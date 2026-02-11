ট্রাকের ধাক্কায় তৃণমূল নেতার মৃত্যু, পুলিশের গাড়ি ভাঙল জনতা

ট্রাকের ধাক্কায় তৃণমূল নেতার মৃত্যু, পুলিশের গাড়ি ভাঙল জনতা
পথ দুর্ঘটনায় তৃণমূল নেতার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত জলপাইগুড়ি ৷ জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল উত্তেজিত জনতা ৷ ভাঙচুর করা হয় পুলিশের গাড়িও ৷
Published : February 11, 2026 at 11:03 AM IST
জলপাইগুড়ি, 11 ফেব্রুয়ারি: ট্রাকের ধাক্কায় তৃণমূল নেতার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল জলপাইগুড়ি । পথ দুর্ঘটনায় নেতার মৃত্যুর খবর পেয়ে শিলিগুড়িগামী 27 নম্বর জাতীয় সড়কে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে উত্তেজিত জনতা ৷ বাধা দিতে এলে ভাঙচুর করা হয় পুলিশের গাড়িও ৷
মঙ্গলবার রাতের এই ঘটনা প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শৌভনিক মুখোপাধ্যায় বলেন, "তদন্ত শুরু হয়েছে । পুলিশের গাড়ি যাঁরা ভাঙচুর করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে । কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তা খুঁজে বের করা হচ্ছে ।"
জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত সাড়ে 10টা থেকে 10.45 মিনিট নাগাদ তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সদর 2 নং ব্লক সভাপতি লুৎফর রহমান তাঁর মেয়েকে টিউশন থেকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন ৷ গোশালামোড় এলাকায় জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি 27 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর একটি ট্রাক তাঁর বাইকে ধাক্কা মারে ৷ নেতার মেয়ে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যায় ৷ এদিকে, বাইক-সহ তৃণমূল নেতাকে পিষে দেয় ট্রাকটি ৷ সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন স্থানীয়রা ৷ খবর দেওয়া হয় পুলিশে ৷
ট্রাকটি ময়নাগুড়ি থেকে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল বলে খবর ৷ দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থল থেকে প্রায় 1 কিলোমিটার দূরে অসম মোড়ে ঘাতক ট্রাকটিকে স্থানীয়রা আটকে দেয় ৷ এদিকে, পুলিশ এসে তৃণমূল নেতা ও তাঁর মেয়েকে গুরুতর আহত অবস্থায় জলপাইগুড়ি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তৃণমূল নেতাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা ৷
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, জাতীয় সড়কের গুরুত্বপূর্ণ গোশালামোড়ে রাত 8টার পর কোনও ট্রাফিক পুলিশ থাকে না । থাকলে হয়ত এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত । এর আগেও এই জায়গায় দুর্ঘটনার বলি হয়েছেন একাধিক মানুষ ৷ এরপর পুলিশের উপর ক্ষোভ দেখিয়ে গোশালামোড়ের কাছেই কলেজমোড়ে পুলিশের দুটি গাড়ি ভাঙচুর করে উত্তেজিত জনতা । ফলে, জাতীয় সড়কের উপর যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় কিছু সময়ের জন্য ।
পরিস্থিতি সামাল দিতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শৌভনিক মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অতিরিক্ত পুলিশকর্মী, র্যাফ ৷ ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করেন তাঁরা । বেশ কিছুক্ষণ পর পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ৷