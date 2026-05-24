শিবপুরের ভোট পরবর্তী হিংসা: মুম্বই থেকে হাওড়ায় 'গোপনকক্ষে'র মালিক বড়ে

শিবপুরের ভোট পরবর্তী হিংসা: মুম্বই থেকে হাওড়ায় 'গোপনকক্ষে'র মালিক বড়ে
শামিম আহমেদ ওরফে বড়ের সঙ্গে গ্রেফতার তাঁর দুই সঙ্গী ৷ শিবপুরের চওড়া বস্তিতে বোমাবাজি ও গুলি চালানোর অভিযোগে গ্রেফতার ৷
Published : May 24, 2026 at 8:32 PM IST
হাওড়া, 24 মে: মুম্বইয়ের ডেরা থেকে টেনে আনা হল শিবপুরের বড়েকে ৷ 2026-এর ভোট পরবর্তী হিংসার মামলায় পলাতক তৃণমূল নেতা শামিম আহমেদ ওরফে বড়ে ধরা পড়েছেন মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখার হাতে ৷ তিনদিন আগে গ্রেফতারির পর শনিবার রাতে ট্রানজিট রিমান্ডে তাঁকে হাওড়ায় নিয়ে এসেছে শিবপুর থানার পুলিশ ৷ সঙ্গে আনা হয়েছে তাঁর আরও দুই সঙ্গীকে ৷
চওড়া বস্তির সেই সংঘর্ষের পর থেকেই বড়ে বেপাত্তা ছিলেন ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর গত 7 মে শিবপুরের চওড়া বস্তি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে ৷ অভিযোগ ওঠে, বড়ে এবং তাঁর দলবল এলাকায় অশান্তি তৈরি করেছে ৷ বোমাবাজি থেকে গুলি চালানোর মতো ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ ৷ আতঙ্কে গৃহবন্দি হয়ে যান স্থানীয়রা ৷ সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসাবে নাম জড়িয়ে ছিল বড়ের ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত তিন জনের মধ্যে শামিম আহমেদ ওরফে বড়ে ছাড়া রয়েছেন, জামিল আখতার ওরফে সোনু এবং আফতাব আনোয়ার ওরফে ক্রান্তি ৷ শিবপুর থানায় এদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় ৷ এর মধ্যে অস্ত্র আইন এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, হিংসায় প্ররোচনা, জখম, অস্ত্র ব্যবহারের মতো গুরুতর ধারা যুক্ত করা হয়েছে ধৃতদের বিরুদ্ধে ৷
জানা গিয়েছে, শামিম আহমেদ ওরফে বড়ের পরিচয় শুধু তৃণমূল নেতা নয় ৷ এলাকায় তিনি 'প্রভাবশালী' বলে পরিচিত ৷ তাঁর স্ত্রী শামিমা বানু তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর ৷ ফলে রাজনৈতিকভাবে বড়ে এবং তাঁর পুরো পারিবার ক্ষমতার বলয়ে ছিলেন ৷ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, এই রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে ভোটের পর বিজেপির কর্মী ও সমর্থকদের উপর হামলা হয়েছে ৷ প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ রায়ের সঙ্গে বড়ের ঘনিষ্ঠতার অভিযোগও তুলেছে পদ্ম শিবির ৷
বড়ের নাম শিরোনামে আসে আরও এক কারণে ৷ ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় তাঁর বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ ৷ সেই বাড়ির অন্দরের ছবি ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল পড়ে যায় ৷ জানা যায় বাড়িতে ঢুকলে খুবই সাদামাটা অন্দরসজ্জা নজরে আসে ৷ কিন্তু, ঘরের এক কোণে মেঝেতে গোপন দরজা দেখতে পাওয়া যায় ৷ সেখান দিয়ে বেসমেন্টে ঢোকার রাস্তা রয়েছে ৷ আর এই বেসমেন্টেই ছিল বড়ের আসল রহস্য ৷ বেসমেন্টে ঢুকলেই চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার জোগাড় ৷ দামি আসবাবপত্র, ঝাঁ চকচকে উপকরণে ঠাসা ঘর ৷ সেই 'গুপ্তঘর'কে নিয়েও প্রশ্ন ওঠে, কী উদ্দেশ্যে এমন আয়োজন ?
স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের কথায়, "ভোটের পর থেকে এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছিলেন বড়ে ৷ বোমার শব্দ, গুলির আওয়াজে রাতে ঘুম হত না বাসিন্দাদের ৷ বড়ে পালানোর পর কিছুটা শান্তি ফিরেছিল ৷" পুলিশ সূত্রে খবর, বড়েকে জেরা করে হিংসার দিন কারা কারা ঘটনাস্থলে ছিল, অস্ত্র কোথা থেকে এসেছিল, তার শিকড়ে পৌঁছনোই এখন লক্ষ্য তদন্তকারীদের ৷