ফরাক্কায় বিডিও অফিসে ভাঙচুর, জামিনে মুক্ত দলীয় কর্মীদের 'বীরের মর্যাদায়' বরণ তৃণমূলের !

ফরাক্কায় বিডিও অফিসে ভাঙচুর, জামিনে মুক্ত দলীয় কর্মীদের 'বীরের মর্যাদায়' বরণ তৃণমূলের !
এসআইআর শুনানি ঘিরে সম্প্রতি ফরাক্কার বিডিও অফিস ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে ৷ ঘটনায় অভিযোগ ওঠে তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে ৷ কিন্তু এফআইআরে তাঁর নাম ছিল না ৷
Published : January 23, 2026 at 5:49 PM IST
ফরাক্কা, 23 জানুয়ারি: ফারাক্কার বিডিও অফিস ভাঙচুরের ঘটনায় ধৃত ছ'জনকেই জামিন দিল জঙ্গিপুর আদালত ৷ জঙ্গিপুর জেল থেকে মুক্তি পান তাঁরা ৷ জামিনে মুক্ত 6 তৃণমূল কর্মীকে কার্যত বীরের মর্যাদা দিয়ে ঘরে ফেরান হল ! বুধবার সন্ধ্যায় জেল থেকে বেরতেই তৃণমূল নেতা-কর্মীদের ফুলের মালা পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় ।
পরে তাঁদের জন্য সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় ৷ সভায় উপস্থিত ছিলেন ফরাক্কা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের বিশেষ অবজার্ভার তথা তৃণমূল বিধায়ক মণিরুলের দাদা কাউসার আলী ৷ ছিলেন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি অরুণময় দাস এবং দলের নেতা বাবলু ঘোষ-সহ ফরাক্কা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা ও কর্মী ৷ জেল চত্বরে মুক্তিপ্রাপ্তদের ঘিরে উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো !
কয়েকদিন আগে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া বা এসআইআরের শুনানি নিয়ে ফরাক্কার বিডিও অফিসে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে ৷ অভিযোগ, এই ঘটনায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৃণমূল বিধায়ক মণিরুল ইসলাম ৷ গত 14 জানুয়ারি এই ঘটনায় মুর্শিদাবাদের জেলাশাসককে এফআইআর করার নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন ৷ পরে 6 জন গ্রেফতার হলেও তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়নি ৷ এনিয়ে প্রশ্ন তোলে বিরোধী শিবির ৷ পরে এই ঘটনায় 6 জনকে গ্রেফতার করা হয় ৷
শুধু এফআইআর দায়ের না হওয়া নয়, আরও একটি বিষয়ে বিতর্কে জড়ান শাসক শিবিরের বিধায়ক ৷ এসআইআরের শুনানি নিয়ে কার্যত ব্লক আধিকারিকে পাল্টা নির্দেশ দিয়ে আসেন তিনি ৷ বিডিও অফিসে বসেই জেলাশাসককে ফোন করেন বিধায়ক মণিরুল ইসলাম ৷ শুনানির লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদের নথি জমা দেওয়ার প্রমাণ দিতে বলেন ৷ বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ না-হওয়া এবং তাঁর ঔদ্ধত্য নিয়ে বিরোধী মহল থেকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷
এদিকে, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর অনেকটাই বদলে গিয়েছে SIR শুনানির সার্বিক চিত্র । কারণ শুধু 94 লক্ষ নয়, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে আগের লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকা মেনে 1 কোটি 36 লক্ষ ভোটারকেই শুনানিতে ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন । জমা দিতে হবে সঠিক নথি ৷ এরপর মিলবে দু'টি করে রিসিপ্ট কপি, জানাল নির্বাচন কমিশন ৷