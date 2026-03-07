15 বছরে কলকাতায় কোথায় কী উন্নয়ন, খুঁটিনাটি তুলে বিশেষ 'প্রচার পুস্তিকা' কর্পোরেশনের

15 বছরে কলকাতায় কোথায় কী উন্নয়ন, খুঁটিনাটি তুলে বিশেষ 'প্রচার পুস্তিকা' কর্পোরেশনের
বিভাগ ধরে খুঁটিনাটি তথ্য দিয়ে তৈরি হচ্ছে কলকাতা কর্পোরেশনের বিশেষ 'প্রচার পুস্তিকা'। বিধানসভা ভোটের আগে তার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরতে চাইছে কর্পোরেশন ৷
Published : March 7, 2026 at 4:13 PM IST
মনোজিৎ দাস
কলকাতা, 7 মার্চ: দীর্ঘ 15 বছর ধরে কলকাতার কোন ওয়ার্ডে কী উন্নয়নমূলক কাজ হয়ছে, বিধানসভা ভোটের আগে তার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরতে চাইছে কর্পোরেশন ৷ বিভাগ ধরে ধরে খুঁটিনাটি তথ্য দিয়ে তৈরি হচ্ছে কলকাতা কর্পোরেশনের বিশেষ 'প্রচার পুস্তিকা'। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগেই তা পৌঁছে যাবে শাসকদল তৃণমূলের কাউন্সিলরদের হাতে ৷ আর ভোট প্রচারের রসদ হবে এই পুস্তিকা, এমনটাই খবর কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে।
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাইছে কলকাতা কর্পোরেশন। বিধানসভা ভোটের ঘোষণা এখন কার্যত সময়ের অপেক্ষা মাত্র। অন্যদিকে, বিধানসভার পর্ব মিটলেই চলতি বছরেই ছোট লাল বাড়ির নির্বাচন ৷ সুতরাং বিধানসভা ভোটের মধ্য দিয়েই কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনেরও প্রস্তুতি শুরু করতে চাইছে তৃণমূল। দুই নির্বাচনের আগে ভোট প্রচারের ক্ষেত্রে যাতে এলাকার ভোটারদের কাছে পৌঁছতে দলের কাউন্সিলরদের হাতে পর্যাপ্ত রসদ থাকে সেই লক্ষ্যেই তৈরি হচ্ছে বিশেষ বই। প্রতি ওয়ার্ডের জন্য প্রতিটি বিভাগ ধরে ধরে কী কী কাজ দীর্ঘ 15 বছর যাবৎ হয়ছে তার খুঁটিনাটি উল্লেখ থাকবে সেখানে ৷ সেই বইগুলি তৃণমূল কাউন্সিলরদের হাতে পৌঁছবে ভোটার আগেই ৷
জানা গিয়েছে, তারা নিজেদের ওয়ার্ডের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকাণ্ড একত্রে করে আলাদা প্রচারমূলক বই তৈরি করতে পারবে। যা ভোটের প্রচারের সময় ভোটারদের হাতে পৌঁছে দিয়ে নিজেদের কর্মকাণ্ডকে প্রকাশ করতে পারবে ৷ আর এই 'প্রচার পুস্তিকা' তৈরি করতে রীতিমতো ব্যস্ত প্রতিটি বিভাগের উপরতলার কর্তারা ৷ ব্যস্ত রয়েছে পুর সচিবালয়ও। জানা গিয়েছে, এই বই প্রকাশ হবে সচিবালয়ের তরফেই ৷ আরও জানা গিয়েছে, 3 লক্ষ টাকা বা তার বেশি মূল্যের যে কাজগুলি হয়ছে ওয়ার্ড ভিত্তিক সেই কাজগুলি বইয়ের মধ্যে উল্লেখ করতে হবে। বড় কর্মকাণ্ডের উল্লেখও থাকতে হবে। প্রতি ওয়ার্ডে কোন বিভাগ কী কাজ করেছে সেই উল্লেখ থাকবে আলাদা আলাদা বইয়ে।
অতীতে নির্বাচনে কলকাতায় বড় ধরনের কী উন্নয়ন করা হয়ছে বা পরিষেবা পাচ্ছে সেই উল্লেখ করে একটি বই প্রকাশ হত যা শাসকদলের কাউন্সিলরদের হাতে গোপনীয়তার সঙ্গে যেত ৷ এবারও সেই গোপনীয়তা রক্ষা করেই কাজটি হচ্ছে, তবে আরও বিস্তারিতভাবে ৷ প্রায় কয়েক হাজার এই পুস্তিকা ছাপা হবে বলেই প্রাথমিক পরিকল্পনা রয়েছে কর্পোরেশনের ৷ এই প্রসঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের এক আধিকারিক জানান, সম্প্রতি তাঁদের কাছে একটি নির্দেশিকা এসেছে ৷ প্রতিটি বিভাগ বিগত 15 বছর কলকাতায় প্রতিটি ওয়ার্ডে কী কাজ করেছে পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলে ধরে পুস্তিকা তৈরি করতে হবে। সেই নিয়ে প্রক্যেক বিভাগের সকলেই ব্যস্ত। তবে এই পুস্তিকা ভোট প্রচারের ব্যবহার করা হবে কি না, সেই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলতে চাইছেন না আধিকারিকরা।
আধিকারিকের কথায়, "শুনেছি এই পুস্তিকাগুলি কলকাতার শাসক দলের কাউন্সিলরদের কাছে দেওয়া হবে। কেন দেওয়া হবে, সেগুলি দিয়ে কী করা হবে সেটা আমরা বলতে পারব না। তবে এই কাজ দ্রুত করে দিতে বলা হয়ছে।" এই প্রসঙ্গে বিরোধীরা অবশ্য আক্রমণ করেছে তৃণমূলকে। তাদের অভিযোগ, প্রশাসনকে ভোট বৈতরণী পাড় হতে দলীয় কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। সরকারি টাকায় এই বই ও তথ্য দলীয় কাউন্সিলরদের কাছে দেওয়া হবে।
এই অভিযোগ নস্যাৎ করে শাসক তৃণমূল নেতাদের অবশ্য বক্তব্য, "আমাদের কাছে এমন কোনও খবর নেই। যদি এমনটা হয় তাতে সমস্যা কোথায় ? বোর্ড যদি মনে করে কাউন্সিলর বা পুরবোর্ড সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে তাদের সময়কালে কী কাজ করেছে সেই তথ্য তৈরি করবে ৷ বিরোধীদের আপত্তি কোথায় ? তারা নিজেরা নিজেদের ওয়ার্ডে কাজ করলে তারাও প্রচার করুক, কে আটকাচ্ছে ?"