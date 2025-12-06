রক্তাক্ত নানুর ! বীরভূমে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে মৃত 1, আহত 5
ফের রক্তাক্ত বীরভূমের নানুর ৷ খুন তৃণমূল নেতা ৷ রাতে পার্টি অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে মাথায় শাবল দিয়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ ৷
Published : December 6, 2025 at 7:04 AM IST
নানুর, 6 ডিসেম্বর: তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে নানুরে পিটিয়ে খুন তৃণমূল নেতাকে ৷ মৃতের নাম রাসবিহারী সর্দার ওরফে দোদন (50) । গুরুত্বর জখম কমপক্ষে 5 জন ৷
নিহত ব্যক্তি তৃণমূল বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখের অনুগামী হিসাবে পরিচিত ৷ মৃত ও আহতদের সকলকে ভিন জেলায় অর্থাৎ পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোট ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ মৃত তৃণমূল নেতার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মঙ্গলকোট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷
বহুদিন রাজনৈতিক হানাহানি থেকে মুক্ত ছিল একদা বীরভূমের সন্ত্রাসের 'আঁতুড় ঘর' হিসেবে পরিচিত নানুর ৷ কিন্তু শুক্রবার রাতে সেই নানুর ফের রক্তাক্ত। এদিন জেলায় ছিল নবান্নের আমেজ ৷ সেই কারণে নানুরের থুপসারা অঞ্চলের পাতিছাড়া গ্রামের নাটমন্দিরে চলছিল আড্ডা ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই সময় লোহার রড, শাবল, বাঁশ নিয়ে নির্বিচারে হামলা চালায় একদল লোক ৷ হামলায় মৃত্যু হয় তৃণমূল-কংগ্রেসের বুথ সভাপতি রাসবিহারী সর্দার ওরফে দোদনের ৷ তাঁকে পিটিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ৷ অতর্কিত হামলায় তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুত্বর জখম হন কমপক্ষে 5 জন ৷ কারও মাথা ফেটে যায়, কারও শরীরে গুরুতর চোট লেগেছে বলে অভিযোগ ৷ অনেকেই রক্তাক্ত হন ৷
জানা গিয়েছে, মৃত-সহ জখম ব্যক্তিরা বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখের অনুগামী ৷ আর যারা হামলা চালিয়েছে তারা প্রাক্তন জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল কেরিম খানের অনুগামী হিসাবে পরিচিত । যিনি অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ট ৷ অর্থাৎ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রাক্কালে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে ফের উত্তপ্ত বীরভূমের নানুর ৷
ঘটনার পরে পরেই দেহটি জেলার বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে না-নিয়ে এসে, নিয়ে যাওয়া হয়েছে পূর্ব-বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট মহকুমা হাসপাতালে। আর আহতদেরও চিকিৎসা চলছে মঙ্গলকোট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৷
ঘটনার পর থেকেই এলাকায় ব্যপক উত্তেজনা ছড়ায় ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে গ্রামে গ্রামে চলছে বিশালপুলিশি বাহিনী ও কমব্যাট ফোর্সের টহলদারি।স্থানীয়দের অভিযোগ, তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জেরেই এই খুন ৷ যদিও, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোন শীর্ষ নেতা মুখ খুলতে চাননি ৷
