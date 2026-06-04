খাটের নীচ লুকিয়ে তৃণমূল নেতা, টেনে বের করল পুলিশ

খাটের নীচ লুকিয়ে তৃণমূল নেতা, টেনে বের করল পুলিশ
রাজ্যে পালাবদল হতেই পুলিশের ভয়ে খাটের নীচে লুকিয়ে থাকতে দেখা গেল তৃণমূল নেতাকে। আর এই ঘটনার সাক্ষী থাকলেন রাজ্যবাসী। ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷
Published : June 4, 2026 at 5:11 PM IST
মাথাভাঙা, 4 জুন: পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার পালাবদলের পর তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতার বিরুদ্ধে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসছে। শুধু অভিযোগই নয়, বিভিন্ন জেলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভও ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে। এবার কোচবিহারের মাথাভাঙা ৷ কোচবিহার জেলায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার নামে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে তৃণমূল নেতা শহিদুল মিয়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
আবাস যোজনার নাম করে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে এদিন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মাথাভাঙা 1 নম্বর ব্লকের জোড়পাটকি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে এক তৃণমূল নেতা তথা সিভিক ভলান্টিয়ার শহিদুল মিয়া বাড়ির খাটের তলায় আশ্রয় নিলেও শেষরক্ষা হল না। শেষ পর্যন্ত মাথাভাঙা থানার পুলিশ তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, আবাস যোজনায় নাম পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে 5 হাজার, 10 হাজার এমনকী 20 হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করেছেন। অভিযোগ, এভাবে এলাকার বহু মানুষের কাছ থেকে প্রায় 8 লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে। এই অভিযোগে সম্প্রতি শহিদুল মিয়ার বাড়ির সামনে বিক্ষোভে সামিল হন এলাকার মহিলারা। তাঁরা কাটমানির টাকা ফেরতের দাবিতে সরব হন। বুধবার ফের একদল মহিলা তাঁর বাড়িতে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে।
খবর পেয়ে মাথাভাঙা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে খুঁজতে শুরু করে। অভিযোগ, সেই সময় তিনি বাড়ির একটি ঘরের খাটের তলায় লুকিয়ে ছিলেন। পরে পুলিশ তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ যদিও অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তের প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি।
অন্যদিকে, গ্রামবাসীরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে মাথাভাঙা মহকুমা আদালতে তোলা হয়।