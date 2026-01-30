সাংসদ প্রদত্ত অ্যাম্বুল্যান্স চুরি করে বিক্রি, অভিযুক্ত তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি
নিজের তহবিল থেকে অ্যাম্বুল্য়ান্সটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দিয়েছিলেন তৎকালীন তৃণমূল সাংসদ হাজি নুরুল ইসলাম । সেটির যন্ত্রাংশ খুলে সেলিম একে একে বেচে দেন বলে অভিযোগ ৷
Published : January 30, 2026 at 10:49 AM IST
হিঙ্গলগঞ্জ, 30 জানুয়ারি: ফের রাজ্যে চুরির অভিযোগ ৷ এবার রোগীদের জন্য রাখা আস্ত একটা অ্যাম্বুল্য়ান্স চুরি করে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ৷ আর এক্ষেত্রেও অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ৷ তবে বিরোধীরা নয়, স্থানীয় ওই নেতার বিরুদ্ধে অ্যাম্বুল্য়ান্স চুরির অভিযোগ করেছেন খোদ রাজ্যের শাসকদলের স্থানীয় নেতারাই ৷ শুনতে অবাক লাগলেও এমনই ঘটনা ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জে ।
ঘটনায় নাম জড়িয়েছে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সেলিম ওরফে পিন্টু মোল্লার । তাঁর বিরুদ্ধে অ্যাম্বুল্য়ান্স চুরি করে বিক্রি করার অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন দলীয় কর্মীরা । জেলাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছে তারা ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি অভিযোগপত্র পাঠানো হয়েছে জেলার প্রশাসনিক প্রধানের কাছে । তিনি ছাড়াও সেই অভিযোগপত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে পুলিশ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে । তারপরেও অবশ্য অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে এখনও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে দাবি ৷
তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, প্রয়াত তৃণমূল সাংসদ হাজি নুরুল ইসলামের সাংসদ তহবিল থেকে দেওয়া হয়েছিল ওই অ্যাম্বুল্য়ান্সটি । উপকৃত হতেন চকপাটলী গ্রামের কয়েক'শো বাসিন্দা । মুমূর্ষ রোগী থেকে প্রসূতি মহিলা, অল্প খরচে তা ব্যবহার করতে পারতেন । কিন্তু, হঠাৎই একদিন অ্যাম্বুল্য়ান্সটি চুরি হয়ে যায় ৷ জানা যায়, ঘটনায় জড়িত তৃণমূল নেতা সেলিম ৷ আর এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে পাটলীখানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় । এ নিয়ে তৃণমূলকে অ্যাম্বুল্য়ান্স চোর বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি । যদিও ঘটনার কথা অস্বীকার করে নেপথ্যে চক্রান্ত রয়েছে বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ।
জানা গিয়েছে, কয়েক বছর আগে নিজের সাংসদ তহবিল থেকে একটি অ্যাম্বুল্য়ান্স চকপাটলী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দিয়েছিলেন তৎকালীন তৃণমূল সাংসদ হাজি নুরুল ইসলাম । পরবর্তীতে অ্যাম্বুল্য়ান্সটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয় তৃণমূল পরিচালিত পাটলীখানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতকে । এই পঞ্চায়েতেরই তৃণমূল সদস্য সেলিম মোল্লা । সূত্রের খবর, অ্যাম্বুলেন্সটি খারাপ হয়ে যাওয়ায় সেটি মেরামতের জন্য পঞ্চায়েত অফিস থেকে এনে রাখা হয়েছিল গাড়ির চালক মিজানুর রহমানের বাড়ির পাশে । টানা এক বছর ধরে সেটি পড়ে থাকলেও কোনও মেরামত হয়নি বলেই অভিযোগ । তারই সুযোগ নিয়ে অ্যাম্বুল্য়ান্সটি চুরি করে কাঠামো-সহ গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ খুলে সেলিম একে একে বেচে দেন বলে দাবি তৃণমূলেরই একাংশের ।
শামসুর আলি গাজী নামে স্থানীয় এক তৃণমূল কর্মী বলেন, "অঞ্চলের দলীয় সভাপতি হিসেবে দায়িত্বে আছেন পিন্টু ওরফে সেলিম মোল্লা । তাঁর নেতৃত্বেই এই অনৈতিক কাজ হয়েছে। অ্যাম্বুল্য়ান্সটি চুরি করে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে । এর ফলে সমস্যায় পড়েছেন গ্রামের মানুষ । আগে এক হাজার টাকা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে পরিষেবা পেতেন রোগীরা । এখন বাইরে থেকে দ্বিগুণ টাকা খরচ করে অ্যাম্বুল্য়ান্স ভাড়া করতে হচ্ছে ।"
এদিকে, অ্যাম্বুল্য়ান্স না থাকায় অথৈ জলে পড়েছেন এলাকার মানুষ । অভিযোগ, অনেক সময় অ্যাম্বুল্য়ান্স না-পেয়ে বাধ্য হয়ে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হচ্ছে টোটো কিংবা অটোতে । বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা প্রশাসনের এক শীর্ষকর্তা ।
তবে, যাঁর বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ সেই তৃণমূল নেতা সেলিম মোল্লা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, "রাজনীতিতে আমার উত্থান দেখে অনেকেই সহ্য করতে পারছে না । আমি তৃণমূলের একজন অনুগত সৈনিক । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ নিয়ে দলটা করি । সেই কারণে অনেকে ঈর্ষান্বিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে । এই বিষয়ে আমি কিছুই জানি না ।"
অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের শাসকদলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি গেরুয়া শিবির । বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি পলাশ সরকার বলেন, "ওই তৃণমূল নেতার প্রতিভার শেষ নেই । ওঁকে দেখে চোর, ডাকাতও অপমানিত বোধ করবে । এতদিন বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা চুরি কিংবা দুর্নীতি হয়েছে, শুনেছি । কিন্তু, এখন রোগীদের জন্য ব্যবহৃত অ্যাম্বুল্য়ান্সও চুরি করে বিক্রি করে দিচ্ছেন তৃণমূল নেতারা ৷ চুরি করার পরেও ওই তৃণমূল নেতার টিকিও ছুঁতে পারছে না পুলিশ । কার ভয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা যাচ্ছে না ? এর থেকে বাংলার মানুষ পরিত্রাণ চাইছে । ছাব্বিশের ভোটে এই অ্যাম্বুল্য়ান্স চোরের সরকারকে উৎখাত করতে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে বাংলার জনগণ ।"