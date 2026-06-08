এক সপ্তাহের আল্টিমেটামেই কাজ ! ফলতায় কাটমানি ফেরত দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা উপপ্রধানের স্বামীর

এক সপ্তাহের আল্টিমেটামেই কাজ ! ফলতায় কাটমানি ফেরত দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা উপপ্রধানের স্বামীর
বিজেপি বিধায়কের বক্তব্যের পরই আবাস যোজনার বাড়ির জন্য নেওয়া কাটমানি গুণে গুণে ফেরত দিচ্ছেন তৃণমূল নেতা ৷ ফলতা ব্লক থেকে এমন ছবি সামনে এসেছে ৷
Published : June 8, 2026 at 1:21 PM IST
ফলতা, 8 জুন: নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক এক সপ্তাহ সময় দিয়েছিলেন ৷ স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলেন, সাধারণ মানুষের থেকে বেআইনিভাবে নেওয়া টাকা ফিরিয়ে না দিলে জেলে যেতে হবে ৷ সেই ঘটনার পরই কাটমানি ফেরতের ছবি ফলতায় ৷
"যা টাকা নিয়েছিলাম, তা ফেরত দিয়ে দিলাম ৷ আমাকে ক্ষমা কোর ৷" বাড়ি বাড়ি ঘুরে এভাবেই কাটমানির টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছেন তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের স্বামী ৷
কাটমানি ফেরত দেওয়ার এই ঘটনা দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতায় ৷ এই ব্লকের বেলসিংহা 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে কাটমানি নেওয়া এবং পরে সেই টাকা ফেরত দেওয়াকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ফলতা ব্লকের বেলসিংহা 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শ্যামসুন্দর গ্রাম-সহ একাধিক এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠছিল । খবর, বহু গরিব ও অসহায় পরিবারের কাছ থেকে সরকারি ঘর পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রায় 20 হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছিল । যদিও এতদিন অভিযোগ স্থানীয় স্তরে সীমাবদ্ধ থাকলেও সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো ছড়াতেই বিষয়টি নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে ।
সেই ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, বেলসিংহা 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান চন্দ্রামণি হালদারের স্বামী তরুণ হালদার কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দার হাতে টাকা তুলে দিচ্ছেন । স্থানীয়দের একাংশের দাবি, যাঁদের কাছ থেকে আবাস যোজনার নাম করে টাকা নেওয়া হয়েছিল ৷ তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে ডেকে টাকা ফেরত দেওয়া হচ্ছে । বিশেষ করে মণিরামপুর গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দাকে ডেকে টাকা ফেরানোর ঘটনা সামনে আসতেই নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্যামসুন্দর গ্রাম-সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ শুরু হয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার নামে সাধারণ গরিব মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা হয়েছে । তাঁদের বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বা সরকারি আবাস প্রকল্পের ঘর পাওয়ার জন্য কোনও টাকা লাগার কথা নয়, তবুও ভয় ও প্রলোভন দেখিয়ে টাকা নেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ । এখন জনরোষের মুখে পড়ে সেই টাকা ফেরত দেওয়া হচ্ছে বলেও দাবি তুলেছেন অনেকে ।
অভিযোগকারীদের পক্ষ থেকে বিষয়টি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নজরে আনা হলে তাঁদের বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
এ প্রসঙ্গে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক দেবাংশু পাণ্ডা কড়া ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন । তিনি বলেন, "সরকারি আবাস যোজনার ঘর দেওয়ার জন্য যারা যারা টাকা দিয়েছে, তাঁদের আমি আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম যে এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত টাকা ফেরত দিতে হবে । এখন দেখা যাচ্ছে তরুণ হালদার সেই কাজ শুরু করেছে । তবে এটা শুরু মাত্র । আমি আবারও হুঁশিয়ারি দিয়ে বলছি, যারা যারা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে, তারা অবিলম্বে সমস্ত টাকা ফেরত দিয়ে দিক ।"
বিধায়ক আরও বলেন, "সাধারণ মানুষের কষ্টের টাকা কেউ আত্মসাৎ করলে তাঁকে ছাড় দেওয়া হবে না । যারা এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে । প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ করে অভিযুক্তদের জেলে পাঠানোর ব্যবস্থাও করা হবে ।"
অন্যদিকে, বিরোধীদের দাবি, জনরোষ ও প্রশাসনিক নজরদারি বাড়তেই অভিযুক্তরা এখন তড়িঘড়ি টাকা ফেরত দেওয়ার পথে হাঁটছে । তাঁদের প্রশ্ন, যদি সত্যিই কোনও কাটমানি নেওয়া না হয়ে থাকে, তাহলে হঠাৎ করে টাকা ফেরত দেওয়া হচ্ছে কেন ? পাশাপাশি, কতজন উপভোক্তার কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছিল এবং মোট কত টাকা আদায় করা হয়েছে, সেই বিষয়েও স্বচ্ছ তদন্তের দাবি উঠেছে ।
যদিও অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ নিয়ে প্রকাশ্যে বিস্তারিত কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও সামনে আসেনি । সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, সরকারি আবাস যোজনার নামে আদায় হওয়া অভিযোগের টাকা কি সকলের ফেরত মিলবে ? নাকি বিষয়টি আবারও রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে—সেই উত্তরই খুঁজছে এলাকার মানুষ ।