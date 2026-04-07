তৃণমূলকে ভোট না-দিলে পিঠ ফুলে বালিশ হবে, যুবনেতার বক্তব্যে শোরগোল

তৃণমূলকে ভোট না-দিলে পিঠ ফুলে বালিশ হবে, যুবনেতার বক্তব্যে শোরগোল
তৃণমূল নেতার ইমরান হাসান মোল্লা ভোটারদের উদ্দেশে হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, "তৃণমূলকে ভোট না-দিলে পিঠটা ফুলে বালিশ হয়ে যাবে।"
Published : April 7, 2026 at 3:12 PM IST
মগরাহাট, 7 এপ্রিল: ভোট যতই এগিয়ে আসছে, ততই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে আসছে হুমকি-হুঁশিয়ারির অভিযোগ। বহরমপুর, জীবনতলার পর এবার দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাট পশ্চিম ব্লকেও একই ছবি সামনে এসেছে ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের যুব-সভাপতি ইমরান হাসান মোল্লার একটি বক্তব্যের ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক ৷ বিরোধীরা এই ঘটনাকে গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলে আক্রমণ শানালেও, শাসক দলের তরফে এ বিষয়ে এখনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।
ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইমরান হাসান মোল্লা সরাসরি ভোটারদের উদ্দেশে হুঁশিয়ারির সুরে কথা বলছেন। তিনি বলেন, "তৃণমূলকে ভোট না-দিলে পিঠটা ফুলে বালিশ হয়ে যাবে।" যদিও ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷
এই মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয়েছে বিতর্কের ঝড় ৷ শুধু তাই নয়, তিনি আরও বলেন, "তৃণমূল ছাড়া অন্য কোথাও যেন ভোট না-পড়ে। যদি তৃণমূলের বাইরে ভোট পড়ে, তাহলে এলাকায় থাকতে দেওয়া হবে না।" এমন বক্তব্য সামনে আসতেই রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেড়ে গিয়েছে মগরাহাট এলাকায়।
এখানেই শেষ নয়, ওই সভা থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়েও হুঁশিয়ারি দিতে শোনা যায় তাঁকে ৷ বিশেষ করে ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, “তৃণমূলকে ভোট না-দিলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কীভাবে পাবে, সেটা আমরা দেখে নেব।” এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে বলে দাবি বিরোধীদের ৷ তাঁদের অভিযোগ, সরকারি প্রকল্পকে হাতিয়ার করে ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে, যা নির্বাচন বিধির পরিপন্থী ৷
এই প্রথম নয়, এর আগেও একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন ইমরান হাসান মোল্লা। পূর্ববর্তী একটি বক্তব্যে তিনি বলেন, “এই বুথে 700 ভোটার রয়েছে ৷ 700 ভোটই যেন জোড়াফুলে পড়ে ৷ যদি অন্য কোথাও ভোট দেন, তাহলে কিন্তু ভোটের পরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ হয়ে যাবে।” এখানেই থেমে থাকেননি তিনি ৷ আরও বলেন, “তৃণমূলের খাবে, তৃণমূলের পরবে, আর তৃণমূলের সঙ্গে বেইমানি করবে—এটা আমরা মেনে নেব না। সালে ক্ষমা করেছি, 2026 সালে আর ক্ষমা করব না।” এমনকি, এলাকায় থাকতে গেলে তৃণমূলকে সমর্থন করতেই হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিতে শোনা যায় তাঁকে ৷ “যদি তৃণমূল করতে চাও, এলাকায় থাকো ৷ নাহলে বউ-বাচ্চা নিয়ে এলাকা ছেড়ে চলে যাও”—এই মন্তব্য নিয়েও শুরু হয়েছে প্রবল বিতর্ক।
ঘটনাটি সামনে আসার পরই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে ৷ মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গৌড়সুন্দর ঘোষ তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে বলেন, “মগরাহাট পশ্চিমে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করে রাখা হয়েছে ৷ শাসক দলের নেতা থেকে কর্মী—সবাই সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে ৷ মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে ৷” তিনি আরও বলেন, “এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে সন্ত্রাসমুক্ত বাংলার জন্য বিজেপিকে ভোট দেওয়া উচিত ৷ একমাত্র বিজেপি সরকারই মানুষকে ভয়মুক্ত পরিবেশ দিতে পারে ৷”
অন্যদিকে, এই পুরো ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ইমরান হাসান মোল্লার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তাঁর বক্তব্য জানার জন্য চেষ্টা করা হলেও তিনি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি বলে জানা গিয়েছে। ফলে বিতর্ক আরও জোরালো হয়েছে ৷ স্থানীয় সূত্রে খবর, ভাইরাল ভিডিওটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে সোশাল মিডিয়ায় এবং তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে ৷ একাংশ এই বক্তব্যকে ‘অতিরঞ্জিত’ বলে উড়িয়ে দিলেও, অন্য অংশের দাবি—এ ধরনের মন্তব্য গণতান্ত্রিক পরিবেশের পক্ষে বিপজ্জনক ৷ নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক মেরুকরণ বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে উত্তেজনাও ৷
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটের আগে এ ধরনের বক্তব্য নতুন কিছু নয়, তবে তা প্রকাশ্যে এসে পড়লে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে ৷ নির্বাচন কমিশনের নজরদারি ও কঠোর পদক্ষেপই একমাত্র এই ধরনের বিতর্ক থামাতে পারে বলেও মত তাঁদের। সব মিলিয়ে, মগরাহাট পশ্চিমে তৃণমূলের যুব সভাপতির এই মন্তব্য ঘিরে যে রাজনৈতিক ঝড় উঠেছে, তা যে আগামী দিনে আরও তীব্র হবে, তা বলাইবাহুল্য।