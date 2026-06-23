ফলতার পর সালানপুর, প্রভাবশালী তৃণমূল নেতাকে হাফপ্যান্ট পরিয়ে রাস্তায় হাঁটাল পুলিশ

ফলতার পর সালানপুর, প্রভাবশালী তৃণমূল নেতাকে হাফপ্যান্ট পরিয়ে রাস্তায় হাঁটাল পুলিশ
বিজয় সিং ওরফে ভোলা সিং যিনি বারাবনির প্রাক্তন বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়ের 'বাম হাত' বলে পরিচিত ছিলেন।
Published : June 23, 2026 at 4:00 PM IST
আসানসোল, 23 জুন: একসময় যে এলাকায় তার একছত্র প্রভাব চলত। ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ তটস্থ হয়ে থাকতেন বলে অভিযোগ। তৃণমূলের সেই প্রভাবশালী নেতা বিজয় সিং ওরফে ভোলা সিংকে তারই এলাকা রূপনারায়ণপুরে হাফপ্যান্ট পরিয়ে হাঁটাল পুলিশ। সাধারণ মানুষ রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে দেখল। স্লোগান উঠল 'চোর-চোর'।
দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতা কাণ্ডের রেশ কাটতে না-কাটতেই পশ্চিম বর্ধমানের সালানপুরে সামনে এল একই ধরনের একটি ঘটনা। পুলিশি হেফাজত শেষ হওয়ার দিনে কোর্টে তোলার আগে সালানপুরের প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা ভোলা সিংকে হাফপ্যান্ট পরিয়ে জনবহুল এলাকায় হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। ঘটনা ঘিরে মঙ্গলবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় সালানপুরের রূপনারায়ণপুরে।
জানা গিয়েছে, বিজয় সিং ওরফে ভোলা সিং যিনি বারাবনির প্রাক্তন বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়ের 'বাম হাত' বলে পরিচিত ছিলেন। পাশাপাশি সালানপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন। সম্প্রতি একটি পাথর খাদান সংক্রান্ত মামলায় তাকে গ্রেফতার করেছিল সালানপুর থানার পুলিশ। আদালতে তাঁকে 6 দিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছিল ৷ আদালতেও সেদিন উত্তেজিত জনতা তাকে 'ডিম থেরাপি'দিয়েছিল।
মঙ্গলবার তাকে পুলিশি হেফাজত শেষে আদালতে পেশ করা হত। কিন্তু তার আগে সকালে রূপনারায়ণপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে সবজি বাজার পর্যন্ত পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে ভোলা সিংকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় । সেই সময় এলাকায় ভিড় জমে যায় এবং চোর চোর স্লোগানও শোনা যায়। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।
এই ঘটনার পর থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তদন্তের স্বার্থে পুলিশি হেফাজতে থাকা কোনও অভিযুক্তকে এভাবে জনসমক্ষে নিয়ে যাওয়া আইনগতভাবে কতটা গ্রহণযোগ্য। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে। বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব পুলিশের পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়ে দাবি করেছে, দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষ ওই নেতার কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ ছিলেন।
বিজেপির জেলা সম্পাদক অভিজিৎ রায় বলেন "এই ভোলা সিং দিনের পর দিন রূপনারায়ণপুর এলাকায় মানুষের উপর অত্যাচার চালিয়েছে ৷ এরা কার্যত মাফিয়া ৷ তাই পুলিশের পক্ষ থেকে এই যে কাজ করা হয়েছে তা এক ধরনের বার্তা। এখনও পর্যন্ত যারা এই ভোলা সিংয়ের মত রয়েছে বা যারা মাফিয়া রাজ চালানোর চেষ্টা করবে, তাদের সতর্ক করে দেওয়া হল। যারা এই ধরনের কাজ করবে, তাদেরকেই এই দাওয়াই দেওয়া হবে।"
অন্যদিকে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা বিজেপির আরও এক নেতা বাবন মণ্ডল বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি কর্মীদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে ভোলা সিং। তাদের মারধর করা, ঘরছাড়া করেছে এই ভোলা। তাই আজকে ওর এটাই প্রাপ্য ছিল। যে এলাকায় সে অত্যাচার চালিয়েছে আজকে সেই এলাকার উপর দিয়ে তাকে হাফপ্যান্ট পরিয়ে ঘোরানো হল।"
কয়েকদিন আগেই ফলতার তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানকে হাফপ্যান্ট পরিয়ে রাস্তায় হাঁটিয়ে ছিল পুলিশ ৷ সেই ঘটনার পর সালানপুরের এই ঘটনাও রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে।