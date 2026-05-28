এবার শ্রীঘরে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' পাওয়া 'নারায়ণ' তৃণমূল ঘনিষ্ঠ উত্তম কুমার

এবার শ্রীঘরে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' পাওয়া 'নারায়ণ' তৃণমূল ঘনিষ্ঠ উত্তম কুমার
মহিলাদের জন্য নির্ধারিত 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের সুবিধা কীভাবে একজন পুরুষ পাচ্ছেন, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় প্রশ্ন উঠছিল ।
Published : May 28, 2026 at 5:39 PM IST
মেদিনীপুর, 28 মে: মুর্শিদাবাদের রাকিবুল শেখের পর এবার পশ্চিম মেদিনীপুরে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেফতার হলেন তৃণমূল ঘনিষ্ঠ এক যুবক । ধৃতের নাম উত্তম কুমার সাউ । অভিযোগ, পুরুষ হয়েও দীর্ঘদিন ধরে ভুয়ো তথ্যের ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের টাকা নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তুলছিলেন তিনি । বুধবার তাঁকে গ্রেফতার করে আদালতে তোলে জেলা পুলিশ ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চন্দ্রকোনা 1 নম্বর ব্লকের মনোহরপুর (2) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা উত্তম কুমার সাউ পেশায় ঠিকা কর্মী । স্থানীয় রাজনীতিতেও তিনি সক্রিয় এবং তৃণমূল ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত । বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, মহিলাদের জন্য নির্ধারিত 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের সুবিধা কীভাবে একজন পুরুষ পাচ্ছেন, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় প্রশ্ন উঠছিল । অভিযোগ, 2022 সাল থেকেই নিয়মিত তাঁর অ্যাকাউন্টে প্রকল্পের টাকা ঢুকছিল ।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় । বিজেপির তরফে পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে লিখিত অভিযোগও জমা দেওয়া হয় । অভিযুক্তের নাম প্রকল্পের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও জানানো হয়েছিল । যদিও প্রথম দিকে প্রশাসনিক স্তরে বিশেষ নড়াচড়া দেখা যায়নি বলে অভিযোগ ।
তবে সম্প্রতি বিষয়টি সোশ্যাল মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই সক্রিয় হয় জেলা পুলিশ প্রশাসন । তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, অভিযুক্তের অ্যাকাউন্টে দীর্ঘদিন ধরেই 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' এর টাকা জমা পড়ছে । এরপরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । ধৃতের বিরুদ্ধে প্রতারণা, ভুয়ো তথ্য প্রদান-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ ।
সাংবাদিক বৈঠকে জেলা পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা বলেন, "সোশ্যাল মাধ্যমে খবর দেখেই আমরা তদন্ত শুরু করি । খতিয়ে দেখে জানা যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি 2022 সাল থেকে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' এর টাকা পাচ্ছিল । কীভাবে এই সুবিধা পেয়েছে এবং এর পিছনে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে । জেলায় এ রকম আরও কেউ বেআইনি ভাবে এই প্রকল্পের সুবিধা নিচ্ছেন কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হবে। তদন্তকারীদের অনুমান, শুধু ব্যক্তিগত জালিয়াতি নয়, এর পিছনে বৃহত্তর চক্রও সক্রিয় থাকতে পারে ।