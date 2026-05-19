তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ছায়াসঙ্গী, উঠল 'চোর চোর' স্লোগান
তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি-সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু, তাঁর মাথায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের হাত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ দায়ের করতে সাহস দেখাননি।
Published : May 19, 2026 at 6:48 PM IST
হাবড়া, 19 মে: তোলাবাজির অভিযোগে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ছায়াসঙ্গী তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতা র করল পুলিশ। সোমবার গভীর রাতে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত থেকে থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম তারক দে। তিনি তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের হাবরা শহর কমিটির সভাপতি পদে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে টোটো -অটো চালকদের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে টাকা নেওয়া ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ দায়ের হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তারকের বাড়ি হাবড়ার নেহেরুবাগের অরবিন্দ রোড এলাকায়। তিনি রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রাক্তন হাবড়ার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ছায়াসঙ্গী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি-সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।
তারক হাবড়া শহরের বিভিন্ন টোটো ও অটো ইউনিয়নের মাথায় ছিলেন। অভিযোগ, তিনি অটো ও টোটো চালকদের কাছ থেকে তিনি নিয়মিত 'মাসোহারা' নিতেন। আইএনটিটিইউসি নেতা তারকের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদেরও চরম ক্ষোভ রয়েছে। অতীতে হাবড়া উৎসবের নাম করে তিনি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিপুল টাকা নিয়েছেন। কিন্তু মাথার উপরে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের হাত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ দায়ের করতে সাহস দেখাননি।
বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়লাভ করার পর থেকে তারকের বিরুদ্ধে অটো-টোটো চালকরা সোচ্চার হতে শুরু করেন। শনিবার হাবড়ার ফুলতলা এলাকার এক টোটোচালক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। সোমবার গভীর রাতে বারাসতের টাকি রোড সংলগ্ন বিবেকানন্দপল্লি এলাকা থেকে তারককে পুলিশ গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার থানা থেকে প্রিজন ভ্যানে তোলার সময় হাবড়ার বিভিন্ন এলাকার মানুষ 'চোর চোর' স্লোগান দিতে থাকেন। অভিযোগ, ফুলতলা-হাবড়া অটো-টোটো রুটের প্রত্যেক চালকের কাছ থেকে তারক প্রতিমাসে 300 টাকা করে নিতেন।
তারকের গ্রেফতা রের প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা বিশ্বজিৎ সমাদ্দার বলেন, 'হাবড়ার বহু মানুষ তৃণমূল করেন। কিন্তু সবাইকে তো পুলিশ গ্রেফতার করছে না। আসলে যাঁরা দলকে ব্যবহার করে অন্যায় কাজ করেছেন, গরিব মানুষের উপর অত্যাচার করেছেন, পুলিশ তাঁদেরই গ্রেফতার করছে। তারক গরিব টোটো-অটো চালকদের কাছ থেকে বহু টাকা নিয়েছেন। তাঁরাই অভিযোগ করেছেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে।'