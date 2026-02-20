মমতা-অভিষেক দীর্ঘ বৈঠক, প্রার্থী তালিকায় বিরাট বদলের সম্ভাবনা !

মমতা-অভিষেক দীর্ঘ বৈঠক, প্রার্থী তালিকায় বিরাট বদলের সম্ভাবনা !
তৃণমূলের দুই শীর্ষ নেতৃত্বের বৈঠকে প্রার্থী তালিকায় ব্যাপক রদবদলের সম্ভাবনা ৷ কাদের টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি আসন্ন নির্বাচনে, সেই আলোচনায় সারা হয়েছে বলে খবর ৷
Published : February 20, 2026 at 1:50 PM IST
কলকাতা, 20 ফেব্রুয়ারি: 2026-এর বিধানসভা নির্বাচন ও আসন্ন রাজ্যসভা ভোটকে পাখির চোখ করে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করল তৃণমূল কংগ্রেস । কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । বৃহস্পতিবার প্রায় দেড় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা এই বৈঠকে একাধিক সাংগঠনিক ও কৌশলগত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর । বিশেষ করে বিধানসভা ভোটের প্রার্থী চয়ন এবং রাজ্যসভায় নতুন মুখ নিয়ে জল্পনা এখন তুঙ্গে ।
বিধানসভা ভোটের নীল নকশা ও নতুন চমক
সূত্রের খবর, এদিন দুপুর তিনটের পর কালীঘাটে পৌঁছন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । দীর্ঘক্ষণ দুই শীর্ষ নেতার মধ্যে রুদ্ধদ্বার বৈঠক চলে । আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় বড়সড় রদবদল হতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল । কারা টিকিট পাবেন আর কারাই বা বাদ পড়বেন, তা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা সেরেছেন মমতা ও অভিষেক । সূত্রের দাবি, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি এবং এলাকার মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে এমন প্রার্থীদের ওপরই জোর দিতে চাইছে ঘাসফুল শিবির । পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মের বেশ কিছু নতুন মুখকে প্রার্থী করে চমক দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে দলের ।
রাজ্যসভার লড়াই: কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে ?
সামনেই রাজ্যসভা নির্বাচন । সংসদের উচ্চকক্ষে তৃণমূলের তরফে কারা প্রতিনিধিত্ব করবেন, তা নিয়েও এদিনের বৈঠকে সবিস্তার আলোচনা হয়েছে । অতীতে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বর্তমান সাংসদদের কাউকে কি পুনরায় পাঠানো হবে, নাকি সম্পূর্ণ নতুন কাউকে দিল্লি পাঠানো হবে—তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে ।
প্রসঙ্গত, 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর দিনেশ ত্রিবেদী, মৌসম বেনজির নূর এবং অর্পিতা ঘোষকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছিল তৃণমূল । তবে পরবর্তীতে সমীকরণ বদলেছে । 2021-এর বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে দিনেশ ত্রিবেদী সাংসদ পদ ও দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন । তাঁর ছেড়ে যাওয়া আসনে অবসরপ্রাপ্ত আমলা জহর সরকারকে পাঠিয়েছিল দল । কিন্তু আরজি কর কাণ্ডের আবহে জহর সরকারও ইস্তফা দিলে সেই শূন্য আসনে বসানো হয় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে । এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এবার দল কাকে অগ্রাধিকার দেয়, সেটাই দেখার ।
জনসংযোগ বাড়াতে দোলযাত্রা উৎসবকে হাতিয়ার
রাজনীতির মারপ্যাঁচের পাশাপাশি আসন্ন দোলযাত্রা উৎসব নিয়েও বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে তৃণমূলের । সূত্রের খবর, দোলযাত্রার দিনগুলিতে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । উৎসবের আবহে জনসংযোগ আরও নিবিড় করতে জেলা স্তরে কী কী কর্মসূচি নেওয়া হবে, তা নিয়ে এই বৈঠকে রূপরেখা তৈরি হয়েছে । নিছক উৎসব নয়, বরং সাধারণ মানুষের মনের কাছাকাছি পৌঁছনোর একটা বড় মাধ্যম হিসেবে দোলযাত্রাকে ব্যবহার করতে চাইছে তৃণমূল নেতৃত্ব ।
তৃণমূলের অন্দরে এখন একটাই প্রশ্ন—রাজ্যসভায় কি 'রিপিট' করা হবে পুরনো মুখদের ? নাকি তরুণ তুর্কিদের জায়গা দিয়ে দলের সংগঠনকে আরও চাঙ্গা করা হবে ? জহর সরকারের পদত্যাগের পর ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়োগ বা দিনেশ ত্রিবেদীর দলত্যাগের মতো ঘটনাগুলি মাথায় রেখেই এবার অত্যন্ত সতর্কভাবে পা ফেলতে চাইছে কালীঘাট । প্রার্থীদের বিশ্বস্ততা এবং দীর্ঘমেয়াদি লড়াইয়ের ক্ষমতা বিচার করেই চূড়ান্ত সিলমোহর দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।