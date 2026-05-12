2 মাসের মধ্যে মোথাবাড়ি-কাণ্ডে চার্জশিট পেশের 'সুপ্রিম' নির্দেশ, সিঁদুরে মেঘ দেখছে তৃণমূল

2 মাসের মধ্যে মোথাবাড়ি-কাণ্ডে চার্জশিট পেশের 'সুপ্রিম' নির্দেশ, সিঁদুরে মেঘ দেখছে তৃণমূল
তড়িঘড়ি তদন্ত হলে অনেক নিরাপরাধকেও এনআইএ গ্রেফতার করতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তৃণমূল নেতাদের একাংশ ৷
Published : May 12, 2026 at 6:09 PM IST
মালদা, 12 মে: ভোট মিটেছে ৷ রাজ্যে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে ৷ কিন্তু এখনও ভোটের আগে তৈরি হওয়া হাওয়া বইছে মোথাবাড়িতে ৷ এসআইআর প্রক্রিয়ার তদারকি করতে এসে এখানেই আক্রান্ত হয়েছিলেন বিচারবিভাগীয় আধিকারিকরা ৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সেই ঘটনার তদন্তভার হাতে নিয়েছে এনআইএ ৷ বিচার বিভাগের উপর আক্রমণের ঘটনায় কড়া অবস্থান নিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালতও ৷
সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ তদন্তকারী কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাকে নির্দেশ দিয়েছে, আগামী দু’মাসের মধ্যেই এই মামলার তদন্ত শেষ করে আদালতে চার্জশিট পেশ করতে হবে ৷ সুপ্রিম কোর্টের এহেন কড়া অবস্থানে বিপদের গন্ধ পাচ্ছেন মালদা জেলার তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশ ৷ তড়িঘড়ি তদন্ত হলে অনেক নিরাপরাধকেও এনআইএ গ্রেফতার করতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা ৷ যদিও এই স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে তাঁরা কেউ সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে রাজি হননি ৷
এসআইআর প্রক্রিয়ায় মালদা জেলায় মোট আট লাখ আঠাশ হাজার আশি জন বিচারাধীন তালিকায় ছিলেন ৷ এর মধ্যে সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রেই ছিল এক লাখ 34 হাজার ভোটারের নাম ৷ মোথাবাড়ি কেন্দ্রেও বিচারাধীন ভোটারদের সংখ্যা খুব কম ছিল না ৷ এই ভোটারদের একটা বড় অংশের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায় ৷ বিষয়টি নিয়ে আতঙ্কের পাশাপাশি ক্ষোভও ছড়িয়েছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে ৷
গত 1 এপ্রিল সেই ক্ষোভ তীব্র আন্দোলনের রূপ নেয় ৷ কালিয়াচকের সুজাপুরে প্রায় 15 ঘণ্টা ধরে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয় 12 নম্বর জাতীয় সড়ক ৷ মোথাবাড়িতে বিডিও অফিসের মধ্যে ন’ঘণ্টারও বেশি সময় আটকে রাখা হয় বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের ৷ আক্রান্ত হন তিন মহিলা আধিকারিকও ৷ অভিযোগ ওঠে, গোটা ঘটনাপর্বে তৎকালীন পুলিশ প্রশাসন নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে ছিল ৷ শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে আধিকারিকরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন ৷ পরবর্তীতে এই মামলার দায়িত্বভার এনআইএ-এর হাতে তুলে দেয় শীর্ষ আদালত ৷
এই ঘটনায় ইতিমধ্যে 54 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন আইএসএফ নেতা তথা এবারের ভোট প্রার্থী মৌলনা শাহজাহান আলি কাদেরি, মিম নেতা তথা কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী মোফাক্কেরুল ইসলাম থেকে শুরু করে তৃণমূলের কালিয়াচক এক নম্বর ব্লক সভাপতি সারিউল শেখও ৷ তদন্ত শুরু করে একাধিক রাজনৈতিক নেতাকে নোটিশ পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন এনআইএ-এর তদন্তকারী অফিসাররা ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার একটি সূত্র জানাচ্ছে, ইতিমধ্যেই মামলার প্রাথমিক তদন্তের কাজ শেষ ৷ তবে তদন্তে আরও বেশ কিছু নাম উঠে এসেছে ৷ তাঁদেরও জেরা করা হবে ৷
এনআইএ-এর সূত্রে যা জানা যাচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে, এই মামলায় গ্রেফতারির সংখ্যা আরও বাড়তে পারে ৷ তা নিয়েই ঘোর আতঙ্ক ছড়িয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে ৷ বিশেষ করে ঘাসফুল শিবির একটু বেশিই সন্ত্রস্ত ৷ যদিও এবিষয়ে মোথাবাড়ি কেন্দ্রের তৃণমূলের নতুন বিধায়ক মহম্মদ নজরুল ইসলামের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ ফোনও ধরেননি তিনি ৷ কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসিও ৷
তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঘাসফুল শিবিরের জেলাস্তরের এক নেতার কথায়, "সবাই আশঙ্কা করছে এই মামলায় জেলার হেভিওয়েট রাজনৈতিক নেতাদেরও গ্রেফতার করা হতে পারে ৷ বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে এনআইএ সেই কাজ করতে পারে ৷ সেক্ষেত্রে তৃণমূলের নেতারাই যে নিশানায় থাকবেন তা নিয়ে দলের কারও কোনও সন্দেহ নেই ৷ রাজ্যে সদ্য ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে ৷ তার প্রভাব এই মামলায় পড়বে কি না সেটা সময় বলবে ৷ আমাদের একটাই কথা, তদন্তের নামে কোনও নিরপরাধকে যেন গ্রেফতার না-করা হয় ৷"
এবিষয়ে বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "বিচারাধীন একটি বিষয়ে মন্তব্য করা সঠিক নয় ৷ তবু বলছি, আমরা প্রথম থেকেই এই ঘটনার সঠিক তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে আসছি ৷ দেশের শীর্ষ আদালত এনআইএ-কে এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত করছে ৷ তদন্তে যারা দোষী প্রমাণিত হবে, তারা যে দলেরই হোক, শাস্তি ভোগ করতেই হবে ৷"