৷ তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে জেলার রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল ৷ আজ আবার ফের একইরকম মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উদ্দেশে ৷