কুলতলীতে তৃণমূল নেতাকে ধারাল অস্ত্রের কোপ, অভিযুক্ত বিজেপি
আক্রান্ত ওই তৃণমূল নেতার নাম অনন্ত সাপুই ৷ কুলতলী বিধানসভার চুপড়িঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে রাজ্যের শাসকদলের সদস্য তিনি ।
Published : March 5, 2026 at 8:23 AM IST
কুলতলী, 5 মার্চ: তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্যের উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ দক্ষিণ 24 পরগনার কুলতলী এলাকায় ৷ গুরুতর জখম অবস্থায় শাসকদলের ওই নেতাকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে । আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর ৷ ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ।
জানা গিয়েছে, আক্রান্ত ওই তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের নাম অনন্ত সাপুই ৷ কুলতলী বিধানসভার চুপড়িঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য তিনি । ঘটিহারানিয়া বাজারে তাঁর নিজস্ব দোকান আছে ৷ অভিযোগ, বুধবার দোকানে যাওয়ার পথে অতর্কিতে তাঁর উপর হামলা চালানো হয় । তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই হামলার সঙ্গে জড়িত । ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওই তৃণমূল নেতাকে এলোপাথাড়ি কোপ মারা হয় বলে জানা গিয়েছে ৷ তাঁর শরীরের একাধিক জায়গায় গুরুতর আঘাত লাগে ।
ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা রক্তাক্ত অবস্থায় তৃণমূল নেতাকে উদ্ধার করে প্রথমে জয়নগর–কুলতলী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় । খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছন কুলতলীর বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল । তবে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তৃণমূল নেতার শরীরে আঘাত গুরুতর ৷ উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ পরে তাঁকে কলকাতার একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় বলে জানা গিয়েছে ।
ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছয় কুলতলী থানার পুলিশও । ইতিমধ্যে হামলাকারীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । এছাড়াও ঘটনায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলেও জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে ।
অন্যদিকে, বিজেপি নেতৃত্ব এই অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছে । জয়নগর বিজেপি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর দাবি করেন, এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই । তাঁর মতে, এটি তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই ঘটেছে । তিনি প্রশাসনের কাছে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিও জানিয়েছেন । ঘটনার পর কুলতলি ও আশপাশের এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, আসন্ন নির্বাচনের দোরগোড়ায় এই ধরনের ঘটনা এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে । যদিও এখন সকলের নজর প্রশাসনের তদন্তের দিকে ।