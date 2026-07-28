কোন শর্তে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা ! বিজেপিকে অস্তিত্ব সঙ্কটের চ্যালেঞ্জ কাজলের

কোন শর্তে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা ! বিজেপিকে অস্তিত্ব সঙ্কটের চ্যালেঞ্জ কাজলের
বিধানসভা নির্বাচনে দলের ভরাডুবির পর প্রথম কোনও সংবাদমাধ্যমে মুখ খুললেন কাজল শেখ । ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিষেক দত্ত রায়ের সঙ্গে অকপটে হাঁসনের বিধায়ক ৷
Published : July 28, 2026 at 5:21 PM IST|
Updated : July 28, 2026 at 5:31 PM IST
নানুর, 28 জুলাই: 'দুর্নীতি' প্রমাণ হলে বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও হাঁসন বিধানসভার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেবেন । রাজ্যে তৃণমূল-কংগ্রেসের ভরাডুবির পর প্রথমবার ইটিভি ভারতে অকপটে কাজল শেখ ৷
তবে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েও দিলেন, তিনি চাইলে নানুরে বিজেপি'র 'অস্তিত্ব' থাকবে না ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছাড়ার কারণও জানালেন বীরভূমে অনুব্রতর যুযুধান হিসাবে পরিচিত মুখ ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ । এই জেলায় পাথর, বালি, কয়লা ও গরুপাচারের সঙ্গে তাঁর কোন যোগ নেই, বিজেপিকে চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দিলেন তিনি ৷ বিজেপি যে 'চিরস্থায়ী' নয় তাও স্মরণ করালেন ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল নেতা কাজল ৷
রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে । বীরভূম জেলার 11টি বিধানসভার মধ্যে 6টি পেয়েছে বিজেপি ৷ আর 5টি তে জয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস । হাঁসন বিধানসভা থেকে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ । অন্যদিকে, নিজের গড় নানুর থেকে জয়ী করেছেন দলীয় প্রার্থী বিধান চন্দ্র মাজিকে ৷ এছাড়া, এই কাজল শেখ বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদে আসীন ৷ লালমাটির এই জেলায় বরাবরই অনুব্রত মণ্ডলের যুযুধান হিসাবে পরিচিত মুখ তিনি ৷
ইটিভি ভারত: কি কারণে তৃণমূলের এই বিপর্যয় ?
কাজল শেখ: আমি 1993 সাল থেকে রাজনীতি করছি । তার প্রমাণ হল নানুর, লাভপুর, আউশগ্রাম ও কেতুগ্রাম থানা ৷ এই থানাগুলোতে খোঁজ নিলে জানতে পারবেন বাম জমানায় আমার নামে কতগুলো মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছিল । তখন থেকেই বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করছি আমি । দল আমাকে যখন যা দায়িত্ব দিয়েছে আমি সেই দায়িত্ব পালন করেছি । 2023 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোর কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে অভাবনীয় ফল হয়েছিল ৷ 2024 সালেও দুটো লোকসভা আমরা জিতেছি । এবার মানুষ ভেবেছে, তবে হারের কী কারণ আমার জানা নেই । পরিবর্তন দরকার ৷ পরিবর্তন তারা করেছে । মানুষ নিজের ভোট নিজে দিয়েছে, বিপুল জনাদেশ পেয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে ।
ইটিভি ভারত: সভাপতি হয়েও দলের পরাজয়ের পর বীরভূম জেলা পরিষদে একবারও যাননি ৷ এই মুহূর্তে জেলা পরিষদে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল অডিট করছে ৷ আপনার কী মত...
কাজল শেখ: অডিট চলছে, আমি চাই আমার অবর্তমানে জেলা পরিষদে অডিট হোক । অডিটে আসল সত্য উদঘাটিত হোক । তারপরেই কাজল শেখ জেলা পরিষদে যাবে, তার আগে নয় ৷ যদি আমার নামে কোনও দুর্নীতি বা খারাপ খবর আসে, তাহলে আমি সঙ্গে সঙ্গে জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদ ও বিধায়ক পদ থেকেও ইস্তফা দেব ৷ মনে-প্রাণে ভাবা শুধু নয়, এটা আমার সংকল্প । আমি আপনাদের সামনে বলছি, অডিট না চললে আমি জেলা পরিষদে যেতাম । অডিট চলার জন্য জেলা পরিষদ যাচ্ছি না ।
বিভিন্ন স্থানে বিজেপির অনেক নেতৃত্ব, না জেনে, না বুঝে হয়ত আমি মুসলিম বলে তারা এই ধরনের বক্তব্য পেশ করছেন যে কাজল শেখ দুর্নীতিগ্রস্ত । বীরভূম জেলা পরিষদ থেকে, বা যতদিন তৃণমূল-কংগ্রেস দল ক্ষমতায় এসেছে কাজল শেখের সম্পত্তি আগে কী ছিল, এখন কী আছে সেই বিষয়গুলি একটু দেখুন না । আমার নামে যদি দুর্নীতি থাকে তাহলে কেন আদালতে যাচ্ছেন না, কেন থানায় অভিযোগ করছেন না ? করুন না, আমি তার যোগ্য জবাব সেখানে দিয়ে দেব ।
ইটিভি ভারত: কাজল শেখ দুর্নীতিগ্রস্ত, বীরভূম জেলা বিজেপির একাংশ নেতার এহেন মন্তব্যে কী বলবেন ?
কাজল শেখ: 2016 সালে আমি তৃণমূলকেও নানুর বিধানসভা থেকে হারিয়ে দিয়েছি ৷ তার কারণ সেই সময় তৃণমূলের প্রার্থী গদাধর হাজরা দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন । সিপিআইএম জয়যুক্ত হয়েছিল সেবার । কোনও একটা জায়গায় কেউ যদি প্রমাণ করে, কাজল শেখ বালি মাফিয়া, পাথর মাফিয়ার সঙ্গে যুক্ত আছে, কয়লা, গরু পাচারে জড়িত তাহলে করে দেখাক ৷ আড়াই বছর আমি জেলা পরিষদ চালিয়েছি । জেলা পরিষদে কোনও দুর্নীতি কেউ যদি দেখিয়ে দিতে পারে আমি বিধায়ক পদ থেকেও ইস্তফা দেব ।
বীরভূমের কোনও বালি মফিয়ার সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই, না আগে ছিল, না ভবিষ্যতে থাকবে । এই যে পাথর খাদানগুলো আছে, দেউচা-পাচামির পাথর খাদানে (বেআইনি) আমি পা রাখিনি ৷ একজন পাথর ব্যবসায়ী বলে দিক যে কাজল শেখ তার কাছে গিয়েছিল । বা তার সঙ্গে কাজল শেখের যোগাযোগ আছে, বা কারও কাছ থেকে এক ট্রাক্টর, এক ঝুড়ি পাথর কাজল শেখ নিয়েছে । বলতে পারবে না ।
ইটিভি ভারত: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছাড়লেন কেন ?
কাজল শেখ: এখনও পর্যন্ত আমি কার হাত ছেড়েছি আর কার হাত ধরে আছি এই বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলব না । কিন্তু, তৃণমূল-কংগ্রেসের একটা বড় অংশ, যারা দিদির ডান হাতে, বাম হাতে, আগে-পিছনে ছিল তারা কোথায় ? আমি তো একজন কর্মী মাত্র । আমাকে পুরো জেলার দায়িত্ব কোনওদিন দেওয়া হয়নি, আমি নেতা-মন্ত্রীও ছিলাম না । দীর্ঘদিন আমাকে কোনও পদ দেওয়া হয়নি, তাও দলের প্রতি আমার কোনও অভিমান নেই ।
কিন্তু, যারা এই রাজ্যের তিন তিনবারের মন্ত্রী, দুটো বড় দফতর যাদের হাতে, যারা একাধিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে, আজ তারা কোথায় ? প্রশ্ন তাদেরকে করা উচিত । আমি তৃণমূল-কংগ্রেসে আছি, জোড়াফুলেই আছি । কাজল শেখ কোনওদিন বিজেপি করতে যাবে না । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ হয়নি । তাদের কাছে আমি যাইনি । স্বাভাবিকভাবেই মান অভিমান তাদেরও থাকতে পারে । কাজল শেখকে জেলা সভাধিপতি, বিধায়ক করলাম অথচ কাজল শেখ আমাদের কাছে একবারও এলো না । আমি যাইনি, তার কারণ বর্তমান যে রাজনীতি তা পর্যালোচনা করলে আপনারাও বুঝতে পারবেন যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশেপাশে ছিল তাদের মধ্যে একজনকেও আমি যেতে দেখতে পাচ্ছি না ।
ইটিভি ভারত: দিকে দিকে তৃণমূল নেতাদের ডিম ছোড়া হচ্ছে ৷ 27 জুলাই নানুরের বাসাপাড়ায় শহিদ স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে গেলে আপনাকে লক্ষ্য করে ডিম ছুড়তে দেখা গেল । কাজল শেখের কি আগের মতো দাপট নেই ?
কাজল শেখ: দেখুন এটা রাজনীতি ৷ রাজনীতিতে কখনও কখনও দুই কদম পিছনে যেতে হয় । যারা ডিম ছুড়ছিল, আমি একা ইচ্ছা করলে তাদেরকে ধরাশায়ী করতে পারতাম । সবগুলোকে তাড়া করে বাসাপাড়া বাজার থেকে বের করে দিতে পারতাম । কাজল শেখ সেই একই আছে, 2011 সালের প্রাক্কালে যে কাজল শেখ ছিল । নানুরের বুকে এখনও জোর গলায় বলতে পারি । আমি যদি নানুরের বাসাপাড়া বাজার, খুজুটিপাড়ায় বসে চা খাই আর আমার সহযোদ্ধাদের যদি একবার ডাকি বিজেপির 'অস্তিত্ব' থাকবে না । তাই বলছি নানুরে তৃণমূল-কংগ্রেস ছিল থাকবে ।
এখন যারা বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা ফলপ্রকাশের দিন বেলা 12টার পর বিজেপি হয়েছে । কিন্তু অরিজিনাল বিজেপি সামনের সারিতে কতজন আছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে ৷ কারণ নানুরের বিজেপির সঙ্গে আমার কোনদিনও দ্বন্দ্ব ছিল না । তাছাড়াও বাংলার বর্তমান রাজনীতি হিন্দু-মুসলমান বিভাজনের পথে । সেই জায়গায় আমি একজন মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি, তাই সব দিক চিন্তাভাবনা করে আমি নিজেকে নিজের মতন করে গুটিয়ে রেখেছি । না হলে নানুরে যে ডিম থেরাপি হল, যে দু'চারটে ডিম ছুড়ল, আমার কাছে পাঁচ মিনিটের খোরাক ওরা নয়, পাল্টা পেত । আমার শুধু ইশারাই কাফি ছিল । ওইখানে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, চার পাঁচ জন বাদ দিয়ে সবাই আমার সঙ্গে ছিল ।
কুসংস্কৃতি । লজ্জাজনক ঘটনা, ডিম ছোড়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ । এগুলোকে বাংলার মানুষ মেনে নেবে না ৷ 35 বছর বাম শাসনের অবসান হয়েছে, 15 বছরের তৃণমূল সরকারও চলে গিয়েছে । বিজেপি যদি ভেবে নেয় আমরা চিরস্থায়ী, তাহলে ভুল ৷ 'চিরস্থায়ী' কিন্তু কেউ নয় ।
ইটিভি ভারত: পালাবদলের রাজ্যে হাঁসন বিধানসভা বিধায়ক হিসাবে কী বলবেন ?
কাজল শেখ: হাঁসন বিধানসভার মানুষ পাঁচ বছরের জন্য আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন । আমি সেই দায়িত্ব পালনে কিছুটা হলেও ব্যর্থ হয়েছি । বর্তমান বাংলা রাজনীতি কোন দিকে যাবে, কোন দিকে এর জল গড়াবে এটা ভাবতে ভাবতে কিছুদিন সময় লেগেছে । আবার আমি হাঁসন বিধানসভায় যাব । মানুষের সঙ্গে আমার যে ভুল বোঝাবুঝি বা দূরত্ব তৈরি হয়েছে সেটা মেটানোর চেষ্টা করব ।