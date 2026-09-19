'পশ্চিমবঙ্গের প্রথম গুন্ডা মুখ্যমন্ত্রী ! এত সম্পত্তি কী করে হল ?', শান্তিপুরে শুভেন্দুকে আক্রমণ কল্যাণের
TMC MP Kalyan on CM Suvednu: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে কড়া আক্রমণ শানালেন মমতা-পন্থী তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁকে চোর ও গুন্ডা বললেন ৷
Published : September 19, 2026 at 7:09 PM IST
শান্তিপুর, 19 সেপ্টেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি কোথা থেকে এল ? প্রশ্ন তুললেন মমতা-পন্থী তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শনিবার নদিয়ার শান্তিপুরে দলীয় কর্মীসভায় এসে মুখ্যমন্ত্রীকে তুলোধনা করলেন মমতাপন্থী তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "ওটা মুখ্যমন্ত্রী নাকি ? ও তো একটা গুন্ডা ৷"
আগামী 6 অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপ-নির্বাচন ঘিরে একের পর এক কাণ্ড ঘটে চলেছে ৷ পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম থেকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন মমতা-পন্থী তৃণমূলের প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান ৷ এরপর কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে সমর্থন করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এরপরই শুক্রবার রাতে 19 বছরের পুরনো একটি খুনের মামলায় প্রার্থী মিলনকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷
এদিকে এদিন রেজিনগরের মমতা-পন্থী তৃণমূল প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরীও প্রথম মনোনয়ন প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেছিলেন ৷ পরে দুপুরে অবশ্য তিনি ফের মত পাল্টে উপ-নির্বাচনে লড়াইয়ের কথা জানান ৷ এই উপ-নির্বাচনের আবহে মমতা-পন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের গ্রেফতারির ঘটনা ঘটে চলেছে ৷
এই বিষয়ে মমতাপন্থী তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের বলেন, "রেজিনগরের প্রার্থী লড়াই করছে ৷ সে বলেছে ৷ আমাদের পশ্চিমবঙ্গে একজন গুন্ডা মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন ৷ সেই গুন্ডা মুখ্যমন্ত্রী সব জায়গায় পুলিশকে দিয়ে ভয় দেখাচ্ছেন ৷ গতকাল সন্ধ্যা থেকেই রেজিনগরে অনেক ছেলেকে হুমকি দেওয়া হয়েছে ৷ প্রার্থীকেও হুমকি-ভয় দেখানো হয়েছে ৷ একটা সময় আমাদের প্রার্থী বলেছিলেন ভোটে দাঁড়াবেন না ৷ কিন্তু এখন তিনি সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন ৷"
নন্দীগ্রাম উপনির্বাচন প্রসঙ্গে বর্ষীয়ান তৃণমূল কংগ্রেস নেতা বলেন, "নন্দীগ্রামে আমাদের প্রার্থী মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন ৷ আমরা কংগ্রেসকে সমর্থন করেছি ৷ আর তারপরই কংগ্রেসের প্রার্থীকে শুভেন্দু অধিকারী তুলে নিয়েছেন ৷ শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচন করতে ভয় পাচ্ছেন ৷ নির্বাচন করা চলবে না ৷"
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে কড়া আক্রমণ শানিয়ে সাংসদ কল্যাণ বলেন, "তিনি (শুভেন্দু অধিকারী) চাইছেন তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, আর তাঁর পকেটের লোকরা বিরোধী দলনেতা থাকবেন ৷ আর কেউ আসবেন না ৷ সমস্ত বিরোধীদের শেষ করতে হবে ৷ যাঁরা ওঁর সঙ্গে নেই, তাঁদের গ্রেফতার করতে হবে ৷ আমার বিরুদ্ধেও একাধিক কেস দিয়েছে ৷ ও একটা গুন্ডা মুখ্যমন্ত্রী ৷ প্রতিহিংসাপরায়ণ মুখ্যমন্ত্রী ৷ মমতা-পন্থী তৃণমূল নেতা-কর্মীদের তুলে নিয়ে আসবে, সেটাই কথা ৷"
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বাবা শিশির অধিকারীর বাবা বলেছেন, জমি আন্দোলনে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে ইতিহাসে নাম থাকবে শুভেন্দুর ৷ এই বিষয়ে কল্যাণ বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের প্রথম গুন্ডা মুখ্যমন্ত্রীর নাম শুভেন্দু অধিকারী- এইভাবে ওঁর নাম ইতিহাসে লেখা থাকবে ৷"
প্রবীণ আইনজীবীর পাল্টা প্রশ্ন, "ভূমি আন্দোলন কি শুভেন্দু অধিকারী করেছিলেন ? নাকি শিশির অধিকারী করেছিলেন ?" মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পরিবারের বিপুল সম্পত্তি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "শুভেন্দু অধিকারীর সম্পত্তি কত ? এত বড় বড় কথা বলছে কোত্থেকে ? কয়েক হাজার কোটি টাকার মালিক কীভাবে হয়েছেন ?"
নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থীকে গ্রেফতার নিয়ে কল্যাণ বলেন, "শুভেন্দুর চামচা ঋতব্রতর করা মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে কংগ্রেস প্রার্থীকে ৷ শুভেন্দু ঋতব্রতকে নিয়ে অভিযোগ করাচ্ছে ৷ পুলিশ আমাদের ছেলেকে ধরছে ৷ আজই বলে দিচ্ছি, আমাদের ছেলেদের উপর পুলিশ কেমন অত্যাচার করে দেখবেন ৷ ও (শুভেন্দু) ভীতু ৷ ভোট চুরি করে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে ৷ চোর একটা !"
রাজ্যে পালাবদলের পর এই প্রথম নদিয়ার শান্তিপুরে তৃণমূলের কর্মী সভার আয়োজন করা হয়েছিল ৷ মূলত মমতা-পন্থী তৃণমূল নেতৃত্ব এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ৷ জেলার বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব-সহ বেশ কয়েকজন রাজ্য নেতৃত্বকেও এই সভায় দেখা যায় ৷ সেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল সাংসদ তথা মমতা পন্থী তৃণমূল নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সূত্রের খবর তৃণমূলের এই অভ্যন্তরীণ কর্মিসভায় প্রথমে তিনি বক্তব্য রাখেন ৷ দীর্ঘক্ষণ বক্তৃতার মাধ্যমে কর্মীদের উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করেন ৷
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