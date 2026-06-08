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'পুষ্পা' জাহাঙ্গিরকে গ্রেফতার করল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ

দীর্ঘদিন ধরেই খোঁজ চলছিল । শেষ পর্যন্ত ভারত-নেপাল সীমান্ত থেকে জাহাঙ্গির খানকে গ্রেফতার করল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ ।

Jahangir Khan
জাহাঙ্গির খান গ্রেফতার (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 8, 2026 at 11:20 AM IST

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কলকাতা, 8 জুন: অবশেষে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ-এর হাতে গ্রেফতার জাহাঙ্গির খান ওরফে ফলতার স্বঘোষিত 'পুষ্পা' । তাঁর বিরুদ্ধে এলাকায় অত্যাচার, সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানো, দুর্নীতি-সহ একাধিক অভিযোগ ছিল । দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতায় পুনর্নির্বাচনের পর সোমবার ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) ।

জাহাঙ্গির খানকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রস্তুতি

এসটিএফ সূত্রে খবর, জাহাঙ্গির খানকে হেফাজতে নিয়ে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে । তাঁর যোগাযোগের নেটওয়ার্ক, আর্থিক লেনদেন, রাজনৈতিক ও অপরাধ জগতের সম্ভাব্য যোগসূত্র-সব দিকই খতিয়ে দেখা হবে । তদন্তকারীদের ধারণা, জিজ্ঞাসাবাদে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে ।

Jahangir Khan
রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তাঁকে গ্রেফতার করে (নিজস্ব ছবি)

নিয়ম অনুযায়ী, তাঁকে গ্রেফতার করে এসটিএফের তরফে প্রথমে ফলতায় নিয়ে যাওয়া হবে ৷ সেখানে তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করা হবে ৷ তবে এক্ষেত্রে ফলতায় জাহাঙ্গির খানকে ঘিরে জনরোষের ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ তাই প্রয়োজনে এসটিএফ তাঁকে সেখান থেকে সোজা কলকাতার ভবানী ভবনে অর্থাৎ রাজ্য পুলিশের সদর দফতরেও আনতে পারে বলে সূত্রের তরফে জানা যাচ্ছে ৷

পুলিশের একাংশের মতে, দীর্ঘদিন ধরেই পুলিশের নজরে ছিলেন জাহাঙ্গির খান । তাঁর গ্রেফতারির ফলে দক্ষিণ 24 পরগনার একাধিক পুরনো মামলার তদন্তে নতুন গতি আসতে পারে । ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগগুলির নথি পুনরায় খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে । ফলতা ও সংলগ্ন এলাকায় জাহাঙ্গিরের গ্রেফতারি ঘিরে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে ।

Jahangir Khan
জাহাঙ্গির খান (ফাইল চিত্র)

পুলিশের বক্তব্য

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভবানী ভবনের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগের তদন্ত চলছে । বিভিন্ন মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল । কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে তিনি কার্যত গা-ঢাকা দিয়েছিলেন । ফলে তাঁর অবস্থান নির্ণয় করতে তদন্তকারীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে ।" তদন্তকারীদের দাবি, নির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ, প্রযুক্তিগত নজরদারি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ভিত্তিতেই তাঁর অবস্থান চিহ্নিত করে এই অভিযান চালানো হয় । তারপর তাঁকে নেপাল সীমান্ত এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর ৷

Jahangir Khan
ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান (ফাইল চিত্র)

জাহাঙ্গির খানকে ঘিরে বিতর্ক

মূলত 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় ফলতা কেন্দ্ররে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ যখন চরমে, তখনই আলোচনায় উঠে আসেন জাহাঙ্গির খান । উত্তরপ্রদেশের পরিচিত 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' আইপিএস অফিসার অজয় পাল শর্মাকে ঘিরে রাজনৈতিক প্রচারের আবহে নিজেকে 'পুষ্পা' বলে পরিচয় দিয়ে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন তিনি । তাঁর সেই মন্তব্য এবং রাজনৈতিক অবস্থান তৎকালীন সময়ে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল ।

Jahangir Khan
'পুষ্পা' জাহাঙ্গির খান (ফাইল চিত্র)

তবে নির্বাচনের আগে হঠাৎ করেই রাজনৈতিক ময়দান থেকে সরে দাঁড়ান ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান । পরবর্তীতে পুনর্নির্বাচনের আবহে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে যায় এবং তৃণমূলের সংগঠনগত কাঠামোতেও বড় ধাক্কা লাগে বলে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি । সেই সময় থেকেই এলাকায় জাহাঙ্গিরের প্রকাশ্য উপস্থিতি কমতে শুরু করে । পরে তিনি সম্পূর্ণরূপে আড়ালে চলে যান বলে তদন্তকারী সূত্রের দাবি ।

জাহাঙ্গিরের নামে একাধিক গুরুতর অভিযোগ

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় প্রভাব বিস্তার, ভয় দেখিয়ে জমি দখল, সাধারণ মানুষকে হুমকি দেওয়া, বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ এবং অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, তাঁর নাম ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল । তদন্তকারীদের মতে, বিভিন্ন অভিযোগের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । বিশেষ করে জমি সংক্রান্ত বিরোধ, প্রভাব খাটিয়ে সম্পত্তি দখলের অভিযোগ এবং বেআইনি অস্ত্র চক্রের সঙ্গে সম্ভাব্য যোগাযোগের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে ।

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JAHANGIR KHAN ARREST
FALTA PUSHPA ARREST
জাহাঙ্গির খান
ফলতার পুষ্পা
JAHANGIR KHAN ARRESTED

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