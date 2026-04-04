'পদ্মফুলে ভোট দেওয়া যাবে না, বাড়িতে রসগোল্লা-ছানাবড়া পাঠিয়ে দেব...' ; হুমকি দিয়ে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা

'পদ্মফুলে ভোট দেওয়া যাবে না, বাড়িতে রসগোল্লা-ছানাবড়া পাঠিয়ে দেব...' ; হুমকি দিয়ে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা
ভিডিয়োতে রাজুকে বলতে শোনা গিয়েছে, "গোলমাল হলে ভোট দিতে যাওয়ার দরকার নেই ৷ আমি বাড়িতে রসগোল্লা-ছানাবড়া পাঠিয়ে দেব ৷"
Published : April 4, 2026 at 7:13 AM IST
কলকাতা ও মুর্শিদাবাদ, 4 এপ্রিল: ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগে গ্রেফতার মুর্শিদাবাদের তৃণমূল নেতা রাজু মণ্ডল ৷ নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, শাসক শিবিরের এই নেতা প্রচারে গিয়ে ভোটারদের ভয় দেখিয়েছেন বলেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
এ সংক্রান্ত একটি ভিডিয়ো ইতিমধ্য়েই সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যও এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে এ সংক্রান্ত তথ্য় তুলে ধরেছেন ৷ ভিডিয়োতে রাজু মণ্ডল নামে ওই ব্যক্তিকে বলতে শোনা যাচ্ছে, "পদ্মফুলে ভোট দেওয়া যাবে না ৷ গোলমাল হলে ভোট দিতে যাওয়ার দরকার নেই ৷ আমি বাড়িতে রসগোল্লা-ছানাবড়া পাঠিয়ে দেব ৷" ভাইরাল হওয়া এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷ ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি অশোক দাস বলেন, "আইন আইনের পথে চলবে। তবে তার আগে ভিডিওর সত্যতা যাচাই করা দরকার।" অন্য একটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "রাজু মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তৃণমূলের হয়ে রোগীদের পরিষেবা দিতে সাহায্য করেন। মেডিক্যাল কলেজে ওঁর ক্যাম্প রয়েছে।"
Raju Mondal, a local Muslim leader from Ward 8 of Berhampore in Murshidabad, who was seen threatening voters, has been arrested.— Amit Malviya (@amitmalviya) April 3, 2026
Earlier, he was caught on camera openly intimidating voters, claiming that TMC would install “special cameras” to monitor who votes for whom, and…
নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশের সময় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার একাধিকবার জানিয়েছিলেন, ভোটারদের কোনওভাবে ভয় দেখানো যাবে না ৷ কোনওরকম হিংসা বরদাস্ত করা হবে না ৷ অভিযোগ পেলে কড়া ব্যবস্থা নেবে কমিশন ৷ সেই মতো নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু থেকেই এই ধরনের অভিযোগ সম্পর্কে কড়া অবস্থান নিয়েছে কমিশন ৷ শুধু তাই নয়, ভোটারদের যদি কেউ ভয় দেখায় তাহলেও তাঁরা সরাসরি অ্যাপের মাধ্যমে কমিশনে অভিযোগ জানাতে পারবেন ৷
জানা গিয়েছে, বহরমপুর পুরসভার 8 নম্বর ওর্য়াডে এই ঘটনাটি ঘটেছে ৷ এই কেন্দ্রে এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হচ্ছে তিন দলের তিন প্রার্থীর মধ্যে ৷ 30 বছর বাদে বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী ৷ তাঁর বিপক্ষে আছেন বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তৃণমূল প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং বিজেপির বর্তমান বিধায়ক সুব্রত মৈত্র ৷ বাংলার বিধানসভা ভোটে ভবানীপুর, নন্দীগ্রাম আর শিলিগুড়ির মতোই মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের নির্বাচনও এবারে জমজমাট, লড়াই হাড্ডাহাড্ডি ৷
স্থানীয় তৃণমূল নেতা রাজু দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচারে গিয়েছিলেন ৷ সেখানেই একটি বাড়িতে গিয়ে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "পদ্মফুলে ভোট দেওয়া যাবে না ৷ গোলমাল হলে ভোট দিতে যাওয়ার দরকার নেই ৷ আমি বাড়িতে রসগোল্লা-ছানাবড়া পাঠিয়ে দেব ৷ আর আমাদেরকে জিতিয়ে যদি কাজ করতে হয় তাহলে এবার জোড়া ফুলে ভোট দিতে হবে ৷ যারা তৃণমূল করে তারা পাড়ার ছেলে, পাড়ার লোক ; সারাবছর মানুষের পাশে থাকে ৷ এবার একটা ভোটও নষ্ট করা যাবে না ৷ কোন বাড়ির কে ভোট দিচ্ছে তা খাতায় এন্ট্রি করা থাকবে ৷ এবার আমাদের ক্যামেরা থাকবে ৷" এই বক্তব্য় নজরে আসতেই তৎপর হয় কমিশন ৷ শেষমেশ গ্রেফতার বহরমপুরের তৃণমূল নেতা রাজু মণ্ডল ৷