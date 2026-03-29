কমিশনের নির্দেশে বন্ধ 'টক টু মেয়র', পাল্টা 'গৌতমকে বলো' চালু করলেন তৃণমূল প্রার্থী

স্থানীয়দের অভাব-অভিযোগ শুনতে 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠান চালু করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। কিছুদিন আগে সেটি বন্ধ করতে বলে কমিশন ৷

Published : March 29, 2026 at 11:32 AM IST

শিলিগুড়ি, 28 মার্চ: নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে বন্ধ করতে হয়েছে 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠান। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনতে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে 'গৌতমকে বলো' চালু করলেন শিলিগুড়ির মেয়র তথা এই কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গৌতম দেব। শনিবার বাড়ি থেকে 'টক টু গৌতম'-এর প্রথম অনুষ্ঠান শুরু করেন তিনি। শুধু তাই নয়, এবার তাঁর অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন বাধা দিলে শীর্ষ আদালতে 'দেখে নেওয়ার' হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।

সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্ষমতায় আসার পর 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠান চালু করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। প্রতি সপ্তাহের শনিবার করে শিলিগুড়ি পুরনিগম থেকে ওই অনুষ্ঠান করতেন তিনি। সাধারণ মানুষ সরাসরি ফোন করে তাঁদের অভাব অভিযোগ জানাতেন। সেই মতো সমাধানের ব্যবস্থাও কর‍তেন মেয়র গৌতম ৷

এ পর্যন্ত 146টি টক টু মেয়র অনুষ্ঠান করেছেন তারপর নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে যায়। 147তম অনুষ্ঠান চলাকালীন নির্বাচন কমিশনের তরফে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনারকে নির্দেশ দেওয়া হয় যাতে টক টু মেয়র অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুষ্ঠান বন্ধ করার অভিযোগ জানিয়েছিলেন।

টক টু মেয়র অনুষ্ঠান বন্ধ করলেও যাতে সাধারণ মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন সে জন্য ওই দিনই সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে 'গৌতমকে বলো' চালু করার কথা জানিয়েছিলেন গৌতম দেব। সেইমতো এদিন বাড়ি থেকেই ওই অনুষ্ঠান শুরু করেন তিনি। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত না-হওয়া পর্যন্ত বাড়ি থেকেই ওই অনুষ্ঠান করবেন বলে জানিয়েছেন রাজ্য মন্ত্রিসভার এই প্রাক্তন সদস্য।

গৌতম দেব বলেন, "নির্বাচন কমিশন টক টু মেয়র অনুষ্ঠান বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে আমাকে শো-কজ করেছিল। 24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর দিতে বলা হয়েছিল। আমি উত্তর দিয়েছিলাম। কিন্তু মানুষ যাতে নিজেদের সমস্যা আমাকে জানাতে পারে মেয়র হিসেবে আমি গৌতমকে বলো চালু করেছি। শঙ্কর ঘোষের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এর জবাব মানুষ দেবে। আর এবার বন্ধ করতে বললে আমি আইনের সাহায্য নেব। ছেড়ে কথা বলব না। প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মামলা করব।"

পাল্টা শঙ্করের প্রতিক্রিয়া, "আমি মনে করি গৌতম দেব নিজেই একটা সমস্যা। এত দিন যখন টক টু মেয়র অনুষ্ঠান করে সমস্যার সমাধান করতে পারেননি তখন আর গৌতমকে বলো চালু করে সেই সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে হয় না। তাই এবার মানুষ ভোটে তাঁকে হারিয়ে সেই ব্যবস্থা করবে।"

SILIGURI ASSEMBLY CONSTITUENCY
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
BIG POLITICAL FIGHT IN SILIGURI
GOUTAM DEB

