'না-জিততে পারলে করেকম্মে খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে', বেফাঁস মন্তব্য তৃণমূল নেত্রীর

'নির্বাচনি বৈতরণী পার করতে পারলেই পাঁচটা বছর করে খেতে পারব ৷' তৃণমূল নেত্রীর বেফাঁস মন্তব্য সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক বিতর্ক বর্ধমানে ৷

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
সভামঞ্চে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নিশীথ কুমার মালিক-সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতা-কর্মীদের মাঝে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সহসভাধিপতি গার্গী নাহা (ইটিভি ভারত)
Published : March 30, 2026 at 10:15 AM IST

বর্ধমান, 30 মার্চ: দিন কয়েক আগে বর্ধমান পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলরের পুলিশকে হুমকি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল ৷ আবারও সেই বর্ধমানে এবার এক তৃণমূল নেত্রীর বেঁফাস মন্তব্য সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল (যদিও ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত) ৷

নির্বাচনী কর্মী বৈঠকে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি বলে উঠলেন, "যে কোনও ভাবেই কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনে জিততে হবে । না-হলে করেকম্মে খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে ।" যার জেরে রাজনৈতিক মহলে ফের বিতর্ক ৷ যদিও ভিডিওর বক্তব্য পুরোটা শোনার অনুরোধ করেছেন সহ সভাধিপতি ৷

তৃণমূল নেত্রীর বেফাঁস মন্তব্য সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক বিতর্ক বর্ধমানে (ইটিভি ভারত)

সম্প্রতি বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের (Bardhaman Uttar Assembly Constituency) বেলকাশ অঞ্চলে কর্মী বৈঠকে যোগ দিতে যান জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি গার্গী নাহা । সভামঞ্চে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নিশীথ কুমার মালিক-সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন ।

তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসভায় ঠিক কী বলেছেন ?

সেখানে এদিন বর্ধমান উত্তরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নিশীথ মালিককে পাশে বসিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গার্গী নাহা বলেন, "এই নির্বাচন বৈতরণী যদি আমরা পার করতে পারি, আগামী পাঁচটা বছর কিন্তু আমরা সকলে ভালো থাকব, আমরা সকলে করে খেতে পারব । আমি এই কটা কথাই বলে গেলাম ৷" এই মন্তব্যের ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক মহলে চর্চা তুঙ্গে ৷

বেফাঁস মন্তব্য তৃণমূল নেত্রীর (ইটিভি ভারত)

বিজেপির বক্তব্য

  • বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় দাস এনিয়ে বলেন, "উনি ঠিকই বলেছেন । আসলে তৃণমূল কংগ্রেস মানেই করে খাওয়ার রাস্তা । তৃণমূল মানেই পঞ্চায়েত প্রধান, থেকে বিধায়ক-সহ সকলেই বড় বড় অট্টালিকার মতো বাড়ি তৈরি করে নিয়েছে । জনগণের কথা তারা ভাবে না । এই যে বড়শুল 2 নম্বর ব্লকে এতদিন ঘুরে বেড়াচ্ছি । দেখছি রাস্তার অবস্থা খারাপ । কাঁচা বাড়ি ভেঙে পড়েছে । সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা বলছেন হেরে গেলে করে-কম্মে খাওয়ার জায়গা বন্ধ হয়ে যাবে ।"
  • তিনি আরও বলেন, "বিজেপি ক্ষমতায় এলে তৃণমূলের এইসব করে খাওয়ার দিন শেষ হয়ে যাবে । তাই তো তারা ভয় পাচ্ছে । তৃণমূল নেতারা যেভাবে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছে বিজেপি ক্ষমতায় এলে তারা সবাই জেলের ভিতরে থাকবে । হারা জেতার রায় তো দেবে জনগণ । সবই জনগণের হাতে আছে কিন্তু ওদের করে খাওয়ার দিন বিজেপি ক্ষমতায় এলে বন্ধ হয়ে যাবে । তাই তারা আতঙ্কে আছে ।"

তৃণমূলের বক্তব্য

জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলাম বলেন, "সব মানুষকেই কিছু না কিছু কাজ করে খেতে হয় । আমাদের জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি সেটাই বলতে চেয়েছেন । বিজেপি এই কথার অপব্যাখ্যা করছে । এই নির্বাচনে যদি কোনও কারণে তৃণমূল কংগ্রেস না-আসে তাহলে সাধারণ মানুষের জীবনে কোনও নিশ্চয়তা থাকবে না । বিজেপি ক্ষমতায় এলে সাধারণ মানুষের পেশা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে ৷ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করে দেবে । বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাবে । মানুষের কাজ করে খাওয়ার নিশ্চয়তা বন্ধ হয়ে যাবে ৷ তিনি এটাই বলতে চেয়েছেন । এর অপব্যাখ্যা যারা করছে তাদের কোনও কুমতলব আছে । আসলে চোরের মন পুলিশ পুলিশ ।"

তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্য

যদিও ঘটনাটি দু-একদিন দিন আগের ৷ তবে ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ার পর তা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর ক্রমশ বাড়ছে । নির্বাচনের আগে এই বিতর্ক নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে পূর্ব বর্ধমানের নির্বাচনী ময়দানে । যদিও জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি গার্গী নাহা এই প্রসঙ্গে বলেন, "পুরো চার মিনিটের বক্তব্যটা শুনতে হবে । এসব বিজেপির চর্চার বিষয় । এতে কারও যায় আসে না ।"

