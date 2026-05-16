আইসি বদলাতেই ক্যানিংয়ে গ্রেফতার বিধায়ক ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা ! কোচবিহারে মিলল একের পর এক আগ্নেয়াস্ত্র

আইসি বদলাতেই ক্যানিংয়ে গ্রেফতার বিধায়ক ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা ! কোচবিহারে মিলল একের পর এক আগ্নেয়াস্ত্র
পুলিশের দাবি, রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে জেরলায় জেলায় অস্ত্র উদ্ধারে বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে ।
Published : May 16, 2026 at 1:00 PM IST
ক্যানিং ও কোচবিহার, 16 মে: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রশাসনের কড়া অবস্থানের বড় প্রতিফলন দেখা গেল ক্যানিং ও কোচবিহারে ৷ মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ দুই জেলায় পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানে গ্রেফতার হলেন একাধিক তৃণমূল নেতা ও দুষ্কৃতী । উদ্ধার একের পর এক আগ্নেয়াস্ত্র । আর সেই ঘটনাকেই ঘিরে এখন তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে ।
শনিবার গভীর রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে ক্যানিং 1 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা উত্তম দাসকে । তিনি ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক পরেশরাম দাসের দাদা বলেই পরিচিত । আর এই গ্রেফতারিকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা আরও বেড়েছে এক বিশেষ কারণে, ক্যানিং থানার পূর্বতন আইসি অমিত কুমার হাতি সাসপেন্ড হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই অভিযান চালায় পুলিশ ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতেই উত্তম দাসের বাড়ি ঘিরে ফেলে বিশাল পুলিশ বাহিনী । সঙ্গে মোতায়েন ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীও । কোনওরকম উত্তেজনা বা সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি যাতে না হয় তার জন্য গোটা এলাকায় ছিল নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা । এরপর রাতেই তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ।
যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত সরকারি ভাবে অভিযোগের বিস্তারিত জানানো হয়নি, তবে পুলিশ সূত্রে খবর, একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে । রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোট-পরবর্তী হিংসা, হামলা, ভয় দেখানো এবং এলাকায় সন্ত্রাসের একাধিক অভিযোগের প্রেক্ষিতেই এই গ্রেফতারি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ।
গত কয়েকদিন ধরেই ক্যানিং উত্তপ্ত ছিল। বিরোধীদের অভিযোগ, ভোটের ফল ঘোষণার পর এলাকায় একাধিক হামলা, ভাঙচুর এবং সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটলেও পুলিশ কার্যত নীরব ছিল । অভিযোগের আঙুল উঠেছিল ক্যানিং থানার তৎকালীন আইসির দিকেই । সেই ক্ষোভে কয়েকদিন আগে রাতভর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান বিরোধীরা । দাবি ওঠে নিরপেক্ষ তদন্ত ও দ্রুত গ্রেফতারের ।
তারপরই প্রশাসনিক স্তরে বড় সিদ্ধান্ত হয় ৷ সাসপেন্ড হন আইসি অমিত কুমার হাতি । আর নতুন আইসি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই শুরু হয় কড়া পুলিশি অভিযান । অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের কোচবিহারেও চলছে লাগাতার অভিযান । বিশেষ করে দিনহাটা ও সিতাই এলাকায় গত তিনদিনে পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।
মঙ্গলবার রাতে দিনহাটার সাহেবগঞ্জ থানার নেলপুরঘাট এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার করা হয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য রণজিৎ দাসকে । তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি 7 এমএম পিস্তল এবং চার রাউন্ড তাজা কার্তুজ । এরপর বৃহস্পতিবার রাতে চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ত্রিমোহিনী ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধরা পড়ে জিন্নাত আলি নামে এক দুষ্কৃতী ।
এতেই শেষ নয় । 2021 সালের ভোট পরবর্তী মামলায় সিতাই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন দাস, তাঁর ভাই বাপন দাস-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । তাঁদের কাছ থেকেও উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ । শুক্রবার রাতে নিগমনগর ঘাটপাড় এলাকা থেকেও উদ্ধার হয়েছে আরও দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ।
এক পুলিশ আধিকারিকের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশের পরই গোটা জেলাজুড়ে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারে বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে । বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য জীবেশ বিশ্বাস বলেন, "তৃণমূলের আরও অনেক নেতার কাছেই আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে । নিরপেক্ষ তদন্ত হলে আরও বড় তথ্য সামনে আসবে ।" যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল । দলের কোচবিহার জেলা সহ-সভাপতি আবদুল জলিল আহমেদের দাবি, "সবটাই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ।"
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোট-পরবর্তী বাংলায় প্রশাসনের এই ধারাবাহিক কড়া পদক্ষেপ আগামী দিনে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে বড় প্রভাব ফেলতে পারে । বিশেষ করে ক্যানিং ও কোচবিহারের মতো সংবেদনশীল এলাকায় পরিস্থিতি এখন কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই নজর রাজ্য রাজনীতির ।