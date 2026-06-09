5 দিনের পুলিশি হেফাজতে ‘পুষ্পা’, জাহাঙ্গিরের গ্রেফতারিতে আদালত চত্বরে বিজেপি'র মিষ্টিমুখ
গ্রেফতার হয়েছে ডায়মন্ড হারবারের ফলতার জাহাঙ্গির ৷ তার এই গ্রেফতারিতে আদালত চত্বরে মিষ্টিমুখ করলেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ৷
Published : June 9, 2026 at 4:26 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 9 জুন: গ্রেফতার হয়েছে ‘ফলতার পুষ্পা’ নামে পরিচিত তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খান ৷ তাকে 5 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিল ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালত ৷ মঙ্গলবার কড়া নিরাপত্তার মধ্যে অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করা হয় ৷ এদিকে জাহাঙ্গিরের গ্রেফতারিতে আদালত চত্বরে মিষ্টিমুখ করালেন বিজেপি নেতা গৌতম বাগ ৷
এদিন জাহাঙ্গিরকে আদালতে আনার সময় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ আদালত চত্বর ঘিরে রাখা হয় কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় ৷ সূত্রের খবর, ফলতা থানার তরফে আদালতে অভিযুক্ত জাহাঙ্গির খানের 14 দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছিল ৷ তদন্তের স্বার্থে এবং একাধিক গুরুতর মামলার তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে পুলিশ আদালতের কাছে দীর্ঘ মেয়াদের হেফাজত চায় ৷ তবে সমস্ত পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারক অভিযুক্তকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন ৷
এদিন আদালতে জাহাঙ্গির খানের পক্ষে কোনও আইনজীবী সওয়াল করেননি বলে জানা গিয়েছে ৷ তবে ডায়মন্ড হারবার ক্রিমিনাল কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে তার হয়ে কোনও আইনজীবী দাঁড়াতে রাজি হননি ৷ পরে সরকারি লিগ্যাল এইডের তরফে এক আইনজীবী অভিযুক্তের পক্ষে সওয়াল-জবাব করেন ৷ পাশাপাশি অভিযুক্তের জামিনের আবেদনও করা হয় ৷ কিন্তু আদালত সেই জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় ৷
এই বিষয়ে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক তথা জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে মামলার আইনজীবী দেবাংশু পান্ডা বলেন, “আমি ফলতার বাসিন্দা হিসেবে আদালতে উপস্থিত ছিলাম ৷ মহামান্য বিচারক সমস্ত পক্ষের বক্তব্য শোনার পর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বহু গুরুতর অভিযোগ রয়েছে ৷"
জানা গিয়েছে, জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু রয়েছে ৷ অভিযোগের তালিকায় রয়েছে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে বাড়ি লুটপাট, মারধর, সন্ত্রাস সৃষ্টি, এমনকী খুনের মামলাও ৷ এছাড়া ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগে 2021 সালের একাধিক মামলাতেও তাঁর নাম জড়িয়েছে বলে দাবি তদন্তকারী সংস্থার ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, পুরনো একাধিক মামলার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতেই জাহাঙ্গীর খানকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে ৷
এদিকে জাহাঙ্গীর খানের গ্রেফতারির খবরে ফলতা এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়তে শুরু করেছে ৷ আদালত চত্বরে সকাল থেকেই ভিড় জমাতে দেখা যায় বহু সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক কর্মীদের, বিশেষত বিজেপি সমর্থকদের ৷ আদালত চত্বরে মিষ্টিমুখ করার ঘটনাও সামনে আসে ৷
বিজেপি নেতা গৌতম বাগ এদিন বলেন, “জাহাঙ্গির গ্রেফতার হয়েছে, তাই আমরা মিষ্টিমুখ করছি ৷ তবে ও যেদিন বাইরে বেরিয়ে আসবে, সেদিন ওর জন্য অনেক কিছুই থাকবে ৷”
উল্লেখ্য, সোমবার ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকা থেকে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর হাতে গ্রেফতার হন ফলতায় তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান ৷ তদন্তকারী সংস্থার দাবি, সে দেশ ছাড়ার ছক কষছিল ৷ যদিও এই বিষয়ে এখনও সরকারি ভাবে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি ৷ সব মিলিয়ে ফলতার রাজনীতিতে জাহাঙ্গির খানের গ্রেপ্তার এবং আদালতের নির্দেশ ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে ৷
আগামী পাঁচ দিনের পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করছে তদন্তকারী মহল ৷ এখন নজর, তদন্তে নতুন কী তথ্য উঠে আসে এবং আদালতে পরবর্তী শুনানিতে কী অবস্থান নেয় পুলিশ ও অভিযুক্ত পক্ষ ৷