ETV Bharat / state

হুমায়ুন বিদায়ের পর ভরতপুরে বড় রদবদল তৃণমূলের, সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে নতুন মুখ

মুর্শিদাবাদের ভরতপুর 1 ও 2 নম্বর ব্লকে আমূল পরিবর্তন আনল ঘাসফুল শিবির। ‘হুমায়ুন-ঘনিষ্ঠ’দের সরিয়ে নতুন মুখেই ব্লক কমিটি সাজাচ্ছে তৃণমূল ৷

Bharatpur TMC
ভরতপুরে বড় রদবদল তৃণমূলের (প্রতীকি ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 24, 2025 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: দলবিরোধী কাজের অভিযোগে ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে সাসপেন্ড করার পর এবার তাঁর খাসতালুকেও বড়সড় সাংগঠনিক রদবদল করল তৃণমূল কংগ্রেস। নির্বাসিত হওয়ার পর হুমায়ুন কবীর শুধু মুর্শিদাবাদের মাটিতে বাবরি মসজিদ তৈরির চ্যালেঞ্জ করেননি, নতুন দল গঠন করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাকও দিয়েছেন। এরপর তৃণমূল কংগ্রেসের তরফেও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হল বুধবার।

এদিন মুর্শিদাবাদের ভরতপুর 1 ও 2 নম্বর ব্লকে আমূল পরিবর্তন আনল ঘাসফুল শিবির। কার্যত ‘হুমায়ুন-ঘনিষ্ঠ’দের সরিয়ে নতুন মুখের ওপর ভরসা রেখেই ব্লক কমিটি ঢেলে সাজানো হয়েছে । বুধবার দলের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেল থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মুর্শিদাবাদের পাশাপাশি নদিয়া জেলার সাংগঠনিক রদবদলের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে ।

ভরতপুরে নতুন দায়িত্বে কারা ? তৃণমূলের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, ভরতপুর 1 ও 2 দুই ব্লকেই সংগঠন ঢেলে সাজানো হয়েছে। ভরতপুর 1 নম্বর ব্লকে দলের সভাপতি করা হয়েছে নজরুল ইসলামকে (টারজান)। এই ব্লকের যুব সংগঠনের সভাপতি হয়েছেন মহম্মদ রানা এবং মহিলা সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নাজমা সুলতানাকে। আইএনটিটিইউসি (INTTUC)-র সভাপতি করা হয়েছে আব্দুল বারিকে।

আর ভরতপুর 2 নম্বর ব্লকেও পুরনোদের সরিয়ে নতুনদের জায়গা দেওয়া হয়েছে । সেখানে মূল সংগঠনের ব্লক সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমান (সুমন)। যুব সভাপতি হয়েছেন কাজী নাজির হোসেন এবং মহিলা সভানেত্রী হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে সাহিবা লোহার মাজিকে । এই ব্লকের শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্ব সামলাবেন রাজু চৌধুরী ।

রাজনৈতিক মহলের মতে, হুমায়ুন কবীরকে সাসপেন্ড করার পরই তাঁর অনুগামীদের সরিয়ে সংগঠনে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতেই তড়িঘড়ি রদবদল করল তৃণমূল নেতৃত্ব। নদিয়াতেও নতুন মুখ শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ নয়, নদিয়া জেলার সংগঠনেও রদবদল আনা হয়েছে । নদিয়া (রানাঘাট) সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত রানাঘাট 2-বি (Ranaghat II B) ব্লকের সভাপতি পরিবর্তন করা হয়েছে। সেখানে নতুন ব্লক সভাপতি হয়েছেন সুবীর ধর। এছাড়া রানাঘাট সাংগঠনিক জেলার কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে জায়গা পেয়েছেন রূপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন এক্স হ্যান্ডেলে এই রদবদলের তালিকা প্রকাশ করে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা ও নির্দেশেই এই নতুন কমিটি গঠন করা হল। মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ার এই ব্লকগুলিতে বেশ কিছু পদ এতদিন ফাঁকা বা ‘পেন্ডিং’ ছিল, যা এবার পূরণ করা হল। দলের তরফে নবনিযুক্ত নেতাদের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি বিদায়ী সদস্যদের অবদানের জন্য ধন্যবাদও জানানো হয়েছে ।

সম্প্রতি বাবরি মসজিদ তৈরি ও পৃথক দল গঠন করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। এরপর ভরতপুরে বিধায়কের বিদায়ের পর দলের ভিত মজবুত করতেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সাংগঠনিক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন বলে মনে করা হচ্ছে ।

TAGGED:

হুমায়ুন কবীর
HUMAYUN KABIR
TMC
TMC ORGANIZATIONAL CHANGES
BHARATPUR TMC

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.