'চেয়ারের মর্যাদা রাখতে পারছি না', কলকাতার মেয়র পদে ইস্তফা দিলেন ফিরহাদ হাকিম

'চেয়ারের মর্যাদা রাখতে পারছি না', কলকাতার মেয়র পদে ইস্তফা দিলেন ফিরহাদ হাকিম
'ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার, 'আজ চেয়ার খালি করলাম', বললেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম ৷
Published : June 5, 2026 at 3:49 PM IST
কলকাতা, 5 জুন: চেয়ারের মর্যাদা রাখতে পারছেন না তিনি, তাই কলকাতার মেয়র পদে ইস্তফা দিলেন ববি হাকিম ৷ পদত্যাগের আগে তিনি খতিয়ান দিলেন, তাঁর আমলে কলকাতা পুরনিগম কী কাজ করেছে এবং তাঁর কী কী কাজ বাকি রয়ে গেল ৷ রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর তিন জন বরো চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেছেন ৷ গতকালই ইস্তফা দিয়েছেন বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী ৷
পদত্যাগের আগে সাংবাদিকদের ফিরহাদ বলেন, "2018 সালে হঠাৎ তৎকালীন মেয়র পদত্যাগ করেন ৷ তখন সব কাউন্সিলরদের সম্মতি নিয়ে আমাকে এই চেয়ারে বসানো হল ৷ আমার মনে হয়েছিল, এই চেয়ারে বসার যোগ্যতা আমার নেই ৷ ছোট থেকে যাঁদের ছবিতে নমস্কার করে বড় হয়েছি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়- আমি তাঁদের নখের যোগ্য হতে পারলে জীবনটা ধন্য হয়ে যাবে ৷ 2018 সাল থেকে 2021 বর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালন করলাম ৷"
ফিরহাদ তাঁর একটি ইচ্ছার কথা বলেন, "আমার ইচ্ছা ছিল, নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানাব ৷ এক সাংবাদিক বন্ধু টিভিতে বলছিলেন, সেখান থেকে জেনেছি ৷ নেতাজি গামবুট পরে ঠনঠনিয়া গিয়েছিলেন ৷ প্রচুর জল জমেছিল ৷ তাই হৃষিকেশ পার্কে ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনের ভিত্তিপ্রস্তর করেছিলাম আমি ৷ ভেবেছিলাম আমিই উদ্বোধন করব ৷ তা আর হল না ৷ আগামী দিনে যাঁরা এর দায়িত্ব নেবেন, তাঁরা নিশ্চয়ই কাজ শেষ করবেন ৷ ঠনঠনিয়ায় জল জমবে না, নেতাজি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেটা পূরণ করতে চেয়েছিলাম ৷" আবেগী মেয়র বলেন, "আমি আর এখানে থাকব না, কিন্তু হৃদয় থাকবে চিরকাল ৷"