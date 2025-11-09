ETV Bharat / state

টিটাগড়ে 'SIR আতঙ্কে' মৃত্যু: বিজেপিকে দুষে আর্থিক সাহায্য দিয়ে এল অভিষেকের টিম

টিটাগড়ে SIR আতঙ্কে চরম পদক্ষেপের অভিযোগ উঠেছে ৷ মৃতের বাড়িতে অভিষেকের টিম । পরিবারকে দেওয়া হল আর্থিক সাহায্য ৷

টিটাগড়ে মৃতের বাড়িতে তৃণমূল নেতারা (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 9, 2025 at 10:50 AM IST

3 Min Read
ব‍্যারাকপুর, 9 নভেম্বর: SIR ও NRC আতঙ্কে রাজ‍্যে একের পর এক পুরুষ ও মহিলা চরম পদক্ষেপ করেছেন বলে অভিযোগে । তা নিয়ে রাজনৈতিক তরজাও চরমে উঠেছে । এই পরিস্থিতিতে নিহতের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের নেতা-নেত্রীদের নিয়ে বিশেষ 'টিম' গড়ে দিয়েছেন । তাঁর তৈরি করে দেওয়া সেই বিশেষ 'টিম'-ই জেলায় জেলায় পৌঁছে যাচ্ছে মৃতের বাড়িতে । শনিবার টিটাগড়ে নিহত কাকলি সরকারের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ‍্যের নারী ও শিশুকল‍্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা । পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হল আর্থিক সাহায্যও ।

গত 31 অক্টোবর টিটাগড়ে শ্বশুরবাড়িতেই গায়ে আগুন দিয়ে নিজের জীবন শেষ করে দেন বছর 33-এর কাকলি সরকার । মৃতের পাশ থেকে একটি লিখিত নোটও উদ্ধার করে পুলিশ । তবে, সেই নোটে ওই গৃহবধূ তাঁর মৃত্যুর জন্য কাউকে দায়ী না-করলেও কাকলির শাশুড়ি ওই নোটে NRC-র কথা উল্লেখ ছিল বলে দাবি করেছিলেন । তিনি এ-ও দাবি করেছিলেন, SIR চালু হওয়ায় তাঁর বউমা বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার আতঙ্কের কথা বলতেন মাঝে মধ্যেই ।

ভার্চুয়াল বৈঠকে টিটাগড়ের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাটির কথা উত্থাপন করে এ নিয়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের নজর রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর নির্দেশেই শনিবার বিকেলে মৃত কাকলির টিটাগড়ের বাড়িতে পৌঁছে গেলেন মন্ত্রী-নেতা থেকে সাংসদ-বিধায়করা । শশী পাঁজার অভিযোগ, বিজেপি নেতাদের ভয় দেখানো গরম গরম কথাবার্তা শুনেই কাকলি এই চরম পদক্ষেপ করেছেন ।

রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে এই ক'দিনে আতঙ্কের জেরে অন্তত 15 জন নাগরিক চরম পদক্ষেপ করেছেন বলে অভিযোগ ।শাসক দলের অভিযোগ, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর আবহে বিজেপি নেতাদের ‘জ্বালাময়ী’ ভাষণই এঁদের মৃত্যুর কারণ । পালটা বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলই SIR ও NRC নামে উলটে ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছে । সেই আবহেই এবার স্বজনহারা পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস । শনিবার নিহত কাকলি সরকারের টিটাগড়ের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাজ‍্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা ।সঙ্গে ছিলেন দলের তারকা বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী, ব‍্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক, পুরসভার চেয়ারম্যান উত্তম দাস-সহ অন‍্যান‍্যরা । মৃতের পরিবারের পাশে সবরকমভাবে থাকার আশ্বাস দেন মন্ত্রী ও তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা ।

নিহতের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, "স্রেফ আতঙ্কের জেরে অসময়ে একটা প্রাণ চলে গেল । কাকলির বাড়ির সবার সঙ্গে কথা বললাম । ওঁর দুই মেয়ে আছে । স্বামী সবুজের চিকিৎসা চলছে । পরিবারের থেকে শুনলাম টিভিতে বিজেপি নেতাদের ভয় দেখানো সব কথা শুনত কাকলি । তার জেরে আতঙ্কে ভুগত, যদি ওকে দেশ থেকে বাইরে চলে যেতে হয় ! ভয়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে । আমরা বলেছি যে, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আপনাদের পাশে আছি, থাকব । মেয়েরা পড়াশোনা করুক, ভালো থাকুক । যা যা খরচ দরকার,আমরা দিয়ে গেলাম ।"

