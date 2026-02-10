ETV Bharat / state

ফের তৃণমূলের 'দাদাগিরি', নেতার বেধড়ক মারে অসুস্থ চিকিৎসক

রোগীকে দেখতে না-যাওয়ায় চিকিৎসককে মারধর ও গালিগালাজ । আতঙ্কিত চিকিৎসক দম্পতি পুলিশে অভিযোগ করার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷

Doctor brutally beaten and abused
মারধরের জেরে অসুস্থ চিকিৎসককে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাসপাতালে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 10, 2026 at 1:58 PM IST

3 Min Read
ভাদুতলা, 10 ফেব্রুয়ারি: আবার চিকিৎসক নিগ্রহের অভিযোগ ৷ এবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ভাদুতলা এলাকা। অভিযোগ এক তৃণমূল নেতার পরিবারের মুমূর্ষ রোগীকে দেখতে বাড়ি না-যাওয়ায় চিকিৎসকের চেম্বারে ঢুকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে ৷ তৃণমূল নেতার মারে অসুস্থ চিকিৎসক ৷ যা নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা।

শালবনী থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "ওনারা একটা অভিযোগ করেছেন ৷ তদন্ত শুরু হয়েছে ৷" ঘটনাসূত্রে জানা যায়, ভাদুতলায় নিখিল ঘোষ নামে এই চিকিৎসকের বাড়িতেই চেম্বার রয়েছে । করোনা অতিমারির পর মানসিক সমস্যার কারণে তিনি চেম্বার প্রায় বন্ধ করেই দিয়েছেন ৷ তবে জরুরি পরিষেবার জন্য তিনি চিকিৎসা করে থাকেন ৷ কিন্তু সোমবার সকাল 10টা নাগাদ এলাকার তৃণমূলের ব্লক সভাপতি কাঞ্চন চক্রবর্তীর আত্মীয়র অসুস্থ হয়ে পড়লে, চিকিৎসক নিখিল ঘোষের কাছে তড়িঘড়ি পৌঁছন পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু চিকিৎসক বাড়ি গিয়ে রোগী দেখতে যেতে না-চাননি ৷ এমনটা জানার পর সেখানে উপস্থিত হন এই তৃণমূল নেতা। বাড়িতেই তাঁকে মারধর করা হয় অভিযোগ চিকিৎসকের ৷

বেধড়ক মারধরে পর অসুস্থ চিকিৎসক (ইটিভি ভারত)

তিনি জানান, ওই তৃণমূল নেতা তাঁকে হুমকি দেন এবং বলেন বাড়ি গিয়ে রোগীকে দেখতে ৷ কিন্তু চিকিৎসক রোগীকে তাঁর চেম্বারে আনতে বলেন ৷ এরপরই চিকিৎসককে সপাটে চড় মারে এই নেতা ৷ প্রতিবাদ করায় চিকিৎসককে ফের এক প্রস্থ মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ ৷ শুধু তাই নয়, চিকিৎসকের স্ত্রী বাধা দেওয়ায় তাঁকেও মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ ৷ সেইসঙ্গে চলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ৷ তারপর চিকিৎসককে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় ওই রোগীর বাড়িতে ৷

চিকিৎসক গিয়ে দেখেন, রোগী মারা গিয়েছে ৷ এরপর পুলিশে অভিযোগ জানিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন চিকিৎসক দম্পতি ৷ সন্ধ্যা নাগাদ অসুস্থবোধ করেন চিকিৎসক ৷ বাড়ির সদস্যরা তাঁকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যান ৷ এই ঘটনায় রাজ্যের এবং জেলার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এই চিকিৎসক ৷

Doctor brutally beaten and abused
বাঁ-দিকে চিকিৎসককে হাসপাতালে ভর্তি করার পর প্রেসক্রিপশন, তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগ (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে চিকিৎসক নিখিল ঘোষ বলেন, "চেম্বারে থাকাকালীন কাঞ্চন চক্রবর্তীর পরিবারের সদস্যরা আমার কাছে আসেন ৷ আমার শরীর ভালো না-থাকায় আমি যেতে পারব না-বলে জানিয়ে দিই ৷ এরপর মদ্যপ কাঞ্চন দৌড়ে আসে এবং আমাকে চেম্বারের মধ্যে মারধর করে। এই ঘটনায় আমার স্ত্রী বাধা দিতে এলে পুনরায় মারধর করে এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে ৷ এমনকী আমাকে টানতে টানতে জোর করে নিয়ে যায় রোগীর কাছে ৷ সেখানে গিয়ে দেখি রোগী প্রায় ঘণ্টাখানেক আগেই মারা গিয়েছে ৷ এরপর আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়ি কোথায় যাব, ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না ৷ কারণ আমার মনের ব্যবস্থা ভালো ছিল না। আমি আতঙ্কিত এবং বাড়ি ফিরতে ভয় পাচ্ছিলাম।"

Doctor brutally beaten and abused
তৃণমূল নেতার বেধড়ক মারধর-গালিগালাজের পর অসুস্থ চিকিৎসক (ইটিভি ভারত)

আক্রান্ত চিকিৎসকের স্ত্রী গায়ত্রী ঘোষ বলেন, "আজ যেভাবে এই তৃণমূল নেতা এবং তাঁর পরিবারের লোকজন আমার স্বামীকে মারধর ও হেনস্থা করেছে তাতে আমরা আতঙ্কিত । দিনের বেলায় যেমন-তেমন কেটে গেলেও রাতের বেলায় আমরা বাড়ি ঢুকতে ভয় পাচ্ছি । যেভাবে ওরা এসে চেম্বারে মারধর করেছে, তাতে আমরা থানায় অভিযোগ জানাতে বাধ্য হয়েছি । অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই ।"

এই নিয়ে বিজেপির জেলা সহসভাপতি শঙ্কর গুছাইত বলেন, "এইটাই তৃণমূলের কালচার ৷ কয়লা চোর, বালি চোরের কাছ থেকে এর বেশি আশা করা যায় না। তবে পুলিশ-প্রশাসনকে বলব, এবার একটু শিরদাঁড়া সোজা করুন। এই ঘটনার আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই।"

এবিষয়ে অভিযুক্ত কর্নগড় 10 নম্বর অঞ্চল তৃণমূল ব্লক সভাপতি কাঞ্চন চক্রবর্তী বলেন, "আমার কাকিমা মারা গিয়েছে ৷ ওই চিকিৎসককে বলেছিলাম একবার দেখতে ৷ কিন্তু উনি যাননি। ওনাকে গালিগালাজ করা হলেও মারধর করা হয়নি।" এদিন কাঞ্চন চক্রবর্তী অসুস্থ বলে বেশি কথা বলতে রাজি হননি। অন্যদিকে এই ঘটনায় তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা বলেন, "বিষয়টা সম্পর্কে আমি জানি না ৷ খোঁজখবর নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

