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পুলিশি ঘেরাটোপেও শেষরক্ষা হল না, থানার ভিতরেই তৃণমূল নেতাকে জনতার মার

দলীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে এলাকায় তোলাবাজি সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছিলেন ধৃত তৃণমূল নেতা ৷ তাঁকে থানার ভিতরেই বেধড়ক মার জনতার ৷

TMC LEADER ARREST AT JAGATDAL
থানার ভিতরেই জনতার মার তৃণমূল নেতাকে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 18, 2026 at 5:17 PM IST

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জগদ্দল, 18 জুন: পুলিশি ঘেরাটোপের মধ্যে থানার ভিতরেই বেধড়ক মার তোলাবাজির অভিযোগে ধৃত তৃণমূল নেতাকে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার জগদ্দল বিধানসভার শিবদাসপুর থানায় ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত তৃণমূল নেতার নাম সুরঞ্জন মালাকার। ‌এদিন তাঁকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে ৷

ব্যারাকপুর 1 নম্বর ব্লকের অন্তর্গত জগদ্দল বিধানসভার অধীনে রয়েছে মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। ‌ওই পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলের প্রিয়াঙ্কা মালাকার। অভিযোগ, পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী সুরঞ্জন মালাকার দলীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে এলাকায় তোলাবাজি সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, কেউ জমি বাড়ি কিনলে তাঁকে দাবি মতো তোলা দিতে হত।‌

আরও অভিযোগ, পারিবারিক গোলমালের বিরোধ মেতে গিয়েও সুরঞ্জন টাকা নিতেন। স্ত্রী পঞ্চায়েত প্রধান হওয়ায় বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের পরিষেবা পেতে গেলে তাঁকে কাটমানির টাকা দিতে হত। রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতা থাকায় শাসকদলের নেতা সুরঞ্জনের বিরুদ্ধে এতদিন কেউ মুখ খুলতে পারেননি ৷ পালাবদল হতেই সেই ছবিটা বদলে গিয়েছে ৷

গত 4 মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর থেকেই স্থানীয় বাসিন্দারা সুরঞ্জনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে থাকেন। বিভিন্ন জায়গায় তোলাবাজি ও কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে চলেছে ৷ বিপদ বুঝে সুরঞ্জন এলাকা ছেড়ে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। বুধবার রাতে তিনি বাড়ি ফিরেছেন। সেই খবর পাওয়ার পরই রাতেই পুলিশ তাঁকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। তাঁর গ্রেফতারের খবর জানাজানি হতেই বৃহস্পতিবার সকালে শিবদাসপুর থানা চত্বরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ভিড় জমান।

দুপুরে তাঁকে পুলিশ আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি নেয়। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ভিড় দেখে থানা চত্বরে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশি ঘেরাটোপে ধৃত সুরঞ্জনকে প্রিজন ভ্যানে তোলা হচ্ছিল। সেই সময় বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। ছোড়া হয় কাঁচা ডিম।

বিজেপি কর্মীদের ছোড়া ডিম পুলিশ কর্মীদের গায়েও লাগে। মামুদপুরের বিজেপি নেতা তাপস ঘোষ বলেন, "স্ত্রী পঞ্চায়েত প্রধান। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সুরঞ্জন পঞ্চায়েতের বিভিন্ন পরিষেবা উপভোক্তাদের কাছ থেকেও কাটমানি নিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজির অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। গত 15 বছর তৃণমূল সরকারের সময় তাঁর বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে সাহস পাননি। সরকার বদল হতেই মানুষ জেগে উঠেছেন। আদালতে পাঠানোর সময় সাধারণ মানুষ ওই তৃণমূল নেতাকে ডিম দিয়ে 'বরণ' করেছেন।" যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলা হয়নি।

TAGGED:

থানার ভিতরেই জনতার মার
তৃণমূল নেতা
TMC LEADER ARRESTED
JAGATDAL POLICE
TMC LEADER ARREST AT JAGATDAL

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