ETV Bharat / state

কোন শর্তে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা ! বিজেপিকে অস্তিত্ব সঙ্কটের চ্যালেঞ্জ কাজলের

বিধানসভা নির্বাচনে দলের ভরাডুবির পর প্রথম কোনও সংবাদমাধ্যমে মুখ খুললেন কাজল শেখ । ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিষেক দত্ত রায়ের সঙ্গে অকপটে হাঁসনের বিধায়ক ৷

KAJAL SHEIKH INTERVIEW IN ETV BHARAT
ইটিভি ভারতে একান্ত সাক্ষাৎকারে তৃণমূল বিধায়ক কাজল শেখ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 28, 2026 at 5:21 PM IST

|

Updated : July 28, 2026 at 5:31 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

নানুর, 28 জুলাই: 'দুর্নীতি' প্রমাণ হলে বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও হাঁসন বিধানসভার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেবেন । রাজ্যে তৃণমূল-কংগ্রেসের ভরাডুবির পর প্রথমবার ইটিভি ভারতে অকপটে কাজল শেখ ৷

তবে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েও দিলেন, তিনি চাইলে নানুরে বিজেপি'র 'অস্তিত্ব' থাকবে না ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছাড়ার কারণও জানালেন বীরভূমে অনুব্রতর যুযুধান হিসাবে পরিচিত মুখ ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ । এই জেলায় পাথর, বালি, কয়লা ও গরুপাচারের সঙ্গে তাঁর কোন যোগ নেই, বিজেপিকে চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দিলেন তিনি ৷ বিজেপি যে 'চিরস্থায়ী' নয় তাও স্মরণ করালেন ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল নেতা কাজল ৷

কোন শর্তে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা ! (ইটিভি ভারত)

রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে । বীরভূম জেলার 11টি বিধানসভার মধ্যে 6টি পেয়েছে বিজেপি ৷ আর 5টি তে জয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস । হাঁসন বিধানসভা থেকে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ । অন্যদিকে, নিজের গড় নানুর থেকে জয়ী করেছেন দলীয় প্রার্থী বিধান চন্দ্র মাজিকে ৷ এছাড়া, এই কাজল শেখ বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদে আসীন ৷ লালমাটির এই জেলায় বরাবরই অনুব্রত মণ্ডলের যুযুধান হিসাবে পরিচিত মুখ তিনি ৷

ইটিভি ভারত: কি কারণে তৃণমূলের এই বিপর্যয় ?

কাজল শেখ: আমি 1993 সাল থেকে রাজনীতি করছি । তার প্রমাণ হল নানুর, লাভপুর, আউশগ্রাম ও কেতুগ্রাম থানা ৷ এই থানাগুলোতে খোঁজ নিলে জানতে পারবেন বাম জমানায় আমার নামে কতগুলো মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছিল । তখন থেকেই বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করছি আমি । দল আমাকে যখন যা দায়িত্ব দিয়েছে আমি সেই দায়িত্ব পালন করেছি । 2023 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোর কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে অভাবনীয় ফল হয়েছিল ৷ 2024 সালেও দুটো লোকসভা আমরা জিতেছি । এবার মানুষ ভেবেছে, তবে হারের কী কারণ আমার জানা নেই । পরিবর্তন দরকার ৷ পরিবর্তন তারা করেছে । মানুষ নিজের ভোট নিজে দিয়েছে, বিপুল জনাদেশ পেয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে ।

KAJAL SHEIKH IN BIRBHUM DISTRICT TMC MEETING
বীরভূম জেলা তৃণমূলের বৈঠকে বক্তব্য রাখার মুহূর্তে কাজল শেখ (ফাইল ছবি - ইটিভি ভারত)

ইটিভি ভারত: সভাপতি হয়েও দলের পরাজয়ের পর বীরভূম জেলা পরিষদে একবারও যাননি ৷ এই মুহূর্তে জেলা পরিষদে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল অডিট করছে ৷ আপনার কী মত...

কাজল শেখ: অডিট চলছে, আমি চাই আমার অবর্তমানে জেলা পরিষদে অডিট হোক । অডিটে আসল সত্য উদঘাটিত হোক । তারপরেই কাজল শেখ জেলা পরিষদে যাবে, তার আগে নয় ৷ যদি আমার নামে কোনও দুর্নীতি বা খারাপ খবর আসে, তাহলে আমি সঙ্গে সঙ্গে জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদ ও বিধায়ক পদ থেকেও ইস্তফা দেব ৷ মনে-প্রাণে ভাবা শুধু নয়, এটা আমার সংকল্প । আমি আপনাদের সামনে বলছি, অডিট না চললে আমি জেলা পরিষদে যেতাম । অডিট চলার জন্য জেলা পরিষদ যাচ্ছি না ।

বিভিন্ন স্থানে বিজেপির অনেক নেতৃত্ব, না জেনে, না বুঝে হয়ত আমি মুসলিম বলে তারা এই ধরনের বক্তব্য পেশ করছেন যে কাজল শেখ দুর্নীতিগ্রস্ত । বীরভূম জেলা পরিষদ থেকে, বা যতদিন তৃণমূল-কংগ্রেস দল ক্ষমতায় এসেছে কাজল শেখের সম্পত্তি আগে কী ছিল, এখন কী আছে সেই বিষয়গুলি একটু দেখুন না । আমার নামে যদি দুর্নীতি থাকে তাহলে কেন আদালতে যাচ্ছেন না, কেন থানায় অভিযোগ করছেন না ? করুন না, আমি তার যোগ্য জবাব সেখানে দিয়ে দেব ।

BIRBHUM TMC LEADER KAJAL SHEIKH
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে চোখ কাজলের (ফাইল ছবি - ইটিভি ভারত)

ইটিভি ভারত: কাজল শেখ দুর্নীতিগ্রস্ত, বীরভূম জেলা বিজেপির একাংশ নেতার এহেন মন্তব্যে কী বলবেন ?

কাজল শেখ: 2016 সালে আমি তৃণমূলকেও নানুর বিধানসভা থেকে হারিয়ে দিয়েছি ৷ তার কারণ সেই সময় তৃণমূলের প্রার্থী গদাধর হাজরা দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন । সিপিআইএম জয়যুক্ত হয়েছিল সেবার । কোনও একটা জায়গায় কেউ যদি প্রমাণ করে, কাজল শেখ বালি মাফিয়া, পাথর মাফিয়ার সঙ্গে যুক্ত আছে, কয়লা, গরু পাচারে জড়িত তাহলে করে দেখাক ৷ আড়াই বছর আমি জেলা পরিষদ চালিয়েছি । জেলা পরিষদে কোনও দুর্নীতি কেউ যদি দেখিয়ে দিতে পারে আমি বিধায়ক পদ থেকেও ইস্তফা দেব ।

বীরভূমের কোনও বালি মফিয়ার সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই, না আগে ছিল, না ভবিষ্যতে থাকবে । এই যে পাথর খাদানগুলো আছে, দেউচা-পাচামির পাথর খাদানে (বেআইনি) আমি পা রাখিনি ৷ একজন পাথর ব্যবসায়ী বলে দিক যে কাজল শেখ তার কাছে গিয়েছিল । বা তার সঙ্গে কাজল শেখের যোগাযোগ আছে, বা কারও কাছ থেকে এক ট্রাক্টর, এক ঝুড়ি পাথর কাজল শেখ নিয়েছে । বলতে পারবে না ।

ইটিভি ভারত: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছাড়লেন কেন ?

কাজল শেখ: এখনও পর্যন্ত আমি কার হাত ছেড়েছি আর কার হাত ধরে আছি এই বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলব না । কিন্তু, তৃণমূল-কংগ্রেসের একটা বড় অংশ, যারা দিদির ডান হাতে, বাম হাতে, আগে-পিছনে ছিল তারা কোথায় ? আমি তো একজন কর্মী মাত্র । আমাকে পুরো জেলার দায়িত্ব কোনওদিন দেওয়া হয়নি, আমি নেতা-মন্ত্রীও ছিলাম না । দীর্ঘদিন আমাকে কোনও পদ দেওয়া হয়নি, তাও দলের প্রতি আমার কোনও অভিমান নেই ।

KAJAL SHEIKH WITH ETV BHARAT
ইটিভি ভারতে কাজল শেখ (ইটিভি ভারত)

কিন্তু, যারা এই রাজ্যের তিন তিনবারের মন্ত্রী, দুটো বড় দফতর যাদের হাতে, যারা একাধিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে, আজ তারা কোথায় ? প্রশ্ন তাদেরকে করা উচিত । আমি তৃণমূল-কংগ্রেসে আছি, জোড়াফুলেই আছি । কাজল শেখ কোনওদিন বিজেপি করতে যাবে না । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ হয়নি । তাদের কাছে আমি যাইনি । স্বাভাবিকভাবেই মান অভিমান তাদেরও থাকতে পারে । কাজল শেখকে জেলা সভাধিপতি, বিধায়ক করলাম অথচ কাজল শেখ আমাদের কাছে একবারও এলো না । আমি যাইনি, তার কারণ বর্তমান যে রাজনীতি তা পর্যালোচনা করলে আপনারাও বুঝতে পারবেন যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশেপাশে ছিল তাদের মধ্যে একজনকেও আমি যেতে দেখতে পাচ্ছি না ।

ইটিভি ভারত: দিকে দিকে তৃণমূল নেতাদের ডিম ছোড়া হচ্ছে ৷ 27 জুলাই নানুরের বাসাপাড়ায় শহিদ স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে গেলে আপনাকে লক্ষ্য করে ডিম ছুড়তে দেখা গেল । কাজল শেখের কি আগের মতো দাপট নেই ?

কাজল শেখ: দেখুন এটা রাজনীতি ৷ রাজনীতিতে কখনও কখনও দুই কদম পিছনে যেতে হয় । যারা ডিম ছুড়ছিল, আমি একা ইচ্ছা করলে তাদেরকে ধরাশায়ী করতে পারতাম । সবগুলোকে তাড়া করে বাসাপাড়া বাজার থেকে বের করে দিতে পারতাম । কাজল শেখ সেই একই আছে, 2011 সালের প্রাক্কালে যে কাজল শেখ ছিল । নানুরের বুকে এখনও জোর গলায় বলতে পারি । আমি যদি নানুরের বাসাপাড়া বাজার, খুজুটিপাড়ায় বসে চা খাই আর আমার সহযোদ্ধাদের যদি একবার ডাকি বিজেপির 'অস্তিত্ব' থাকবে না । তাই বলছি নানুরে তৃণমূল-কংগ্রেস ছিল থাকবে ।

KAJAL SHEIKH WITH ABHISHEK BANERJEE
সেদিনের ছবি ... অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে কঙ্কালী মায়ের ফটো ফ্রেম তুলে দিচ্ছেন কাজল শেখ (ইটিভি ভারত)

এখন যারা বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা ফলপ্রকাশের দিন বেলা 12টার পর বিজেপি হয়েছে । কিন্তু অরিজিনাল বিজেপি সামনের সারিতে কতজন আছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে ৷ কারণ নানুরের বিজেপির সঙ্গে আমার কোনদিনও দ্বন্দ্ব ছিল না । তাছাড়াও বাংলার বর্তমান রাজনীতি হিন্দু-মুসলমান বিভাজনের পথে । সেই জায়গায় আমি একজন মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি, তাই সব দিক চিন্তাভাবনা করে আমি নিজেকে নিজের মতন করে গুটিয়ে রেখেছি । না হলে নানুরে যে ডিম থেরাপি হল, যে দু'চারটে ডিম ছুড়ল, আমার কাছে পাঁচ মিনিটের খোরাক ওরা নয়, পাল্টা পেত । আমার শুধু ইশারাই কাফি ছিল । ওইখানে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, চার পাঁচ জন বাদ দিয়ে সবাই আমার সঙ্গে ছিল ।

কুসংস্কৃতি । লজ্জাজনক ঘটনা, ডিম ছোড়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ । এগুলোকে বাংলার মানুষ মেনে নেবে না ৷ 35 বছর বাম শাসনের অবসান হয়েছে, 15 বছরের তৃণমূল সরকারও চলে গিয়েছে । বিজেপি যদি ভেবে নেয় আমরা চিরস্থায়ী, তাহলে ভুল ৷ 'চিরস্থায়ী' কিন্তু কেউ নয় ।

ইটিভি ভারত: পালাবদলের রাজ্যে হাঁসন বিধানসভা বিধায়ক হিসাবে কী বলবেন ?

কাজল শেখ: হাঁসন বিধানসভার মানুষ পাঁচ বছরের জন্য আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন । আমি সেই দায়িত্ব পালনে কিছুটা হলেও ব্যর্থ হয়েছি । বর্তমান বাংলা রাজনীতি কোন দিকে যাবে, কোন দিকে এর জল গড়াবে এটা ভাবতে ভাবতে কিছুদিন সময় লেগেছে । আবার আমি হাঁসন বিধানসভায় যাব । মানুষের সঙ্গে আমার যে ভুল বোঝাবুঝি বা দূরত্ব তৈরি হয়েছে সেটা মেটানোর চেষ্টা করব ।

Last Updated : July 28, 2026 at 5:31 PM IST

TAGGED:

FAIZUL HAQUE
কাজল শেখ
তৃণমূল বিধায়ক কাজল শেখ
TMC MLA KAJAL SHEIKH
KAJAL SHEIKH INTERVIEW

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.