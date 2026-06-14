সাত কোটির কেলেঙ্কারি ! আরামবাগে ফিরতেই ডিম-কাদা দিয়ে 'বরণ' ধৃত তৃণমূল নেতাকে

সাত কোটির কেলেঙ্কারি ! আরামবাগে ফিরতেই ডিম-কাদা দিয়ে 'বরণ' ধৃত তৃণমূল নেতাকে
কেরলে আত্মগোপন করেছিলেন আরামবাগ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক স্বপনকুমার নন্দী ! সেখান থেকে তাঁকে আরামবাগে নিয়ে আসা হল ৷
Published : June 14, 2026 at 8:36 PM IST
আরামবাগ, 14 জুন : ‘গ্রিন সিটি মিশন’-এর নামে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে কেরল থেকে গ্রেফতার হওয়া আরামবাগ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপনকুমার নন্দীকে রবিবার এলাকায় নিয়ে আসতেই উত্তপ্ত শহর । থানার সামনে জড়ো হওয়া বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ও কাদা ছুড়ে বিক্ষোভ দেখান । পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে । কেন্দ্রীয় বাহিনী ও জেলা পুলিশের কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই ধৃত তৃণমূল নেতাকে আরামবাগ থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ।
রবিবার দুপুরে পুলিশের একটি বিশেষ দল স্বপন নন্দীকে নিয়ে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছায় । সেখান থেকে তাঁকে আরামবাগ নিয়ে আসা হয় । প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গৌরহাটি মোড়ের কাছে আসতেই পুলিশের গাড়ি ধরে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীদের একাংশ । 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিয়ে শুরু হয় ডিম ছোড়া । ধৃত নেতার গায়ে কালো কালিও লেপে দেন উত্তেজিত জনতা ।
জনতার হাত থেকে রক্ষা করতে অভিযুক্তকে নিয়ে দৌড়ে থানায় পৌঁছায় পুলিশ। পুলিশের তৎপরতায় কোনও বড় অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও কাদা ও ডিম গিয়ে লাগে নিরাপত্তারক্ষী পুলিশকর্মীদের গায়েও । পরিস্থিতির জেরে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদেরও ছবি তুলতে বাধার মুখে পড়তে হয় ৷ বিক্ষোভের নেতৃত্বে থাকা বিজেপি নেতা অরবিন্দ সমাজ বলেন, "আরামবাগের মহান নেতা নিজেকে সাধু মনে করে গ্রিন সিটি প্রকল্পে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করে দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন । সেই চোর আজ আরামবাগে ফিরেছে । তাই ডিম-কাদা দিয়ে জামাই আদর করলাম !"
2017 সালে আরামবাগ পুরসভায় 'গ্রিন সিটি' প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল । রাস্তার আলো, জল সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং স্কুলগুলিতে সোলার প্যানেল বসানোর জন্য মোট 19 কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল । তার মধ্যে সোলার প্যানেল প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ছিল 7 কোটি 24 লক্ষ টাকা । অভিযোগ, 'গ্রিন সিটি মিশন' এর আওতায় স্কুলগুলিতে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা গড়ে তোলার নামে এই টাকা তছরুপ করা হয়েছে ।
2022 সালে চেয়ারম্যান হওয়ার পর সমীর ভান্ডারী এই প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং তৎকালীন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান । পরে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল (এজি) বেঙ্গলের অডিটেও একাধিক অনিয়ম ধরা পড়ে বলে দাবি ।সেই মামলার তদন্তেই বৃহস্পতিবার কেরলের তিরুবনন্তপুরমে অভিযান চালিয়ে স্বপনকে গ্রেফতার করে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) । এরপর ট্রানজিট রিমান্ডে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গে আনা হয় ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আরামবাগ থানায় দায়ের হওয়া মামলার তদন্তে উঠে আসে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একাধিক গুরুতর অনিয়ম হয়েছে । নিয়ম না মেনে টেন্ডার ডাকা, নির্দিষ্ট সংস্থাকে কাজ পাইয়ে দেওয়া, অসম্পূর্ণ কাজের জন্য পূর্ণ বিল মিটিয়ে দেওয়ার মতো অভিযোগকে সামনে রেখেই চলছে তদন্ত ৷ প্রকল্পের কাজ শেষ না হলেও কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার শংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ । তদন্তকারীদের দাবি, সরকারি অর্থ নয়ছয়ের সুস্পষ্ট প্রাথমিক প্রমাণ মিলেছে ।
তদন্তে আরও বিস্ফোরক তথ্য সামনে এসেছে। একাধিক স্কুলে সোলার প্যানেল অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কোথাও আবার নথিতে প্যানেল বসানোর উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে তার কোনও অস্তিত্ব নেই বলে অভিযোগ । তদন্তকারী আধিকারিকদের মতে, 'ঘোস্ট ইনস্টলেশন' এর মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে ।
তদন্ত নেমে পুলিশ জানতে পারে, স্বপন নন্দী কেরলে আত্মগোপন করে রয়েছেন । এরপর সিঙ্গুর থানার পুলিশ এবং হুগলি গ্রামীণ পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ যৌথ অভিযান চালিয়ে তিরুবনন্তপুরম জেলার কাঞ্জিরামকুলাম এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে । তদন্তকারীদের দাবি, পরিচয় গোপন রাখতে কেরলে গিয়ে নিজের চেহারাতেও পরিবর্তন এনেছিলেন তিনি । তাতেও শেষরক্ষা হল না ৷
স্থানীয় মহলে স্বপন নন্দীর সম্পত্তি বৃদ্ধিও দীর্ঘদিন ধরেই চর্চার বিষয় ছিল । এক সময় ঢালাই মেশিন ভাড়া দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করলেও কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর বিপুল সম্পত্তি বৃদ্ধি, বিলাসবহুল বাড়ি এবং জাঁকজমকপূর্ণ পারিবারিক অনুষ্ঠান নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছিল । গ্রেফতারের পর সেই বিতর্ক ফের নতুন করে সামনে এসেছে । এই আর্থিক কেলেঙ্কারির সঙ্গে আর কারা জড়িত, কোন কোন সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা এতে ভূমিকা নিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল । তদন্তের স্বার্থে আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।