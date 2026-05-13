পরাজয় নয়, জনাদেশ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে; সোশাল মিডিয়াকে হাতিয়ার করে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা তৃণমূলের

পরাজয় নয়, জনাদেশ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে; সোশাল মিডিয়াকে হাতিয়ার করে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা তৃণমূলের
সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্যে প্রথমবার ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি ৷ তবে নিজেদের দলের এই পরাজয় মানতে নারাজ তৃণমূল ৷ ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দিল নেতৃত্ব ৷
Published : May 13, 2026 at 6:54 AM IST
কলকাতা, 13 মে: বিধানসভা নির্বাচনে হারের পর ঘুরে দাঁড়াতে সোশাল মিডিয়াকেই প্রধান হাতিয়ার করতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস । দলের আইটি এবং সোশাল মিডিয়া সেলের কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে এবং আগামী দিনের রণকৌশল নির্ধারণ করতে মঙ্গলবার কালীঘাটে নিজের বাসভবনে এক জরুরি বৈঠক করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । উপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ।
এই বৈঠকে সাইবার যোদ্ধাদের আগামী দিনের রাজনৈতিক রূপরেখা এবং প্রচারের অভিমুখ বুঝিয়ে দেওয়া হয় শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে । তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এদিনের পর্যালোচনা বৈঠকের পর একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে । সেখানে জানানো হয়েছে, দলের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোশাল মিডিয়া এবং আইটি সেলের কর্মীদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ।
শাসকদলের অভিযোগ, বিজেপির মতো 'বাংলা-বিরোধী' শক্তি সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে মর্যাদা দিচ্ছে না । উলটে দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হয়েছে । তৃণমূলের তরফে স্পষ্ট বার্তা, বিজেপির এই আচরণের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই জারি থাকবে । আগামী দিনে কীভাবে গণতান্ত্রিক পথেই বিজেপিকে যোগ্য জবাব দেওয়া হবে, পর্যালোচনা বৈঠকে সেই কর্মসূচিরই বিস্তারিত রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে ।
এদিন বৈঠক শেষে তৃণমূলের সোশাল মিডিয়া ও আইটি সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য দলের আগামী দিনের পদক্ষেপ এবং শীর্ষ নেতৃত্বের বার্তা নিয়ে মুখ খোলেন । তিনি স্পষ্টতই দাবি করেন, সাম্প্রতিক নির্বাচনে তৃণমূলের এই ফল আসলে কোনও সাধারণ 'পরাজয়' নয়, বরং কারচুপি করে জনাদেশ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে ।
দেবাংশুর কথায়, "আমাদের আইটি এবং সোশাল মিডিয়ার কর্মীরা যারা দলের হয়ে নিরন্তর প্রচার করেন, মূলত তাদের নিয়েই এদিন বসেছিলেন নেত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । নেতৃত্ব আমাদের বেশ কিছু নির্দেশ দিয়েছেন । সবার মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন । এই পরাজয় আদতে পরাজয় নয় । এটা আসলে কারচুপি । আমরা যারা নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, তারা প্রত্যেকেই দেখেছি কীভাবে গোটা ব্যবস্থাটাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছে ।"
ইভিএম (EVM) নিয়ে সরাসরি বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূলের এই যুবনেতা । বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেবাংশু একটি নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান তুলে ধরেন এদিন । তিনি বলেন, "বিভিন্ন জেলাস্তর থেকে কাউন্টিংয়ের সময় যে খবর আমাদের কাছে আসছিল, তা অত্যন্ত সন্দেহজনক । দেখা গিয়েছে, ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর ইভিএমের চার্জ যেখানে 60 শতাংশে গিয়ে শেষ হয়েছিল, গণনার দিন সকালে সেই একই মেশিনে চার্জ দেখাচ্ছে 95 শতাংশ ! স্ট্রংরুমে কেউ হাত না দিলে মেশিনের চার্জ নিজে থেকে কীভাবে বাড়তে পারে ? এই এক্সপ্ল্যানেশন বা ব্যাখ্যা কে দেবে ?"
এই ঘটনাগুলিকে অস্বাভাবিক বলে দাবি করে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন দেবাংশু । রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের এই অপ্রত্যাশিত ফলকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে নারাজ ঘাসফুল শিবির । তাই ইভিএম কারচুপি নিয়ে যে সন্দেহ তৃণমূল প্রথম থেকেই করে আসছিল, সেই ইস্যুকেই এবার সোশাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে চাইছে দল । দলের নিচুতলার কর্মী এবং সাধারণ ভোটারদের মধ্যে যাতে কোনওভাবেই হতাশা গ্রাস না করে, তার জন্যই আইটি সেলকে কাজে লাগিয়ে একটি নির্দিষ্ট প্রচার কর্মসূচি তৈরি করতে চাইছেন মমতা-অভিষেক ।
বর্তমান যুগে রাজনৈতিক ময়দানের লড়াই অনেকটাই নির্ভর করে ডিজিটাল প্রচারের উপর । তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছেন, বিরোধী শিবিরের প্রচারের মোকাবিলা করতে গেলে সোশাল মিডিয়া উইং-কে আরও বেশি সক্রিয় এবং আগ্রাসী হতে হবে । দেবাংশুর বক্তব্য থেকেও এটা স্পষ্ট যে, আগামী দিনে দলীয় নির্দেশ মেনেই সোশাল মিডিয়ায় নিজেদের মতো করে এই 'কারচুপি'র বিষয়টি তথ্যপ্রমাণ-সহ তুলে ধরবেন তৃণমূলের সাইবার যোদ্ধারা । সব মিলিয়ে, ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতিতে রাজ্য রাজনীতিতে ডিজিটাল ময়দানের লড়াই যে আরও তীব্র হতে চলেছে, কালীঘাটের এই বৈঠক তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে ।