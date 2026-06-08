একদিন আগেই সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির কাছে শ্রেয়া পাণ্ডে, 'স্বেচ্ছায় এসেছি', দাবি সাধন-কন্যার

একদিন আগেই সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির কাছে শ্রেয়া পাণ্ডে, 'স্বেচ্ছায় এসেছি', দাবি সাধন-কন্যার
সোমবার সকালে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দফতরে পৌঁছলেন সাধন পাণ্ডে ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি জানিয়েছেন, কোনও সমন পাননি তিনি ৷ নিজে থেকে এসেছেন ৷
Published : June 8, 2026 at 2:11 PM IST
কলকাতা, 8 জুন: নির্ধারিত সময়ের 24 ঘণ্টা আগেই সোমবার সকালে সল্টলেকে সিজিও কমপ্লেক্সে ED দফতরে হাজিরা দিলেন মানিকতলার পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রয়াত সাধন পাণ্ডের কন্যা শ্রেয়া পাণ্ডে ৷ কসবার ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে ‘সোনা পাপ্পু’র বেআইনি আর্থিক লেনদেন ও জমি দখল সংক্রান্ত মামলায় তদন্তকারীদের মুখোমুখি হলেন এই তিনি ৷ গত 18 মে প্রায় সাড়ে ন'ঘণ্টা জেরার পর শেষে ইডির হাতে গ্রেফতার হয় সোনা পাপ্পু ৷
অবশ্য সোশাল মিডিয়ায় তিনি দাবি করেছেন, সোনা পাপ্পু সংক্রান্ত কোনও মামলায় তাঁকে ডাকা হয়নি ৷ ইডি সূত্রে জানা গিয়েছিল, এই মামলার তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শ্রেয়া পাণ্ডেকে মঙ্গলবার তলব করা হয়েছিল ৷ কিন্তু তার একদিন আগেই সোমবার সকালে ইডি-র দফতরে পৌঁছে যান তিনি ৷ তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করতে এবং নিজের বক্তব্য পরিষ্কার করতেই তিনি নির্ধারিত সময়ের একদিন আগেই ‘স্বেচ্ছায়’ ইডি দফতরে হাজির হয়েছেন বলে দাবি শ্রেয়া পাণ্ডের ৷
এদিন সকালে তিনি এই হাজিরার কারণ জানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছেন ৷ সেখানে শ্রেয়া লিখেছেন,
"ভুয়ো খবর ছড়ানোর আগে অনুগ্রহ করে তথ্য যাচাই করুন ৷
1. আমি আজ স্বেচ্ছায় ইডি (ED) অফিসে এসেছি ৷
2. আজকের জন্য আমি কোনও সমন পাইনি, এবং এর আগে জারি হওয়া কোনও সমনও আমি অমান্য করিনি ৷
3. আমাকে কোনও নথিপত্র জমা দিতে বলা হয়নি ৷
4. তথাকথিত 'সোনা-পাপ্পু' সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে আমাকে ডাকা হয়নি। সত্যি বলতে, ওই ব্যক্তি কে, তাও আমি জানি না ৷
5. আমি জয় ও জয়িতা কামদারের বাড়িতে তাঁদের কালীপুজোর অনুষ্ঠানে সামাজিক সৌজন্য রক্ষার্থে তিনবার উপস্থিত ছিলাম ৷ সেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তর এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রায় ৫০০ জন আমন্ত্রিত ও বিশিষ্ট অতিথিও উপস্থিত ছিলেন ৷"
এদিকে এই মামলায় ইডির তদন্তকারীদের দাবি, কসবার ব্যবসায়ী সোনা পাপ্পু ও শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে জাল নথির সাহায্যে সরকারি ও বেসরকারি জমি দখল এবং সেখানে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ রয়েছে ৷ সেই বেআইনি জমির কারবার এবং তার সঙ্গে জড়িত বিপুল অঙ্কের আর্থিক কেলেঙ্কারির তদন্তে নেমে বেশ কিছু আর্থিক লেনদেনের হদিস পেয়েছে ইডি ৷
ইতিপূর্বে এই মামলায় ধৃত ব্যবসায়ী জয় কামদারের সূত্র ধরে এই চক্রের গভীরতা সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়া যায় বলে খবর । সেই যোগসূত্র ধরে ইডির স্ক্যানারে উঠে আসে মানিকতলার তৃণমূল প্রার্থীর নাম ৷ তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি এই মামলায় শ্রেয়া পাণ্ডের বিশেষ ঘনিষ্ঠ ও প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা কল্যাণ শুক্লাকে দফায় দফায় জেরা করা হয়েছিল ৷ এর আগে কল্যাণের ‘আরবানা’র ফ্ল্যাট ও একাধিক ডেরায় তল্লাশি চালিয়ে প্রায় 10 লক্ষ টাকা নগদ এবং বিপুল পরিমাণ সোনার গয়না উদ্ধার করেন ইডি আধিকারিকরা ৷ তল্লাশিতে উদ্ধার হয় জমি জালিয়াতি সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিও ৷ ইডি-র দাবি, কল্যাণ শুক্লার মোবাইল ফোনের চ্যাট এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নথিতে সন্দেহজনক লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে ৷
কল্যাণকে জিজ্ঞাসাবাদের পর সংগৃহীত হওয়া তথ্য ও নথির ভিত্তিতেই শ্রেয়া পাণ্ডেকে সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদের সিদ্ধান্ত নেয় ইডি ৷ মঙ্গলবার হাজিরার নির্দেশ থাকলেও ২৪ ঘণ্টা আগেই সোমবার সিজিও কমপ্লেক্সে প্রবেশ করেন সাধন-কন্যা ৷ এই তৎপরতা ও আচমকা হাজিরা রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চার জন্ম দিয়েছে ৷