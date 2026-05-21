কাটমানি নেওয়ার প্রতিবাদ করায় উপভোক্তাকে মারধর, শ্রীঘরে তৃণমূলের উপপ্রধান

কাটমানি নেওয়ার প্রতিবাদ করায় উপভোক্তাকে মারধর, শ্রীঘরে তৃণমূলের উপপ্রধান
তাঁর নামে আবাস যোজনায় কাটমানি ও মারধরের অভিযোগ উঠেছিল ৷ তারপরই গ্রেফতার হন হিঙ্গলগঞ্জের রূপমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তপন মণ্ডল ৷
Published : May 21, 2026 at 10:40 AM IST
হিঙ্গলগঞ্জ, 21 মে: ফের দুর্নীতির অভিযোগে 'শ্রীঘরে' প্রাক্তন শাসকদলের আরও এক জনপ্রতিনিধি । বাংলা আবাস যোজনার কাটমানি নেওয়ার পাশাপাশি সেই ঘটনার প্রতিবাদ করায় এক উপভোক্তাকে মারধর ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন হিঙ্গলগঞ্জের রূপমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তপন মণ্ডল ।
ধৃত উপপ্রধানের বিরুদ্ধে থানায় সুনির্দিষ্ট লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল । সেই এফআইআর-এর ভিত্তিতেই পুলিশ বুধবার রাতে তাকে গ্রেফতার করে ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়ছে, রূপমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সরকারি আবাসন প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে উপপ্রধান তপন মণ্ডল উপভোক্তাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের কাটমানি আদায় করছিলেন ৷ এমনটাই দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ উঠেছিল । সম্প্রতি, এক ব্যক্তি তার প্রতিবাদ করলে, উপপ্রধান ও তাঁর অনুগামীরা ওই অভিযোগকারীকে বেধড়ক মারধর করে এবং মুখ বন্ধ রাখার জন্য প্রাণে মারার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ ।
এই ঘটনার পর আক্রান্ত ব্যক্তি বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা পুলিশের দ্বারস্থ হন এবং উপপ্রধানের বিরুদ্ধে লিখিত এফআইআর দায়ের করেন । মামলা রুজু হওয়ার পর থেকেই বেগতিক বুঝে গত তিনদিন ধরে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে ছিলেন তপন মণ্ডল । পুলিশ তাঁর সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছিল । অবশেষে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গতকাল রাতে বসিরহাট জেলা পুলিশের একটি বিশেষ দল অভিযান চালিয়ে পলাতক থাকা উপপ্রধানকে গ্রেফতার করে ৷ এদিকে এই গ্রেফতারি নিয়ে এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে ।
ঘটনা প্রসঙ্গে বসিরহাট জেলা বিজেপির সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য শাসকদলকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, "তৃণমূলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ঢুকে গিয়েছে । এই রূপমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তপন মণ্ডল দীর্ঘদিন ধরেই বাংলা আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে, গরীব মানুষের টাকা আত্মসাৎ ও কাটমানি খেয়ে আসছিলেন । শুধু তিনি একাই নন, হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের তৃণমূলের একাধিক নেতা ও পঞ্চায়েত প্রধান এই সমস্ত দুর্নীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । পুলিশ যেন নিরপেক্ষ তদন্ত করে মূল পান্ডাদের আড়াল না-করে উপযুক্ত শাস্তি দেয় ।"
গত কয়েকদিন ধরেই বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার বিভিন্ন ব্লকে তৃণমূলের একাধিক নেতার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে দেখা গিয়েছে পুলিশকে । একের পর এক তৃণমূল নেতা ও পঞ্চায়েত প্রতিনিধিকে গ্রেফতার করেছে বসিরহাট পুলিশ জেলা । ধৃতদের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি, কাটমানি আদায় থেকে শুরু করে ভোট-পরবর্তী হিংসা ও মারধরের মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে । উপপ্রধানের এই গ্রেফতারির পর রূপমারি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে ।
