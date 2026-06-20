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ফ্ল্যাট 'জবরদখল' করে গ্রেফতার, জামিন চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ জয়প্রকাশ

আদালতের দ্বারস্থ জয়প্রকাশ ৷ বেআইনিভাবে ফ্ল্যাট দখল-কাণ্ডে তৃণমূলের এই নেতাকে কয়েকদিন আগে গ্রেফতার করা হয় ৷ এবার জামিনের আবেদন জানালেন তিনি ৷

JAYPRAKASH ON CALCUTTA HIGH COURT
হাইকোর্টের দ্বারস্থ জয়প্রকাশ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 20, 2026 at 5:33 PM IST

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কলকাতা, 20 জুন: জামিনের আবেদন করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ তৃণমূল কংগ্রেস নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। বিচারপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের বেঞ্চে আগামী সপ্তাহে মামলার শুনানির সম্ভাবনা। এক মহিলার বাড়ি দখল করে রাখার অভিযোগকে কেন্দ্র করে গ্রেফতার হয়েছিলেন প্রাক্তন শাসক শিবিরের এই নেতা ৷

14 বছর ধরে সল্টলেকে একটি ফ্ল্যাট দখল করেছিলেন ৷ সেটিকে অফিসেও পরিণত করেছিলেন ৷ এমনই অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। ওই ফ্ল্যাটের মালিক আরতি রায়চৌধুরী। বিধাননগর এলাকার এ ই ব্লকের 337 নম্বর ফ্ল্যাটটি 2012 সালে ওই ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়েছিলেন জয়প্রকাশ। 2015 সালে সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। অভিযোগ, তারপর আর নতুন করে কোনও চুক্তি করেননি তিনি। পুরনো চুক্তির নবীকরণও করা হয়নি। অভিযোগ, গায়ের করে বেআইনিভাবে সেই থেকে ফ্ল্যাটটি দখল করে রেখেছিলেন তৃণমূল নেতা।

শুধু তাই নয়, বহুবার অনুরোধ করার পরেও বাড়ি ছেড়ে দিতে রাজি হননি জয়প্রকাশ। বরং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে চাপ সৃষ্টি করা হত বলে দাবি তাঁদের। এমনকী ভাড়ার টাকা চাওয়া হলেও হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

ফ্ল্যাটের মালিকের আরও অভিযোগ, জয়প্রকাশ মজুমদার ও তাঁর পরিবারকে তিনি আইনি নোটিশও দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু জয়প্রকাশ বা তাঁর পরিবারের কেউ কর্ণপাত করেননি। উল্টে আরতি রায়চৌধুরীকে কটূক্তি করেন এবং হুমকি দেওয়া হয়। তৃণমূল ক্ষমতায় থাকাকালীন জয়প্রকাশ মজুমদারের বিরুদ্ধে ওই মালিক কিছু করতে না-পারলেও বিজেপি নতুন সরকার গঠন হতেই সরব হন আরতি চৌধুরী। কিছুদিন আগে ক'য়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ওই ফ্ল্যাটে চড়াও হন তিনি। সেই সময় জয়প্রকাশ মজুমদার বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রীকে ফ্ল্যাটটি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়। শুধু তাই নয়, আরতি চৌধুরী, জয়প্রকাশ মজুমদারের স্ত্রীকে থাপ্পরও মারেন বলে অভিযোগ।

গত বুধবার ফের তাঁরা ফ্ল্যাটে জড়ো হলে শুরু হয় বচসা। বচসার মধ্যেই পুলিশ এসে জয়প্রকাশ মজুমদারকে নিয়ে যায় বিধাননগর উত্তর থানায়। পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার করার পর তদন্তের কাজে পুলিশের তাঁকে সেই বিতর্কিত ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়ার পরই একটি দৃশ্য ভাইরাল হয় সোশাল মিডিয়ায় ৷

দেখা যায়, ঘটনাস্থল পুনর্নির্মাণের জন্য পুলিশ জয়প্রকাশ মজুমদারকে গাড়ি থেকে নামার অনুরোধ করতেই শুরু হয় নাটক ! বাইরে তখন ক্ষুব্ধ জনতার ভিড়। যে কোনও মুহূর্তে ধেয়ে আসতে পারে ডিম কিংবা জুতো, এই আতঙ্কে কার্যত সিঁটিয়ে যান তিনি। পুলিশ তাঁকে বারবার অনুরোধ করে বলে, "আপনি একবার চলুন, গিয়ে দেখিয়ে দিন কোন ঘরটা আপনি জবরদখল করেছিলেন। জয়প্রকাশ মজুমদার তখন ভয়ে কাঁপছেন। গাড়ি থেকে এক পা-ও নামতে রাজি নন তিনি। পুলিশের গাড়ির ভিতরে বসেই হাতজোড় করে কাকুতি-মিনতি শুরু করেন তিনি। তাঁর মুখে তখন একটাই কথা, "আমি কিছুতেই গাড়ি থেকে নামব না। যা দেখে আসার আপনারাই দেখে আসুন।"

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই আতঙ্কের পিছনে রয়েছে সাম্প্রতিক অতীতের কিছু ঘটনা। এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, কিংবা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শীর্ষ সারির নেতাদেরও আমজনতার ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে। তাছাড়া জেলা তৃণমূল নেতাদেরও পড়চতে হয়েছে 'ডিমবৃষ্টি'র মুখে ৷

TAGGED:

জয়প্রকাশ মজুমদার
JAYPRAKASH MAJUMDAR ARRESTED
হাইকোর্টের দ্বারস্থ জয়প্রকাশ
CALCUTTA HIGH COURT
JAYPRAKASH ON CALCUTTA HIGH COURT

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