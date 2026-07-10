ইডির ফ্রিজ করা পাঁচটি অ্যাকাউন্ট ফিরে পেতে ফের হাইকোর্টে কালীঘাট তৃণমূল
তৃণমূলের তিনটি অ্যাকাউন্টের দৈনন্দিন লেনদেন দেখার জন্য স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করেছে আদালত ৷ এদিকে পাঁচটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে ইডি ৷
Published : July 10, 2026 at 5:01 PM IST
কলকাতা, 10 জুলাই: অ্যাকাউন্ট সচল করতে ফের কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের কালীঘাট তৃণমূলের ৷ দলের সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে ইডি ৷ পিএমএল আইন অর্থাৎ আর্থিক জালিয়াতি প্রতিরোধী আইনে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি ফ্রিজ করা হয়েছে ৷ ইডির এই অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শুক্রবার মামলা দায়ের করেছে মমতাপন্থী তৃণমূল ৷
সকালে আইনজীবী কিশোর দত্ত, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, " বুধবার প্রেসবিবৃতি দিয়ে ইডি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার কথা জানিয়েছে ৷ এর আগে তিনটি অ্যাকাউন্ট রাজ্য পুলিশ ফ্রিজ করেছিল ৷ সেই অ্যাকাউন্টগুলিতে লেনদেন চালাতে প্রাক্তন বিচারপতি সুব্রত তালুকদারকে দায়িত্ব দিয়েছে আদালত ৷ কিন্তু আর্থিক তছরুপ মামলায় ইডি নতুন করে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করায় সমস্যা বেড়েছে ৷ তাই জরুরি ভিত্তিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মামলা দায়েরের অনুমতি ও শুনানি চাইছি ৷"
কালীঘাট-পন্থী তৃণমূলকে মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷ সোমবার মামলার শুনানি হতে পারে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি ৷ অন্যদিকে তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে নোটিশ দিয়েছে ইডি ৷ বিষয়টি নিয়ে এদিন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের আইনজীবী ৷ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানান, তিনি নির্দেশ ইতিমধ্যে দিয়েছেন ৷ এখন নতুন করে কিছু শুনবেন না ৷
বিধানসভা ভোটে পরাজয়ের পর তৃণমূল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছে ৷ উলুবেড়িয়া পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি পৃথক তৃণমূল তৈরি হয়েছে ৷ এই অংশের সদস্য প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস কলকাতার একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের ‘সেন্ট্রাল প্লাজা’ শাখার ম্যানেজারকে দু’পাতার একটি চিঠি লেখেন ৷ সেখানে তিনি নিজেকে তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ বলে দাবি করেন ৷
গত 12 জুন লেখা এই চিঠিতে অরূপ বিশ্বাস ওই অ্যাকাউন্টগুলির ক্ষেত্রে ‘স্থিতাবস্থা’ (status quo) বজায় রাখার আবেদন জানান ৷ তিনি ম্যানেজারের কাছে অনুরোধ জানান, যেন দলের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে ডেবিট লেনদেন বা পরিচালনার নির্দেশাবলীতে (operational mandates) কোনও পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া না হয় ৷
এদিকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে, চিঠি দেওয়ার সাতদিন আগে গত 5 জুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির সাংগঠনিক রদবদলের সময় অরূপকে কোষাধ্যক্ষের পদ থেকে সরিয়ে দেয় ৷ প্রাক্তন সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তীকে ওই পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল ৷ এর পরপরই বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এই অ্যাকাউন্টগুলিতে তদন্ত করার দাবি তোলেন ৷
সেই মতো গত 18 জুন এফআইআর দায়ের করে এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করে পুলিশ এবং তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেয় ৷ সেই অ্যাকাউন্টের লেনদেন চালু করতে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল ৷ আদালত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুব্রত তালুকদারকে নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে ৷ ওই তিনটি অ্যাকাউন্ট এখন ব্যবহার করতে পারবে মমতাপন্থী তৃণমূল ৷ তবে এবার অন্য পাঁচটি অ্যাকাউন্ট নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে ৷