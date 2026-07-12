আইনি মারপ্যাঁচকে হাতিয়ার করে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন ঋতব্রত, তোপ মমতা শিবিরের

আইনি মারপ্যাঁচকে হাতিয়ার করে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন ঋতব্রত, তোপ মমতা শিবিরের
কালীঘাট তৃণমূলের দাবি, আইনি মারপ্যাঁচের মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে ৷ আলিপুর আদালতের নির্দেশের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করা হবে ৷
Published : July 12, 2026 at 10:21 PM IST
কলকাতা, 12 জুলাই: 'আসল তৃণমূল কে' এবং দলের প্রতীক ও কার্যালয়ের অধিকার কার, তা নিয়ে সংঘাত এবার চরমে উঠল। আলিপুর আদালতের একটি নির্দেশের পর রবিবার ঋতব্রত শিবিরের তরফ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে দাবি করা হয়, অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের লোগো, তহবিল, পতাকা এবং পার্টি অফিস ব্যবহারের অধিকার আইনিভাবে তাদেরই । পাল্টা কালীঘাট তৃণমূলের দাবি, আইনি মারপ্যাঁচের মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে ৷
কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দলের আইনজীবী অর্ক কুমার নাগ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চলছে ৷ এই নির্দেশের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তাঁর দাবি, আলিপুর আদালত থেকে যে নির্দেশটি পাওয়া গিয়েছে তা চূড়ান্ত রায় নয়। গোটা বিষয়টিকে বিরোধীদের একটি কৌশল হিসেবেই দেখছেন তিনি।
আইনজীবীর কথায়, "আইনের কথা বলে, কোর্টের নির্দেশের কথা বলে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা রায় নয়, এটা কোনও চূড়ান্ত নির্দেশ নয়। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য লোককে দিয়ে মামলা করিয়ে আইনি সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছেন।" জানা গিয়েছে, ঋতব্রত শিবির ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের কাছে নিজেদের আসল তৃণমূল বলে দাবি করেছে ৷ তাদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আবেদন করেছে। তবে সেই বিষয়ে কমিশন এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায়নি। এই প্রসঙ্গ টেনে আইনজীবী জানান, নির্বাচন কমিশনের কাছে তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের বক্তব্য আগেই স্পষ্ট করেছে। অন্য কারা কী করেছেন সেই সংক্রান্ত নথি তাঁদের কাছে নেই ৷
অন্যদিকে, আলিপুর আদালতে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে কোনও মামলা দায়ের করেননি বলেই দাবি তাঁর। তিনি বলেন, "এই মামলাটা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় করেননি। জুঁই বিশ্বাসের সঙ্গে আরও দু-তিনজন মিলে করেছেন।" আইনজীবীর মতে, নির্বাচন কমিশন থেকে কোনও উত্তর না পেয়েই আচমকা কয়েকজন আলিপুর আদালতে গিয়ে একটি একতরফা অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ বা এক্স-পার্টি অর্ডার বের করেছেন। এই নির্দেশকে হাতিয়ার করেই দলের কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, "ওঁরা নিজেরাই দিকভ্রান্ত ৷ তাই তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেদেরও দিকভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন আইনের মারপ্যাঁচের মধ্যে দিয়ে।"
ঋতব্রত শিবিরের দাবি ছিল, আইনি নির্দেশের পর তারা তৃণমূল ভবনের দখল নিতে পারবেন এবং অন্য কোনও সংস্থা তৃণমূলের নাম ব্যবহার করতে পারবে না। এই দাবির প্রেক্ষিতে রীতিমতো কটাক্ষের সুর শোনা যায় তৃণমূলের আইনজীবীর গলায়। তিনি বলেন, "রাজনৈতিক দলের নাম বা প্রতীকে স্বীকৃতি দেওয়ার নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া রয়েছে, যা বিরোধী পক্ষের আইনজীবীরা সম্ভবত তাঁদের মক্কেলকে জানাননি।" তৃণমূল ভবন দখল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ওঁর যদি মনে হয় যে উনি তৃণমূল কংগ্রেসের ভবন, তৃণমূল কংগ্রেসের নাম, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক ব্যবহার করে কিছু করবেন তাহলে আমাদের তরফ থেকে শুভকামনা রইল ৷ করুন, যা ভালো বোঝেন করুন।"
সবশেষে তৃণমূল কর্মীদের আশ্বস্ত করে অর্ক কুমার নাগ কড়া ভাষায় জানিয়ে দেন যে, এই একতরফা নির্দেশের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চলবে। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব নিয়ে কোনও সংশয় নেই তা স্পষ্ট করে তিনি বলেন, "ঋতব্রতবাবু যা-ই বলে থাকুন না কেন, এখনও তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই আছেন ৷ তাঁর নেতৃত্বেই তৃণমূল কংগ্রেসের আগামী যা প্রকল্প আছে, যা কর্মসূচি আছে, সেটা হবে।"