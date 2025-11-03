নিজের অফিসে আক্রান্ত জ্যোতিপ্রিয়, বুকে ঘুষি আগন্তুকের

নিজের অফিসে আক্রান্ত জ্যোতিপ্রিয়, বুকে ঘুষি আগন্তুকের
ঘটনাস্থলে থাকা নিরাপত্তারক্ষীরা হামলাকারীকে ধরে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন।
Published : November 3, 2025 at 2:22 AM IST
কলকাতা, 3 নভেম্বর: নিজের অফিসেই আক্রান্ত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূল বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। রবিবার দুপুরের দিকে বিধাননগরে তাঁর বাড়িতে থাকা অফিসে এই ঘটনাটি ঘটেছে।
সংবাদমাধ্য়মে তিনি দাবি করেন, কয়েকজন দলীয় কর্মীকে নিয়ে এদিন অফিসে বসেছিলেন। SIR সংক্রান্ত বিষয়ে বৈঠক করছিলেন । সে সময় এক যুবক আচমকা এসে তাঁর বুকে ঘুষি মারে ।
ঘটনাস্থলে থাকা নিরাপত্তারক্ষীরা হামলাকারীকে ধরে ফেলে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় । প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ওই ব্যক্তি সম্ভবত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। নিজের এলাকায় এমন ঘটনায় বিধায়ক স্বাভাবিকভাবেই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ। দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, ঘটনার রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে সংগঠনের তরফে। ঠিক কেন এই ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
পরে সংবাদমাধ্যমে ঘটনার বিবরণ দেন প্রাক্তন মন্ত্রী । তিনি জানান, অফিসে প্রবেশ করার আগে বাড়ির সামনের রাস্তায় ওই ব্যক্তিকে দেখেছিলেন। জ্যোতিপ্রিয়র মনে হয়েছিল কোনও ব্যাপারে সাহায্য চাইতে আসছেন । অনেকেই নানা কারণে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন । কেউ কেউ আর্থিক বা অন্য কোনও বিষয় সাহায্য চান । বিধায়কের মনে হয়েছিল এই ব্যক্তি তেমনই কোনও প্রয়োজনে দেখা করতে এসেছেন । কিন্তু তিনি ঘরে প্রবেশ করতেই ভুল ভাঙে বালুর। কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়েই তিনি প্রাক্তন মন্ত্রীর উপর চড়াও হন ওই ব্যক্তি।
এর দিন কয়েক আগে হাবরা হাসপাতালে পরিদর্শনে গিয়ে রোগী ও পরিজনদের ক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। অভিযোগ ওঠে, হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে পাখা নেই, শৌচালয় ব্যবহার করলে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হয়, এমনকী বিকেলের পর সেটি বন্ধও থাকে।
রোগীদের অভিযোগ শুনে জ্যোতিপ্রিয় সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালের সুপার, হাবরা থানার ওসি ও পুরসভার চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দেন—রাতের মধ্যেই বসার ঘরে ফ্যান বসাতে হবে এবং বাথরুম সবসময় খোলা রাখতে হবে।
সেই সঙ্গে জানিয়ে দেন, শৌচালয় ব্যবহারের জন্য টাকা নেওয়া যাবে না। বিধায়কের হঠাৎ এই পরিদর্শন ও কড়া নির্দেশে সন্তুষ্ট স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, “আমরা বারবার অভিযোগ করে ফল পাচ্ছিলাম না। আজ বিধায়ককে সামনে পাওয়ায় বিষয়টা সমাধান হল।” রেশন দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে প্রায় 14 মাসের কারাবাস শেষে জানুয়ারিতে আদালতের নির্দেশে জামিন পান বালু । তারপর থেকে আবারও ধীরে ধীরে রাজ্য রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠছেন রাজ্য মন্ত্রিসভার এই প্রাক্তন সদস্য । এবার নিজের অফিসেই তাঁকে আগন্তুকের হাতে আক্রান্ত হতে হল ।
