'পদ্মফুলে ভোট দেওয়া যাবে না, বাড়িতে রসগোল্লা-ছানাবড়া পাঠিয়ে দেব...' ; হুমকি দিয়ে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা

Published : April 4, 2026 at 7:13 AM IST

কলকাতা ও মুর্শিদাবাদ, 4 এপ্রিল: ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগে গ্রেফতার মুর্শিদাবাদের তৃণমূল নেতা রাজু মণ্ডল ৷ নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, শাসক শিবিরের এই নেতা প্রচারে গিয়ে ভোটারদের ভয় দেখিয়েছেন বলেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

এ সংক্রান্ত একটি ভিডিয়ো ইতিমধ্য়েই সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যও এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে এ সংক্রান্ত তথ্য় তুলে ধরেছেন ৷ ভিডিয়োতে রাজু মণ্ডল নামে ওই ব্যক্তিকে বলতে শোনা যাচ্ছে, "পদ্মফুলে ভোট দেওয়া যাবে না ৷ গোলমাল হলে ভোট দিতে যাওয়ার দরকার নেই ৷ আমি বাড়িতে রসগোল্লা-ছানাবড়া পাঠিয়ে দেব ৷" ভাইরাল হওয়া এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷ ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি অশোক দাস বলেন, "আইন আইনের পথে চলবে। তবে তার আগে ভিডিওর সত্যতা যাচাই করা দরকার।" অন্য একটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "রাজু মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তৃণমূলের হয়ে রোগীদের পরিষেবা দিতে সাহায্য করেন। মেডিক্যাল কলেজে ওঁর ক্যাম্প রয়েছে।"

নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশের সময় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার একাধিকবার জানিয়েছিলেন, ভোটারদের কোনওভাবে ভয় দেখানো যাবে না ৷ কোনওরকম হিংসা বরদাস্ত করা হবে না ৷ অভিযোগ পেলে কড়া ব্যবস্থা নেবে কমিশন ৷ সেই মতো নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু থেকেই এই ধরনের অভিযোগ সম্পর্কে কড়া অবস্থান নিয়েছে কমিশন ৷ শুধু তাই নয়, ভোটারদের যদি কেউ ভয় দেখায় তাহলেও তাঁরা সরাসরি অ্যাপের মাধ্যমে কমিশনে অভিযোগ জানাতে পারবেন ৷

জানা গিয়েছে, বহরমপুর পুরসভার 8 নম্বর ওর্য়াডে এই ঘটনাটি ঘটেছে ৷ এই কেন্দ্রে এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হচ্ছে তিন দলের তিন প্রার্থীর মধ্যে ৷ 30 বছর বাদে বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী ৷ তাঁর বিপক্ষে আছেন বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তৃণমূল প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং বিজেপির বর্তমান বিধায়ক সুব্রত মৈত্র ৷ বাংলার বিধানসভা ভোটে ভবানীপুর, নন্দীগ্রাম আর শিলিগুড়ির মতোই মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের নির্বাচনও এবারে জমজমাট, লড়াই হাড্ডাহাড্ডি ৷

স্থানীয় তৃণমূল নেতা রাজু দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচারে গিয়েছিলেন ৷ সেখানেই একটি বাড়িতে গিয়ে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "পদ্মফুলে ভোট দেওয়া যাবে না ৷ গোলমাল হলে ভোট দিতে যাওয়ার দরকার নেই ৷ আমি বাড়িতে রসগোল্লা-ছানাবড়া পাঠিয়ে দেব ৷ আর আমাদেরকে জিতিয়ে যদি কাজ করতে হয় তাহলে এবার জোড়া ফুলে ভোট দিতে হবে ৷ যারা তৃণমূল করে তারা পাড়ার ছেলে, পাড়ার লোক ; সারাবছর মানুষের পাশে থাকে ৷ এবার একটা ভোটও নষ্ট করা যাবে না ৷ কোন বাড়ির কে ভোট দিচ্ছে তা খাতায় এন্ট্রি করা থাকবে ৷ এবার আমাদের ক্যামেরা থাকবে ৷" এই বক্তব্য় নজরে আসতেই তৎপর হয় কমিশন ৷ শেষমেশ গ্রেফতার বহরমপুরের তৃণমূল নেতা রাজু মণ্ডল ৷

