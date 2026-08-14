'পাঁচ বছর পর দেখে নেব', আদালতে যাওয়ার সময় পুলিশকে হুমকি ধৃত তৃণমূল নেতার

'পাঁচ বছর পর দেখে নেব', আদালতে যাওয়ার সময় পুলিশকে হুমকি ধৃত তৃণমূল নেতার
তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার বিধায়ক ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা ৷ থানা থেকে কোর্টে যাওয়ার পথে প্রিজন ভ্যানে উঠে পুলিশকে 'দেখে নেব' বলে হুমকি ৷
Published : August 14, 2026 at 6:33 PM IST
মালদা, 14 অগস্ট: রতুয়ার তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তবে কি এবার জাল গোটাতে শুরু করল পুলিশ ? সমবায় সমিতির জমি বিক্রির অভিযোগে চাঁচল থানায় বিধায়ককে তলবের দু'দিনের মধ্যেই তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে রাজনৈতিক মহলে পরিচিত তৃণমূল নেতার গ্রেফতারি ঘিরে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়াল মালদার রতুয়ায় ৷ একইসঙ্গে গ্রেফতার করার পর আদালতে পেশ করার সময় তিনি যেভাবে পাঁচ বছর দেখে নেবেন বলে হুমকি দিলেন তা নিয়েও তরজা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ।
সরকারি কাজের বরাত পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ঠিকাদারের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা কাটমানি নেওয়া, টাকা দেওয়ার পরও কাজ না-মেলা এবং টাকা ফেরত চাইলে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সামসি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা বর্তমান সদস্য শ্রবণ কুমার দাসের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করেছে রতুয়া থানার পুলিশ। এই বিষয়ে চাঁচলের মহকুমা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিযোগে পেয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অন্যায় কোনওভাবে বরদাস্ত করা হবে না।
শুক্রবার দুপুরে ধৃত তৃণমূল নেতাকে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। তাঁকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। আদালতে যাওয়ার পথে পুলিশকে উদ্দেশ্য করে শ্রবণ কুমার দাসকে বলতে শোনা যায়, 'পাঁচ বছর পর দেখে নেব' ।
অভিযোগকারী সামসি এলাকার বাসিন্দা তথা ঠিকাদার ওয়াসিম আক্ররমের দাবি, "পঞ্চায়েতের প্রধান থাকাকালীন সরকারি কাজ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর কাছ থেকে 2 লক্ষ 20 হাজার টাকা নেওয়া হয়। টাকা দেওয়ার পরেও তাঁকে কোনও কাজ দেওয়া হয়নি। পরে টাকা ফেরত চাইলে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। ওয়াসিমের দাবি, বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদেই শ্রবণ কুমার দাস এলাকায় প্রভাব খাটাতেন। তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজির পাশাপাশি জমি দখলেরও অভিযোগ রয়েছে বলে দাবি অভিযোগকারীর ৷
অন্যদিকে, সম্প্রতি সমবায় সমিতির জমি বিক্রির অভিযোগে রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়কে চাঁচল থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। সেই সময় তাঁকে ঘিরে বিজেপি কর্মীরা চোর চোর স্লোগানও দেন । ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতেই তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তৃণমূল নেতা শ্রবণ কুমার দাসের বিরুদ্ধে তোলাবাজি ও জমি দখলের অভিযোগ সামনে এল। গ্রেফতার হওয়া তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও এই বিষয়ে রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়কে ফোন করা হলে তিনি জানান, কলকাতায় রয়েছেন। তিনি এ বিষয়টি নিয়ে কিছু জানেন না।
এদিকে, মালদা উত্তর বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অভিষেক সিংঘানিয়া বলেন, "যাঁরা এতদিন ক্ষমতার ছত্রছায়ায় থেকে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন, এখন তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশ পদক্ষেপ নিতে শুরু হয়েছে। তোলাবাজি ও জমি দখলের মতো অভিযোগে অভিযুক্ত কাউকে রাজনৈতিক পরিচয় দেখে ছাড় দেওয়া উচিত নয়। বিধায়ক থেকে শুরু করে তাঁর ঘনিষ্ঠ নেতা প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই থাকা অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।"